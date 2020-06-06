14 раз, когда наши и зарубежные знаменитости надели одинаковые платья

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Один из самых жутких кошмаров для всех знаменитостей — появиться на публике в наряде, который уже кто-то надевал до них. Несмотря на старания стилистов, такие ситуации случаются довольно часто. Но не стоит переживать по этому поводу. Ведь не одежда красит человека, а человек — одежду.

Мы в AdMe.ru покопались в архивах и отыскали 16 случаев, когда наши и зарубежные знаменитости выбрали для выхода в свет одинаковые платья, но преподнесли их настолько по-разному, что мы даже не можем решить, кому подходит больше.

Николь Кидман и Яна Рудковская

Жасмин Тукс и Кристина Орбакайте

Николь Шерзингер и Полина Гагарина

Ева Грин и Вера Брежнева

Люси Лью и Татьяна Навка

Роуз Макгоуэн и Виктория Лопырева

Линдси Лохан и Полина Гагарина

Блейк Лайвли и Яна Рудковская

Мелания Трамп и Анна Нетребко

Кейт Босуорт и Ольга Шелест

Дакота Джонсон и Зара

Диана Крюгер и Ирина Старшенбаум

Пенелопа Крус и Яна Рудковская

Миранда Керр и Наталья Ионова (Глюкоза)