14 пар наших и зарубежных звезд, которые надели одинаковые наряды, но преподнесли их на свой лад

Отечественные знаменитости зачастую для создания своих образов обращаются к ведущим мировым дизайнерам. И иногда случается так, что они останавливают выбор на туалетах, которые уже успели выгулять их зарубежные коллеги. Совпадение ли это или намеренное желание повторить удачный образ — сказать сложно. Да и неважно, ведь не одежда украшает человека, а человек — одежду.