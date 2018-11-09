14 свежих идей для новогодних украшений, которые стоит взять на заметку уже сейчас, чтобы не ломать голову за месяц до праздника

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Год подходит к концу, а значит, пора задуматься о новогодних подарках и о том, как вы украсите свой дом. В этой статье вы найдете идеи, которые помогут создать волшебную атмосферу без особого труда.

AdMe.ru собрал 14 необычных решений, при помощи которых вы легко порадуете себя и удивите своих близких.

Светящиеся переводные татуировки

Светодиодные елочные игрушки для тех, кому надоели гирлянды

А если не надоели, но хочется чего-то нового, есть разные варианты

Деревянные мини-елочки отлично украсят праздничный стол

Холщовые мешочки для небольших подарков — хорошая замена привычным коробочкам

Наклейки для оформления детской комнаты

А с такой наклейкой на двери можно войти в Новый год буквально

Светящиеся пряди для тех, кто собирается на новогоднюю вечеринку

Наволочки с тематическими принтами

Яркие настольные салфетки

Лазерный проектор любое место сделает сказочным

Мягкая игрушка, которая превращается в одеяло

Подарочные упаковки на молнии для маленьких подарков

Бонус: из старых шаров и полимерной глины можно сделать новые красивые игрушки

А вы уже решили, как украсите свой дом к Новому году? Поделитесь своими идеями в комментариях.