14 раз, когда наши и зарубежные знаменитости надели одинаковые платья
Один из самых жутких кошмаров для всех знаменитостей — появиться на публике в наряде, который уже кто-то надевал до них. Несмотря на старания стилистов, такие ситуации случаются довольно часто. Но не стоит переживать по этому поводу. Ведь не одежда красит человека, а человек — одежду.
Мы в AdMe.ru покопались в архивах и отыскали 16 случаев, когда наши и зарубежные знаменитости выбрали для выхода в свет одинаковые платья, но преподнесли их настолько по-разному, что мы даже не можем решить, кому подходит больше.
Николь Кидман и Яна Рудковская
Жасмин Тукс и Кристина Орбакайте
Николь Шерзингер и Полина Гагарина
Ева Грин и Вера Брежнева
Люси Лью и Татьяна Навка
Роуз Макгоуэн и Виктория Лопырева
Линдси Лохан и Полина Гагарина
Блейк Лайвли и Яна Рудковская
Мелания Трамп и Анна Нетребко
Кейт Босуорт и Ольга Шелест
Дакота Джонсон и Зара
Диана Крюгер и Ирина Старшенбаум
Пенелопа Крус и Яна Рудковская
Миранда Керр и Наталья Ионова (Глюкоза)
А вы когда-нибудь встречали людей, которые были одеты так же, как вы? Расскажите об этом в комментариях.
Фото на превью Keith Hewitt / Contributor / Gettyimages, Полина Гагарина / ВКонтакте