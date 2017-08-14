14 вещей, которые избавят вас от раздражающих повседневных проблем
Существует множество вещей, которые здорово облегчают нашу повседневную жизнь. Но даже в такой прозаической сфере, как быт, есть простор для фантазии и совершенствования.
AdMe.ru сделал подборку бытовых предметов, взглянув на которые вы точно подумаете: «Да это же гениально!»
1. Подогреваемое зеркало
За счет подогрева часть зеркала никогда не запотевает.
2. Двусторонняя зубная паста
Тюбик с двумя крышечками, который придумал дизайнер Доминик Уилкокс (Dominic Wilcox), позволит легко извлечь заканчивающуюся зубную пасту.
3. Ремень без пряжки
Этот ремень не впивается в живот и незаметен под одеждой.
4. Двусторонняя лампа
Если у вас в спальне две кровати, «обитатель» одной из которых любит читать допоздна, эта лампа — идеальное решение.
5. Многофункциональная подставка для телефона
Подставку Keizus Quadopod за счет ее конструкции можно приспособить под любые нужды.
6. Электронная копилка
С этой копилкой вы всегда будете знать, хватит ли вам на желанную покупку.
7. Складные солнечные очки
Очки Hilx Unflod не займут много места в сумке, и их не нужно носить в очечнике. А раскладываются они всего за пару секунд простым встряхиванием руки.
8. Карниз для штор
Шторы закрываются внахлест, поэтому не пропустят ни один солнечный лучик.
9. Мини-утюг
Этот утюг идеально подходит для поездки. Из-за небольшого размера он с легкостью поместится даже в ручную кладь.
10. Светильник со съемными лампочками
Одну из лампочек светильника компании Boon можно смело прихватить с собой, если вдруг ночью соберетесь в туалет.
11. Одноразовое зарядное устройство
Главная фишка этой портативной зарядки, которую придумал дизайнер Цун Чисян (Tsung Chih-Hsien), — ее миниатюрный размер. Благодаря нему девайс поместится даже в самой маленькой сумке.
12. Насадка для душа с подсветкой
И нет, подсветка нужна не для красоты. Она выступает в роли индикатора температуры. А еще работает под давлением воды, без всяких батареек и подзарядок.
13. Умная кровать
«Знает тебя. Чувствует тебя. Приспосабливается к тебе» — это все про кровать Sleep Number, которая реагирует на температуру тела человека, включает подогрев и даже оснащена будильником.
14. Клавиатура-бабочка
Keyboardio — модернизированный вариант привычной нам клавиатуры. За счет необычного расположения кнопок она позволяет держать руки в естественном положении при наборе текста.
Фото на превью reddit