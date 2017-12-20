14 волшебных упаковок для рождественских подарков, от которых захватывает дух

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Близятся новогодние праздники, и нам очень хочется удивить родных не только самим подарком, но и тем, как он упакован. Иногда это даже приятнее самого сюрприза. Даже жалко открывать такую красоту!

Мы в AdMe.ru собрали самые интересные варианты и с удовольствием делимся с вами идеями.