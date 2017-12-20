14 волшебных упаковок для рождественских подарков, от которых захватывает дух

Близятся новогодние праздники, и нам очень хочется удивить родных не только самим подарком, но и тем, как он упакован. Иногда это даже приятнее самого сюрприза. Даже жалко открывать такую красоту!

Мы в AdMe.ru собрали самые интересные варианты и с удовольствием делимся с вами идеями.

14. Фрукт с сюрпризом

Вот такая интересная идея.

13. Делаем из конфет ананас

Смотрим и повторяем тут.

12. Самые зимние украшения из веточек и шишек

Вот тут можно посмотреть, как сделать такую красоту.

11. Красивые пирамидки своими руками

Вот тут инструкция.

10. Очень мужской подарок

Смотрим, как сделать тут.

9. И подарок, и букет

Вот тут можно подсмотреть.

8. Замечательный способ подарить печенье

Тут инструкция.

7. Зимняя сказка

Вот тут смотрим, как повторить.

6. Чудесные украшения

Смотрим тут.

5. Подарок — сладкое удовольствие из разных видов шоколада

Способ сложный, но оно того стоит. Смотрим тут.

4. Очень-очень оригинальная упаковка

Легко и из подручных материалов! Тут инструкция.

3. И упаковка, и елочка

Смотрим тут.

2. Веселые упаковочки

Даже ребенок справится. Тут смотрим подробности.

1. Самая теплая упаковка

Учимся тут.

Фото на превью lilyshop, manualmanualidades

130 На склад!
9 Комментарии
  • 20 декабря 2017
  • 9
  • 11602

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