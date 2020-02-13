14 привычных для нас вещей, которые были названы в честь популярных брендов

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Каждая компания-производитель стремится создать уникальный товар, который принесет ей мировую славу и крупную сумму на банковский счет. Но иногда мечты сбываются и продукция становится настолько популярной, что название бренда превращается в самое обычное, повседневное слово.

AdMe.ru выяснил, кого стоит благодарить за слова, которые мы активно используем в своем лексиконе.

1. Гранола

В 1921 году компания Sanitarium Health Food придумала торговую марку Granola для продукции, изготовленной из цельного зерна, измельченного и запеченного до хрустящей корочки. В связи с массовым распространением этого слова по всему миру, а также благодаря действию естественного процесса лингвистического обобщения терминов в 2012 году фирма официально потеряла свое уникальное право на использование этого названия.

2. Риелтор

Изначально слово «риелтор» являлось юридически признанным товарным знаком Национальной ассоциации риелторов (REALTOR®) и обозначало только ее участников, а вовсе не агентов по недвижимости в целом. Он был создан для того, чтобы отличать членов этой организации от занимающихся тем же бизнесом людей. Знак REALTOR® давал человеку возможность понять, что перед ним не просто представитель хозяина недвижимости, а настоящий специалист, который придерживается строгого кодекса этики, а также защищает клиентов, общественность и других агентов по недвижимости.

3. Поляроид

В 1948 году американская фирма Polaroid выпустила в продажу фотоаппараты, которые сразу после съемки выдавали готовый снимок. Благодаря этому изобретению компания получила широкую известность, а люди стали называть фотокамеру поляроидом, как было написано на самом аппарате.

4. Суперклей

Корпорация Super Glue (англ. super — «сверх» и glue — «клей») выпустила под таким же названием прочно скрепляющий, быстросохнущий клей. Товар поступил на американский рынок в 1958 году и имел ошеломительный успех.

5. Метрополитен

В 1863 году британская компания Metropolitan Railway, название которой дословно переводится как «столичная железная дорога», впервые пустила рельсы под землей. Со временем это словосочетание распространилось в других странах и в итоге сократилось до привычного нам слова «метро».

6. Тампакс

Первый современный тампон с аппликатором был изобретен в 1930-х годах под торговой маркой Tampax. В раскрутку товара вложили много сил и денег: продукцию рекламировали в газетах и продвигали в аптеках, специально нанятые медсестры читали лекции о преимуществах нового изделия. В итоге слово «тампакс» превратилось в синоним гигенического тампона.

7. Поролон

Материал, который ранее служил утеплителем для окон, а сейчас активно используется в домашнем хозяйстве, получил название в честь скандинавской фирмы-производителя Porolon. Именно она изначально была одним из самых крупных поставщиков эластичного пенополиуретана.

8. Сланцы

Разговорное название резиновых тапочек вошло в обиход благодаря городу Сланцы в Ленинградской области. Там на заводе «Полимер» производили этот вид обуви, на подошве которой красовалась выдавленная надпись «Сланцы». В связи с этим покупатели так и прозвали пляжные шлепанцы.

9. Ватман

Листы белой плотной бумаги большого размера получили свое название в честь хозяина бумажной фабрики Джеймса Ватмана: в середине 1750-х годов он создал новую форму для изготовления бумаги.

10. Хулахуп

В 1958 году американская фирма Wham-O, занимающаяся производством игрушек, выпустила пластиковый обруч под названием hoola hoop. Товар быстро стал популярным, и его аналоги начали изготавливать другие предприятия. Но несмотря на общее использование термина, торговая марка до сих пор принадлежит InterSport Corp — материнской компании Wham-O.

11. Пилатес

Название метода упражнений, который разработал Йозеф Пилатес в 1920-х годах, было запатентованным товарным знаком нью-йоркской компании Pilates. Но в 2000 году по решению суда Манхэттена бренд аннулировали в связи с широким использованием слова.

12. Сухой лед

В 1925 году Dry Ice Corporation из Нью-Джерси зарегистрировала углекислый газ в твердом состоянии под собственным названием dry ice (англ. dry — «сухой», ice — «лед»). Но термин быстро получил широкое распространение, из-за чего в 1932 году торговая марка была аннулирована.

13. Лава-лампа

Яркая лампа, наполненная воском, была изобретена британским бухгалтером Эдвардом Крэйвеном Уолкером в 1963 году. Спустя некоторое время словосочетание «лавовая лампа» запатентовали как торговую марку. В наши дни права на использование товарного знака делят 2 компании: британская Mathmos и американская Lifespan Brands.

14. Целлофан

Тонкий прозрачный лист из регенерированной целлюлозы, который сейчас чаще всего используется для изготовления пакетов для супермаркетов, мы называем «целлофан» (cellophane). А раньше это слово являлось брендом европейской торговой марки Innovia Films.

Какие названия брендов вы часто используете в своей разговорной речи?