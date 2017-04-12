14 способов надеть розовое этой весной и не превратиться в Барби

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Розовый цвет идет практически всем, но не так уж много девушек решаются в него облачиться: слишком стойко он ассоциируется у нас с детством и куклами. Если вы давно хотели надеть розовое, но тоже боялись рискнуть, мы в AdMe.ru предлагаем вам попробовать одно из этих интересных сочетаний.

Драпировка

Очень модный элемент. К тому же настоящее спасение для тех, кто хочет визуально придать объем в области груди или бедер. Главное правило — не добавлять драпировку там, где объем хотелось бы уменьшить.

Цветочный орнамент

Цветочный узор — хороший вариант, чтобы приглушить яркость розового, но сохранить его женственность. Подбирайте размер рисунка, ориентируясь на свой рост и тип фигуры.

Кружево

Кружева придадут вашему образу утонченности и нежности. Они сделают розовый цвет более неоднородным и оригинальным.

Геометрический узор

Строгий геометрический узор, например клетка, прекрасно сочетается с нежным розовым цветом, придавая ему некоторую серьезность и даже строгость. Отличный вариант для тех, кто боится выглядеть слишком «кукольно».

Контрастные сочетания

Яркий и сочный цвет фуксии отлично дополнит строгий и сдержанный коричневый. Одно из самых актуальных сочетаний сезона. Не бойтесь экспериментировать и дополнять розовые вещи другими контрастными цветами.

Аксессуары

Боитесь полностью облачиться в розовый? Не беда. Можете разбавить свои повседневные образы розовыми аксессуарами. Босоножки, сумки и часы этого цвета станут изюминкой любого гардероба.

Брутальность

Нежное летящее розовое платье отлично дополнят кожаная косуха и нарочито агрессивные ботильоны. И вы уже не Барби, а настоящий байкер, правда, все еще женственный и ранимый.

Стиль хиппи

Еще один способ придать классическому розовому новое звучание — подобрать наряд в стиле хиппи. Натуральные ткани, клеш и кожаные аксессуары вам в помощь.

Фуксия

Может показаться, что цвет фуксии как раз подходит только для барби-образов. Вовсе нет. Если у вас хватит смелости надеть костюм подобного цвета, то в глазах окружающих этот наряд придаст вам зрелости, оригинальности и независимости.

Простота и лаконичность

Простой крой и почти полное отсутствие аксессуаров помогут вам избежать эффекта «кукольного гардероба».

Темные оттенки

У розового очень много оттенков. Выбирайте наиболее темные и насыщенные, чтобы сделать образ серьезным и сдержанным.

Не только платья

Не забывайте, что розовыми могут быть не только традиционные платья, но и множество других вещей вашего гардероба. Например, пальто или свитер — почему бы и нет?

Необычный принт

Яркий рисунок на ткани может изменить образ до неузнаваемости. Даже розовое платье может быть бунтарским.

Черный кант

Черный и розовый — классическое сочетание. При умелом использовании эти цвета удачно дополняют друг друга, придавая образу завершенность.