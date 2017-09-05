14 вещей, которые могут изуродовать любую фигуру

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С помощью одежды можно скрыть недостатки, выгодно подчеркнуть достоинства и при желании полностью изменить пропорции фигуры, сделав себя стройнее или выше. Но есть такие предметы гардероба, которые способны изуродовать даже модельные параметры. AdMe.ru сделал подборку вещей, которых стоит избегать абсолютно всем девушкам.

14. Укороченные широкие брюки

Широкие укороченные брюки дробят силуэт, тем самым делая ноги короче. К тому же из-за широких штанин фигура в таких брюках становится похожей на треугольник. Если вы все-таки хотите видеть подобную вещь в своем гардеробе, то выбирайте модель брюк 7/8, которая красиво открывает щиколотку и подчеркивает длину ног.

13. Платья без четкого силуэта

Платья без четкого силуэта смотрятся как мешок, поэтому могут испортить даже самую стройную фигуру, так как зрительно они добавляют объема в совершенно неожиданных местах. Лучше отдавайте предпочтение более приталенным платьям, фасоны которых подчеркнут красивые изгибы женской фигуры.

12. Укороченные вещи

Модные нынче кроп-топы, короткие жакеты и курточки замечательно выглядят на отфотошопленных фотографиях в инстаграме. Но в реальности они часто открывают те части тела, которые лучше скрыть. Мало кто из нас может похвастаться идеальным прессом, а если в таких укороченных вещах еще и сесть, этот кусок оголенного тела смотрится как жировая прослойка. Покупайте вещи, которые закрывают живот, а укороченные варианты оставьте разве что для пляжа.

11. Брюки в полоску

Брюки в полоску — очень опасная вещь в гардеробе. Часто линии растягиваются в области бедер и ягодиц, тем самым делая фигуру шире. Надевайте брюки без четкого рисунка. Мелкое графическое «дребезжание» будет отвлекать взгляд от незначительных недостатков фигуры, и к тому же подобная вещь выгодно выделит вас из толпы

10. Вещи с блестящим напылением

Нет ничего плохого, чтобы надеть блузку с декором из бисера или свитер с перламутровыми бусинами. Но вот кофта с блестящим напылением делает женщину похожей на воина в кольчуге. К тому же блестит она обычно как раз в проблемных зонах. Если вы хотите выделяться, то выбирайте, например, кофты с яркими надписями или рисунком, соответствующем цветовой палитре вашего образа. Так вы подчеркнете свою индивидуальность и не прибавите лишних сантиметров.

9. Костюм, не подогнанный по размеру

Обычно девушки очень хорошо смотрятся в брючных костюмах. Строгость фактур еще больше подчеркивает женственность и хрупкость. Костюм должен быть сшит четко по вашим параметрам, а не чрезмерно торчать или, наоборот, слишком облегать определенные части тела. Отдавайте предпочтение костюму одного оттенка, чтобы он смотрелся гармонично. Также не забудьте дополнить образ туфлями на шпильке, чтобы удлинить ноги.

8. Брюки с крупным принтом

Брюки с принтом могут освежить и разнообразить любой монохромный образ. Вот только крупного рисунка на ткани следует избегать, так как он нарушает пропорции силуэта и увеличивает объемы ног. Выбирайте брюки однотонного цвета с цветными вставками. Например, черные полосы по бокам визуально сделают ваши ноги стройнее.

7. Контрастный перепад цветов

Контрастный перепад цветов в одежде делит фигуру на 2 прямоугольника, делая грубый переход от талии к бедрам. При подборе цветовой гаммы старайтесь, чтобы оттенки гармонично дополняли друг друга. Это поможет скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры, при этом не утяжеляя ни верхнюю, ни нижнюю часть тела.

6. Вещи oversize

Огромные футболки, балахонистые свитера и куртки не по размеру стильно сидят на моделях с подиума. На обычных женщинах эти вещи как будто кричат: «Моя стиральная машинка растянула свитер!» или «Смотрите, как я похудела!» Не стоит прибавлять себе лишних килограммов. Лучше выбирайте вещи по размеру, приталенного кроя.

5. Джинсы с потертостями

Магазинные полки буквально завалены джинсами этой модели. Вот только на практике их лучше избегать. За счет контрастного перепада темного оттенка джинсов и светлых потертостей со стороны бедра будут выглядеть больше и массивнее, чем есть на самом деле. Чтобы выглядеть стройнее, отдайте предпочтение однотонным синим джинсам. А потертости лучше предпочесть на светлых моделях.

4. Вещи в горизонтальную полоску

Если вы не анорексичного телосложения девушка, то вещи в горизонтальную полоску точно не сделают вас краше, а лишь придадут ненужный объем. Гораздо выгоднее будут смотреться контрастные линии, которые правильно расставляют акценты. Например, линии на V-образном вырезе выгодно подчеркнут грудь и изящные ключицы.

3. Блузки с крупным принтом

Крупный принт делает фигуру квадратной и визуально утяжеляет ее. Вдобавок рисунок иногда растягивается или неправильно ложится ткань, тем самым искажая пропорции. Лучше отдавайте предпочтение однотонным блузам с ярким акцентом, например, на воротничке. Либо же выбирайте вещи с небольшим принтом на рукавах или в области талии. Так вы будете выглядеть стройнее.

2. Юбка макси

Юбки длины макси хорошо сидят на высоких девушках худощавого телосложения. А вот обладательниц более пышных форм они делают еще тучнее и массивнее. К тому же не стоит забывать про вечное модное правило: если закрываем верх, то открываем низ, если же, наоборот, закрываем низ, то открываем верх. То есть если вы выбираете закрытую кофту с рукавами, сочетать ее следует с короткой юбкой. Закрыв полностью все, вы лишаете свою фигуру утонченности и делаете ее похожей на шкаф.

1. Бесформенный кардиган

Вязаные неопределенного размера кардиганы с растянутыми краями подойдут, только если нужно согреться где-нибудь зимой на даче. Обычно подобный фасон укорачивает ноги за счет своей неопределенной длины. Женщина в таком кардигане больше похожа на бесформенное привидение. Выбирайте кардиганы своего размера, которые хорошо сидят в плечах и не висят в рукавах.