14 трендов, которые можно наконец забыть как страшный сон

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«Времена меняются, и мы меняемся с ними» — гласит мудрая латинская пословица. Вещи, которые, казалось, совсем недавно были последним писком моды, постепенно исчезают с полок магазинов и превращаются в мейнстрим. А человечество тем временем пускается в погоню за новыми трендами.

AdMe.ru решил вспомнить, какие элементы гардероба были невероятно модными всего каких-то пару лет назад, а сейчас потеряли былую популярность, уступив дорогу свежим тенденциям.

1. Джинсы с дырками

Джинсы, безусловно, классика и важная часть базового гардероба. Фасон с дерзкими дырками на коленках (а иногда и по всей длине джинсов) взорвал масс-маркет в 2015 году, но сейчас безнадежно устарел. В настоящее время дизайнеры в большинстве случаев отказываются от такого декора, оставляя в прошлом любовь к небрежному виду и изношенности.

2. Кукольные ресницы

В последнее время все меньше девушек стремятся наращивать слишком объемные ресницы, чтобы добиться «кукольного взгляда». Сейчас правит бал естественность, и представительницам прекрасного пола вовсе не обязательно прибегать к подобным манипуляциям, чтобы чувствовать себя красивыми. Впрочем, классическое наращивание, которое подчеркивает глубину взгляда и немного удлиняет ресницы, по-прежнему актуально.

3. Небрежные брови

Небрежные, выразительные и слишком густые брови, которые ввела в моду модель Кара Делевинь, давно в прошлом. Макияж с акцентом на брови сдал свои позиции, и даже сама Кара теперь предпочитает оформлять их более сдержанно.

4. Широкополая шляпа

Широкополые шляпы произвели фурор в кругу людей, которые не боятся смелых решений в выборе повседневного образа. Те, кто еще носит этот головной убор, все реже встречаются на городских улицах. Однако если в ближайшее время вы собираетесь в отпуск на солнечный курорт, знайте: большие соломенные шляпки все еще актуальны и не сдают позиции.

5. Плиссированная юбка

Плиссированная юбка стала одним из главных трендов 2016 года. Особенно модной считалась длина миди — чуть закрывающая колени. В 2019-м такие юбки в мелкую складку уже не вызывают у большинства покупателей тот восторг, что 3 года назад.

6. Вязаные сапоги

Вязаные сапоги находились на пике популярности в течение нескольких лет. Тогда казалось, что необычная обувь добавляет образу нежности и романтики. Однако, с другой стороны, подобные сапоги очень легко испачкать, особенно в дождливую погоду. Сейчас встретить на улице девушку в такой ажурной обуви действительно сложно, этот фасон давно устарел.

7. Платье с баской

Широкие оборки и воланы у талии вошли в моду в начале 2010-х и долго держались на плаву, но в итоге все же исчезли с полок магазинов. Однако жакет с бас­кой от Dior, который знаменитый модельер изобрел в 1940-х, из года в год продолжает появляться­ в каждой кол­лекции модного дома. Так что баска хоть и покинула масс-маркет, но не ушла окончательно.

8. Костюм в пижамном стиле

Удобные костюмы в пижамном стиле взорвали Instagram звезд и блогеров в 2017 году. Но «постельный режим» на весь день оставался востребован недолго: уже сейчас, в 2019-м, популярность модели упала, и большинство предпочитает носить такие костюмы преимущественно в домашней обстановке.

9. Бандажное платье

Знаменитое бандажное платье изобрел модельер Эрве Леру в 1989 году — тугой футляр, сшитый из эластичных лент, чудесным образом подчеркивает фигуру, делает ее более подтянутой и стройной. Одно время многие покупали себе платье такого фасона и хранили его для особого случая. Но сейчас дизайнеры отдают предпочтение более свободным моделям, которые максимально удобны и не сковывают движения.

10. Пуховик с юбкой

Пуховики с расклешенной юбкой пользовались большим спросом, но достаточно быстро пропали с городских улиц. Сейчас модель актуальна разве что для детей и подростков, но не для взрослых модниц.

11. Сумка-кроссбоди

Маленькая сумка на тонком ремешке, свисающая ниже пояса, тоже успела стать антитрендом. На ее место пришли модели на более коротком ремне, когда сумка находится на уровне талии.

12. Голые щиколотки

Современным модникам, как правило, красота гораздо дороже здоровья. Многие из них не боялись оголять щиколотки и носить кроссовки даже в самую морозную погоду. Но мода на такой героизм, как и на джинсы с подворотами, прошла и теперь приводит в еще большее замешательство, чем прежде.

13. Лоферы с мехом

Меховые лоферы — настоящая модная игрушка, которая сначала взорвала мировые подиумы, а затем поселилась и в джунглях масс-маркета. Модель потеряла востребованность достаточно быстро, и сейчас найти такую обувь в магазинах действительно сложно. Даже на официальном сайте дома моды Gucci, ранее диктовавшего моду на лоферы с меховой отделкой, их уже не найти.

14. Бонус: чокер

В 2016-м чокер вернулся на мировые подиумы и стал одним из главных аксессуаров года. Особой популярностью пользовался плетеный чокер (привет из 1990-х!) и «ошейник» в виде тонкой черной полоски. Сейчас им на смену пришел более элегантный вариант — чокер в виде толстой цепочки, ставший трендом лета-осени — 2019.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый человек вправе носить то, что ему нравится. Обращать внимание на моду вовсе не обязательно, если одежда соответствует вашему стилю и внутреннему мироощущению. Какие из этих элементов гардероба вы бы надели и сейчас, а какие, напротив, вызывают у вас лишь смех и недоумение?