14 популярных идей в интерьере, которые оказались совершенно непрактичны

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Нередко, знакомясь со свежими идеями отделки и декора, мы убеждаемся, что модные и популярные вещи не всегда удобны и уместны. То, что довольно долгое время было пределом мечтаний, может оказаться совершенно неподходящим именно вам. Например, вместо мегапопулярной душевой кабины вы можете отдать предпочтение лаконичному душевому уголку. И так во всем. Мы собрали самые распространенные ошибки в оформлении интерьера и предлагаем их решение.

Сегодня AdMe.ru показывает, каких ошибок можно избежать, чтобы вы могли похвастаться уютным и современным домом.

14. Все комнаты в разном стиле

Когда вы делаете ремонт, не стоит забывать, что ваше жилье — это единое целое. Поэтому комнаты должны иметь между собой что-нибудь общее. Если все они сильно различаются, то вам будет неуютно, а еще хуже, если ваш дом очень скоро начнет вас раздражать.

13. Детская мебель

Детская мебель, может быть, и кажется милой, но вскоре она надоест и вам, и ребенку. А зачастую такие комнаты делают родители, которые сами когда-то мечтали о подобном. Вкусы детей меняются стремительно, поэтому лучше выбрать что-нибудь практичное, чтобы не менять мебель каждый раз, когда она надоест или перестанет подходить.

12. Стеклянные столы

Такие столы и правда придают пространству легкости, но не сделают ваше жилище оригинальнее, а иногда могут быть просто опасны и непрактичны, поскольку на них видны любые отпечатки. Если вам очень хочется «облегчить» комнату, повесьте зеркало и добавьте металлических деталей, а стол лучше выбрать из другого материала.

11. Принты и картинки на стенах, полу или потолке

Может быть, кому-то и нравятся наливные полы с зрительными иллюзиями и натяжные потолки с рисунком, фотообои, но стоит помнить, что это очень удешевляет интерьер и привлекает к себе лишнее внимание. Лучше выбрать классику, а чтобы украсить пространство, есть множество других способов.

10. Соблюдение всех трендов

Если вы постоянно отслеживаете все тренды и все делаете так, как диктует мода, то это будет очень накладно и для вашего кошелька, и для ваших нервов, ведь мода имеет свойство быстро меняться. Лучше выбрать то, что нравится и подходит вам, чем постоянно гнаться за новинками.

9. Неоновая подсветка

Какое-то время назад были очень модными «парящие» кровати, потолки и т. д. Но комната с такой подсветкой, особенно если она ярких цветов, напоминает не то солярий, не то ночной клуб. Если хотите создать уютную обстановку, лучше повесить, например, гирлянды — они создадут уют.

8. Минимум цветов

Не стоит выбирать два своих любимых цвета и делать весь интерьер только таким. Лучше выбрать нейтральные цвета и дополнить деталями вашего любимого оттенка. Иначе ваше уютное гнездышко будет очень унылым.

7. Телевизор в багете

Телевизор не стоит помещать в роскошную раму, пытаясь замаскировать, ведь это не картина великого художника. Если вы хотите вписать его в интерьер или спрятать, то можно сделать подвижную панель, скрывающую его, когда нужно.

6. Балкон как склад для ненужных вещей

Если вы счастливый обладатель закрытого балкона, ни в коем случае не используйте его как кладовку, ведь здесь можно создать еще один уютный уголок и проводить там прекрасные вечера.

5. Неудачная маскировка

Закрывать что-то, повесив занавеску, честно признаться, не самая лучшая идея, даже если она очень красивая и дорогая. Лучше все-таки сделать шкафы или все красиво расположить на открытых полках.

4. Бежевые тона

Стоит оставить бежевый цвет в прошлом, так как его обилие обезличит любой интерьер, даже если выбрать самые роскошные предметы. Если вам нравятся светлые цвета, то сделайте их основными и дополните яркими деталями, которые придадут изюминку.

3. Мебель с рисунком

Пожалуй, предметы мебели такого дизайна способны убить любой интерьер. Лучше забыть о подобных фасадах мебели как о страшном сне и никогда не покупать такое.

2. Гигантские стенки

Такие стенки, во-первых, занимают очень много места и съедают много пространства, а во-вторых, со временем в них накапливается очень много ненужных вещей. Гораздо лучше остановить свой выбор на небольшой тумбе или повесить телевизор на стену.

1. Душевая кабина

Уже прошли те времена, когда огромные душевые кабины считались шикарными. Сейчас можно организовать все намного проще, стеклянного уголка с душевой панелью вполне достаточно, к тому же он не занимает много места.