14 странных на первый взгляд примеров благоустройства, от которых местные жители просто в восторге

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Жизнь в большом городе — это вечная суета и нервотрепка. Именно поэтому промышленные дизайнеры стараются придумать в мегаполисах уютные зоны отдыха и установить всевозможные полезные устройства. Некоторые из них больше похожи на арт-объекты и действуют всего несколько месяцев, зато другие отлично приживаются и становятся неотъемлемой частью города.

AdMe.ru собрал для вас примеры самого полезного благоустройства — от уличных зарядок для смартфонов до скамеек, поднимающих настроение. Спорим, вам немедленно захочется, чтобы такие же штуки появились и в вашем городе?

14. На Манхэттене установили гибрид таксофона и библиотеки

Американский архитектор Джон Локк придумал специальные полки, которые крепятся рядом с общественным телефоном и выполняют роль книжного фримаркета.

13. Старые пожарные шланги превратились в гамаки

В Копенгагене решили доказать, что пожарные шланги вполне могут обрести вторую жизнь. В результате у жителей города появились удобные гамаки.

12. QR-код на асфальте помог заглянуть в прошлое

В Нью-Йорке можно увидеть, как выглядели улицы 70 или 80 лет назад. Достаточно встать рядом со стрелкой, считать QR-код, и изображение на экране смартфона совместится со старой фотографией этого места.

11. Городские скамейки стали источником хорошего настроения

«Социальные скамейки», придуманные датским дизайнером Йеппе Хейном, можно увидеть во многих европейских городах. Эти необычные конструкции заставляют напрягать фантазию и просто делают людей ближе друг другу.

10. На дорожных ограждениях разместились рубашки и футболки

Голландским дизайнерам понравилась привычка жителей городка Бат-Ям выносить старую одежду на улицу, и они предложили устраивать пункты обмена вещами на оживленных магистралях.

9. В Амстердаме придумали уличную мебель из пластиковых отходов

Голландская студия The New Raw решила запустить проект «Распечатай свой город!» (Print Your City!), объединив 3D-печать и переработку отходов. Получились необычные дизайнерские скамейки, на которых при желании можно покачаться.

8. В Монреале установили качели-оркестр

В конструкцию входит 21 сиденье, и каждое из них ответственно за звучание одной ноты. Чтобы заиграла слаженная мелодия, горожанам, привыкшим во время отдыха копаться в телефонах, приходится общаться между собой и раскачиваться в определенном ритме.

7. Горожанам предложили взять стул напрокат

Еще один проект, который реализовывался на израильских улицах. Горожане опускали монету в приемник и становились временными обладателями персонального стула, который можно было унести в тенек или к дверям магазина, где предлагают вкусный кофе.

6. Жители Бруклина придумали чат на заборе

Благодаря социальным сетям к строительству удалось привлечь местных жителей всех возрастов. Им настолько это понравилось, что новый арт-объект стал одной из самых модных точек для встреч и общения: на прикрепленной к забору доске можно было оставить послание другу, а по вечерам здесь собирались молодежные тусовки.

5. Музыкальный столб играет мелодию каждому, кто отказывается от сигареты

В Лондоне появились столбики Fumo — интерактивные устройства, предназначенные для борьбы с курением. Каждую выброшенную в него сигарету автомат встречает веселой мелодией и световым шоу: мигают все 56 светодиодных лампочек.

4. В Детройте выращивают морковь и капусту прямо в центре города

В последнее время в моду входят общественные огороды, где за каждым горожанином закрепляется своя грядка. Один из самых больших находится в центре Детройта: он обеспечивает зеленью и свежими овощами около 2 тысяч человек.

3. Зарядить телефон можно прямо на улице

Благодаря проекту Streetcharge жители Нью-Йорка могут не бояться, что батарея на смартфоне сядет в самый неподходящий момент. А если это и случится, к их услугам специальные столбики, где можно зарядить устройство.

2. В Копенгагене воплотили в жизнь детские мечты о необычных игровых площадках

В основе каждой площадки, которую проектирует компания Monstrum, лежит определенный сюжет. Малышне предлагают исследовать пострадавший в битве корабль, стать пилотом ракеты или победить огромного осьминога.

1. В Екатеринбурге горожане могут сами собрать себе скамейку или велопарковку

Местные дизайнеры предлагают горожанам автономные модули для уличной мебели, которые можно комбинировать, как только душа пожелает. Из таких блоков можно собрать круглую скамейку и даже отгородить место для велопарковки или будущей клумбы.

Бонус: если вы устали от всего и сразу, добро пожаловать на скамью для интровертов

Дизайнеры из Голландии придумали скамейку для тех, кто хочет побыть в одиночестве. Сидеть внутри такого кокона можно сколько угодно: он оснащен системой вентиляции и солнечной батареей с подстанцией для зарядки гаджетов. А в вашем городе есть примеры подобного благоустройства?