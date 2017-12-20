14 волшебных упаковок для рождественских подарков, от которых захватывает дух
Близятся новогодние праздники, и нам очень хочется удивить родных не только самим подарком, но и тем, как он упакован. Иногда это даже приятнее самого сюрприза. Даже жалко открывать такую красоту!
Мы в AdMe.ru собрали самые интересные варианты и с удовольствием делимся с вами идеями.
14. Фрукт с сюрпризом
Вот такая интересная идея.
13. Делаем из конфет ананас
Смотрим и повторяем тут.
12. Самые зимние украшения из веточек и шишек
Вот тут можно посмотреть, как сделать такую красоту.
11. Красивые пирамидки своими руками
Вот тут инструкция.
10. Очень мужской подарок
Смотрим, как сделать тут.
9. И подарок, и букет
Вот тут можно подсмотреть.
8. Замечательный способ подарить печенье
Тут инструкция.
7. Зимняя сказка
Вот тут смотрим, как повторить.
6. Чудесные украшения
Смотрим тут.
5. Подарок — сладкое удовольствие из разных видов шоколада
Способ сложный, но оно того стоит. Смотрим тут.
4. Очень-очень оригинальная упаковка
Легко и из подручных материалов! Тут инструкция.
3. И упаковка, и елочка
Смотрим тут.
2. Веселые упаковочки
Даже ребенок справится. Тут смотрим подробности.
1. Самая теплая упаковка
Учимся тут.
Фото на превью lilyshop, manualmanualidades