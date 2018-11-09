14 свежих идей для новогодних украшений, которые стоит взять на заметку уже сейчас, чтобы не ломать голову за месяц до праздника
Год подходит к концу, а значит, пора задуматься о новогодних подарках и о том, как вы украсите свой дом. В этой статье вы найдете идеи, которые помогут создать волшебную атмосферу без особого труда.
AdMe.ru собрал 14 необычных решений, при помощи которых вы легко порадуете себя и удивите своих близких.
Светящиеся переводные татуировки
Светодиодные елочные игрушки для тех, кому надоели гирлянды
А если не надоели, но хочется чего-то нового, есть разные варианты
Деревянные мини-елочки отлично украсят праздничный стол
Холщовые мешочки для небольших подарков — хорошая замена привычным коробочкам
Наклейки для оформления детской комнаты
А с такой наклейкой на двери можно войти в Новый год буквально
Светящиеся пряди для тех, кто собирается на новогоднюю вечеринку
Наволочки с тематическими принтами
Яркие настольные салфетки
Лазерный проектор любое место сделает сказочным
Мягкая игрушка, которая превращается в одеяло
Подарочные упаковки на молнии для маленьких подарков
Бонус: из старых шаров и полимерной глины можно сделать новые красивые игрушки
А вы уже решили, как украсите свой дом к Новому году? Поделитесь своими идеями в комментариях.
Фото на превью aliexpress, aliexpress