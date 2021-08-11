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14 пар наших и зарубежных звезд, которые надели одинаковые наряды, но преподнесли их на свой лад

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Отечественные знаменитости зачастую для создания своих образов обращаются к ведущим мировым дизайнерам. И иногда случается так, что они останавливают выбор на туалетах, которые уже успели выгулять их зарубежные коллеги. Совпадение ли это или намеренное желание повторить удачный образ — сказать сложно. Да и неважно, ведь не одежда украшает человека, а человек — одежду.

Мы в AdMe.ru вспомнили 13 случаев, когда нашим и западным знаменитостям приглянулись одинаковые наряды. И предлагаем вам решить, кому они подходят больше. А в бонусе вас ожидает облегающее платье-футляр, которое в свое время выгуляли Шарлиз Терон и Любовь Успенская, правда, в разных цветах.

1. Кейт Миддлтон и Ева Польна

2. Карди Би и Юлия Паршута

3. Джулия Робертс и Тина Канделаки

4. Приянка Чопра и Рената Литвинова

5. Тейлор Свифт и Любовь Успенская

6. Рита Ора и Яна Рудковская

7. Эль Фэннинг и Софья Эрнст

8. Ким Кардашьян и Ани Лорак

9. Лора Дерн и Тина Канделаки

10. Кэти Перри и Елена Летучая

11. Шерил Коул и Анжелика Варум

12. Софи Тернер и Яна Рудковская

13. Кортни Кардашьян и Ирина Шейк

Бонус: Шарлиз Терон и Любовь Успенская

Какие образы из подборки вам понравились больше всего?

Фото на превью Chris Jackson / Chris Jackson Collection / Getty Images, Вечерний Ургант / YouTube
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