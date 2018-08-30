14 мостов, в существование которых сложно поверить (Спойлер: мост с гигантскими руками — не фейк)

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Открывшийся этим летом во Вьетнаме Золотой мост за считанные дни стал настоящим хитом интернета. Многие не верили, что конструкция, изображенная на многочисленных фотографиях, существует в реальности. Действительно сложно признать, что на уровне облаков в горах может находиться мост, удерживаемый двумя гигантскими человеческими ладонями.

AdMe.ru решил вспомнить, какие еще необычные, удивительные, фантастические мосты, в существование которых подчас непросто поверить, есть в разных уголках Земли.

1. На ладонях, Вьетнам

Золотой мост стал главной достопримечательностью вьетнамского города Дананг и полюбился туристам из-за уникального вида конструкции. Две гигантские каменные руки с реалистичным «эффектом древности» будто бы удерживают его на весу. По словам дизайнеров, должно создаваться впечатление, что руки бога вытягивают из земли золотую полосу. А по словам посетителей, внушительная скульптура заставляет поразиться могуществу человека, его мастерству и изобретательности.

2. В небе, Малайзия

Небесный мост никуда не ведет и ничего не соединяет. Он был построен по инициативе властей Малайзии специально для привлечения туристов. Благодаря своей уникальной конструкции — не считая тросов, мост держится лишь на одной стальной опоре — он действительно смог привлечь большое количество посетителей и регулярно оказывается в списках лучших в своем роде достопримечательностей.

3. Через океан, Китай

Мост Дунхай является вторым по длине трансокеанским мостом в мире после своего китайского собрата — моста через залив Ханчжоувань. Изящная S-образная форма моста, благодаря которой он так хорошо получается на фотографиях, обусловлена целями безопасности. Водители на такой дороге, в отличие от прямой, сохраняют бдительность, концентрируясь на поворотах.

4. Наравне с лесом, Канада

Висячий пешеходный мост Капилано пересекает одноименную реку, названную в честь вождя индейского племени сквомиш, коренных обитателей этих мест. Мост удивителен тем, что часть пути по нему проходит на уровне крон деревьев, отчего создается впечатление волшебной, сказочной прогулки. Это впечатление усиливается в Рождество, когда деревья заснежены и подсвечены множеством огней.

5. Отражающийся, Германия

Мост Ракотцбрюке знаменит тем, что при должном уровне воды его арка, отражаясь, образует идеальный круг. Достопримечательность окутана мистической аурой, а по самому мосту нельзя ходить. Но вход на мост закрыт не из-за мистики, а по соображениям безопасности, в первую очередь безопасности самого сооружения. Ведь он был построен, чтобы отвечать именно эстетическим, а не утилитарным целям.

6. Над водопадом, США

Мост Бенсона известен на весь мир благодаря своему на редкость живописному расположению. Он перекинут над нижним каскадом большого водопада так, чтобы обеспечить наиболее удачный вид на верхний каскад. Согласно древней индейской легенде, водопад Малтнома появился после того, как с утеса бросилась дочь вождя, принеся себя в жертву духам ради спасения племени от страшной болезни.

7. На водопаде, Норвегия

Водопад Лотефоссен примечателен тем, что сверху это два разных водопада, но в нижней части они объединены. Как раз на месте, где два потока сливаются в один, проходит часть шоссе, расположенная на красивом и очень низком арочном мосту. Это делает поездку по нему запоминающейся и необычной. Поэтому мост на водопаде так любят туристы.

8. Акведук, Великобритания

Акведук Понткисиллте в Уэльсе входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта водная переправа уникальна тем, что, построенная 200 лет назад, стала не только шедевром инженерной мысли, но и безупречным произведением монументальной архитектуры. Тот факт, что акведук идеально вписывается в природный ландшафт, был отдельно отмечен ЮНЕСКО. А самое приятное — для посетителей предусмотрены водные прогулки (на высоте 38 м!).

9. Тиковый, Мьянма

Тиковый мост Убэйн может по праву считаться самым длинным и самым старым деревянным мостом в мире, хотя официально таковым не является. Вероятно, причина в том, что в целях безопасности некоторые деревянные балки были заменены на бетонные. Однако это не умаляет достоинств этой с виду ненадежной, но существующей уже почти два века конструкции. Мост имеет большое значение для местных жителей, соединяя поселения в период паводков. В сухое же время Убэйн возвышается над землей.

10. Природные мосты

Мосты, сотворенные самой природой, природные арки, образуются, как правило, в результате эрозии от воды и ветра. Однако это не единственный способ появления нерукотворного моста. В Китае в горах Тайшань есть место, где булыжники удивительным образом намертво застряли между скалами. В течение десятилетий они выдерживают натиск туристов, решившихся проверить, так ли прочно это природное сооружение.

11. Из сказки, Китай

Несмотря на то что Сказочный мост был построен совсем недавно, в 1987 году, стилизован он так, что создается впечатление, будто это работа древних мастеров или даже мифических, сказочных существ. Этот мост замечателен не только своим гармоничным расположением среди скал, но и самими скалами. Желтые горы Хуаншань входят в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно этими фантастическими видами вдохновлялся режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон, создавая мир на’ви.

12. Из фэнтези, Испания

Пуэнте-Нуэво переводится с испанского как «новый мост». Он был построен в XVIII веке взамен старого. Старый одноарочный мост был построен на скорую руку, простоял всего 6 лет и рухнул, забрав с собой полсотни жизней. Поэтому к возведению нового моста подошли со всей ответственностью и потратили на это 34 года. И до сегодняшнего дня он привлекает туристов своей фэнтезийной красотой.

13. Сквозь жилой дом, Китай

Высокая плотность населения и активная застройка китайского города Чунцин диктуют свои условия для поиска креативных транспортных решений. Уникальная пассажирская монорельсовая дорога проходит здесь прямо сквозь высотный жилой дом. Жители утверждают, что такое соседство отнюдь не мешает им, а уровень шума не выше, чем от стиральной машинки. Не говоря уже о том, что дорога от метро до дома еще никогда не была короче.

14. Жилые мосты

Жилые мосты широко распространены в Европе. Но представлены они отнюдь не только торговыми галереями вроде знаменитого Понте-Веккьо. Во Франции на мосту стоит целый замок — замок Шенонсо. А в Англии на каменном мостике уютно расположилась крохотная каменная хижина XVII века — Домик на мосту. За время своего существования он успел побывать магазином, мастерской и даже домом для семьи из 8 человек.

Бонус: мост из батутов, Франция

Пожалуй, этот мост можно было бы назвать самым необычным и оригинальным, если бы он... существовал в реальности. На картинке представлен лишь реалистично выполненный концепт батутного моста. Проект готовился французской студией Atelier Zündel Cristea для конкурса архитектуры и дизайна ArchTriumph в 2012 году и занял в нем 3-е место. Его претворение в жизнь даже не предполагалось, однако изображения, разлетевшиеся по сети, убедили многих, что в Париже над Сеной действительно растянулся огромный «трехарочный» батут.

А на каких мостах вы хотели бы побывать? Быть может, на батутном?