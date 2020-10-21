14 современных архитекторов, работы которых знает каждый, а вот их самих вы можете и не узнать в толпе

Благодаря новостям мы точно знаем звезд новых голливудских фильмов, авторов хитов последних месяцев и имена современных дизайнеров. Но задумывались ли вы, кто придумывает безумные проекты, благодаря которым в городских ландшафтах постоянно вырастают величественные здания с нестандартными формами?

AdMe.ru считает, что героев нужно знать в лицо, поэтому показывает, как выглядят люди, которые спроектировали наиболее известные сооружения в мире.

Фрэнк Гери — «Танцующий дом» в Праге

Фрэнк Гери — представитель деконструктивизма, стиля, который своими формами неожиданно врезается в привычный городской ландшафт. Однако Гери по-своему понимает этот стиль, что иногда вызывает вопросы у коллег. Для создания своих работ Фрэнк вдохновляется подвижностью и пластичностью рыб. Архитектор — большой поклонник хоккея и проектирует не только здания. В 2004 году он стал автором кубка, который был вручен победителю чемпионата мира по хоккею.

Бьярке Ингельс — жилой комплекс VIA 57 West в Нью-Йорке

Бьярке Ингельс считает, что здания должны быть отражением окружающей среды и климата и это отражение должно быть таким, чтобы человеку было комфортно в нем жить.

Заха Хадид — Центр Гейдара Алиева в Баку

Заха Хадид в конце XX века выиграла конкурс, став архитектором Центра современного искусства в Цинциннати. Эта победа сделала ее первой женщиной в Соединенных Штатах, которая спроектировала художественный музей. Заха всегда стремилась разрушить принятые каноны и растянуть рамки пространства. Она добилась такого успеха, что даже после ее ухода из жизни некоторые из ее проектов участвовали и побеждали в конкурсах. Так, по задумке Захи Хадид, построили стадион «Аль-Джануб» в Катаре для чемпионата мира по футболу — 2022 и сейчас проектируется станция «Кленовый бульвар — 2» Московского метрополитена.

Эдриан Смит — «Бурдж-Халифа» в Дубае

Эдриан Смит в среде архитекторов известен своими проектами сверхвысоких зданий. Теперь кажется вполне логичным, что именно он стоял за созданием самого высокого, самого многоэтажного, единственного в мире 828-метрового небоскреба «Бурдж-Халифа».

Маршалл Страбала — Шанхайская башня

В начале своей карьеры Маршалл Страбала работал в фирме, которой руководил Эдриан Смит. Он регулярно помогал Смиту в работе на его проектами высотных зданий. Уйдя от Эдриана, Маршалл совместно с группой архитекторов разработал проект 632-метровой Шанхайской башни, которая стала самым высоким зданием в Шанхае и Китае.

Сезар Пелли — башни «Петронас» в Куала-Лумпуре

Сезар Пелли — аргентинский архитектор, который также специализировался на проектировании небоскребов. Интересно, что у Пелли нет какого-то своего стиля, он всю жизнь творил в современном направлении с материальным, формальным и контекстным разнообразием. Одной из самых известных его работ являются башни «Петронас» в Куала-Лумпуре.

Норман Фостер — небоскреб «Мэри-Экс» в Лондоне

Жан Нувель — башня «Агбар» в Барселоне

Жан Нувель изначально мечтал о карьере художника, однако его родители хотели для сына более серьезного занятия. Так Жан оказался на архитектурном отделении Высшей школы изящных искусств в Бордо. У Нувеля своя фирма, главный офис которой находится в Париже, а международные филиалы расположены в 4 городах Европы. Здания Жана Нувеля идеально вписываются в окружающий ландшафт, архитектор мастерски объединяет цвета, материалы и формы.

Сантьяго Калатвара — транспортный терминал Всемирного торгового центра в Нью-Йорке

Сантьяго Калатвара наиболее известен своими проектами мостов с одной наклонной опорой, железнодорожных вокзалов, стадионов и музеев, которые по форме напоминают живые организмы.

Даниэль Либескинд — «Башня свободы» в Нью-Йорке

Даниэль Либескинд увлечен не только архитектурой. Значительную часть времени он уделяет философии и музыке. Помимо этого источниками своего вдохновения он называет геометрию и слово. Даниэль особое внимание уделяет новому модернизму, в котором важную роль играет ощущение конца. Для Либескинда он не имеет какого-то негативного оттенка, это лишь осмысление накопленного за все годы опыта.

Арата Исодзаки — Художественный комплекс Мито

Арата Исодзаки в основном проектирует стадионы, университетские кампусы и музеи. При этом у его зданий всегда простые либо абстрактные формы. Арата считает, что первым заметил талант многих известных архитекторов, среди которых Заха Хадид и Даниэль Либескинд.

Ренцо Пиано — небоскреб «Шард» в Лондоне

Ренцо Пиано совместно с Ричардом Роджером и Норманом Фостером стал основателем стиля хай-тек. Самой значимой работой в его карьере считается Центр Помпиду в Париже, которым вместе с командой он занимался с 1971-го до 1977 года. После него в течение всех этих лет он создавал и реализовывал проекты музеев, мостов, промышленных зон Парижа, Милана и Турина. В 2012-м по его задумке в Лондоне возвели небоскреб «Шард».

Рем Колхас — штаб-квартира CCTV в Пекине

В 1975 году Рем Колхас основал архитектурное бюро ОМА, в котором начинала свою карьеру Заха Хадид. В 2012-м он консультировал Эрмитаж во время реконструкции Главного штаба. Спроектировав штаб-квартиру CCTV в Пекине, Колхас отказался от традиционного вертикального небоскреба и запатентовал горизонтальный вариант. Местные называют это здание большими штанами.

Ричард Роджерс — Центр Помпиду в Париже

Ричард Роджерс — уникальный человек. Он удостоен ордена Почетного легиона, посвящен в рыцари и пожизненные пэры, а еще вместе с коллегами стоял у истоков формирования стиля хай-тек. Также Роджерс помогал Ренцо Пиано в работе над Центром Помпиду. Благодаря этому проекту сформировался его собственный стиль, в котором большинство систем водоснабжения, лифтов, лестниц, вентиляций и отопления располагались на внешней стороне здания.