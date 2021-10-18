14 участниц конкурса «Мисс Вселенная», платья которых сверкали ярче, чем эпатажные наряды Леди Гаги

«Мисс Вселенная» — ежегодный международный конкурс красоты, в котором принимают участие незамужние девушки со всех уголков мира. В качестве приза победительница получает стипендию на обучение, одежду и косметику от спонсоров, а также захватывающие путешествия по всему земному шару.

Мы в AdMe.ru сравнили, как участницы разных лет представляли свою страну в конкурсе национальных костюмов. Выглядели конкурсантки так ослепительно, что нам даже пришлось немного уменьшить яркость на своих мониторах.

1. Индонезия

2. Эквадор

3. Германия

4. Филиппины

5. Австрия

6. Таиланд

7. Вьетнам

8. Канада

9. Каймановы острова

10. Швеция

11. Ирак

12. Великобритания

13. Малайзия

14. Россия