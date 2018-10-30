14 недорогих вещей, которые придуманы для того, чтобы экономить семейный бюджет

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Люди во всем мире стараются прийти к разумному (ответственному) потреблению, которое позволяет экономить деньги, продлевать жизнь старым вещам и сохранять природу. Но эта философия предполагает не только отказ от лишних покупок, но и умение выбирать максимально полезные приобретения за минимальную стоимость.

Мы в AdMe.ru собрали вещи, покупая которые вы сможете накопить себе на отпуск (как бы странно ни звучало, но это так).

1. Фильтр для жесткой воды

Хорошая бытовая техника стоит недешево, поэтому хочется, чтобы прослужила она как можно дольше. Но если у вас жесткая вода, стиральная или посудомоечная машина может износиться в несколько раз быстрее. Стандартный фильтр будет стоить около 500 рублей, наполнитель нужно менять примерно раз в год (около 150 рублей). Такие небольшие вложения защитят ваши электроприборы от преждевременного ремонта. Техника обычно имеет ресурс в 8–10 лет службы, но без фильтра машинка может выйти из строя уже через 4–6 лет. К тому же ученые считают, что в смягчающих средствах, препятствующих образованию накипи, нет смысла, если вы пользуетесь порошком с фосфатами (его достаточно для профилактики образования накипи).

2. Аккумуляторные батарейки

Батарейка — один из самых опасных видов бытовых отходов. На свалке она распадается, высвобождая тяжелые металлы: ртуть, марганец, кадмий, цинк, никель. Поэтому батарейки нужно сдавать на утилизацию (класть в специальные контейнеры) либо раз и навсегда перейти на аккумуляторы. Каждый аккумулятор может быть перезаряжен до 500 раз. Получается, при рыночной цене около 50 рублей за батарейку с тем же потреблением вы потратите 25 000 рублей вместо 800–1 500 рублей за набор из зарядного устройства и нескольких аккумуляторов.

3. «Умная» розетка

«Умная» розетка умеет отключать электроприборы при перегреве и по расписанию контролировать распределение энергии. Управляют таким помощником со смартфона — он научит вас не переплачивать за электроэнергию, даже если вы вдруг забудете что-то выключить. К тому же при скачке электроэнергии «умная» розетка защитит, к примеру, холодильник от поломки. Стоит она около 700 рублей и окупится за 1–3 месяца в зависимости от потребления электричества.

4. Мешок для стирки

При машинной стирке вещи сильно изнашиваются, даже если выбирать деликатный или ручной режим. А все мы знаем, как трудно бывает распрощаться с любимой футболкой. Специальный мешок защитит вещи, предотвратит образование катышков и потерю формы. Существует еще мешок для бюстгальтеров, благодаря которому нижнее белье можно будет обновлять реже обычного.

5. Мультиварка

Простую мультиварку можно купить по цене кастрюли. С нею вы сможете делать свежий йогурт, кефир, сыр и другие кисломолочные продукты для всей семьи. Специальные бактерии можно купить в аптеке или просто добавить часть покупного йогурта в молоко. Так, покупая литр молока (стоимостью около 70 рублей), вы получите литр густого йогурта на живой закваске (стоимостью около 300 рублей).

6. Устройство для приготовления роллов

Готовить роллы трудно, ведь повара отрабатывают мастерство годами. Но для ленивых и бережливых придумали особое устройство, которое хорошо и красиво формирует ролл. Его цена равна одной порции «Филадельфии» в суши-баре.

7. Бутылка для воды с соковыжималкой

Бутылка воды стоит около 30 рублей, к тому же летом только за 1 день можно выпить несколько штук. Экономичнее брать воду с собой, а насадка для сока поможет делать разные вкусные напитки.

8. Насадка-смеситель для экономии воды

При мытье рук или посуды мы обычно усиливаем поток воды, чтобы мыть быстрее и эффективнее, но насадка-аэратор создает напор при меньшем расходе. Цена приспособления — от 50 рублей, а экономия — сотни литров в месяц.

9. Запаиватель пакетов

Стоимость этого кухонного помощника варьируется от 50 до 700 рублей. Просто запечатывайте неиспользованные порции, чтобы сохранить пищу свежей. И не нужно тратиться на дополнительную упаковку.

10. Закаленное защитное стекло

Стекло смартфона очень хрупкое, а стоимость его замены начинается от 2 000 рублей в зависимости от марки и модели. Будет благоразумнее «застраховать» свою покупку на случай падений и других непредвиденных ситуаций. Защитное стекло обойдется вам куда дешевле ремонта.

11. Держатель для простыни

Вместо того чтобы переплачивать за простыни на резинке, которые почти невозможно найти в комплекте постельного белья и приходится покупать отдельно, можно просто приобрести держатели. Это съемные универсальные резинки с зажимом, они избавляют от хлопот и экономят бюджет. Например, если вы покупаете в год 4 простыни по 500 рублей за штуку, то это обойдется вам в 2 000 рублей. Простыни на резинке стоят в среднем на 300 рублей дороже (3 200 рублей за все). В итоге, вычитая стоимость держателей (около 80 рублей), вы сэкономите 1 120 рублей в год.

12. Мыло из нержавеющей стали

Неприятный запах на руках может оставаться после чистки рыбы, лука и многого другого. Стальное мыло устраняет неприятный запах в результате способности металла разрушать молекулы стойких кислот. И стоит «вечное мыло» всего 70–100 рублей.

13. Датчик движения

Такие датчики вкручиваются в патрон и автоматически срабатывают в помещении в зависимости от интенсивности естественного света и присутствия людей. Стоит вещь около 400 рублей, она хорошо зарекомендовала себя, поэтому многие современные застройщики используют ее при проектировании зданий.

14. Универсальная силиконовая крышка

Такая крышка подойдет для любой посуды и избавит от необходимости покупать пищевую пленку или контейнеры для хранения. Многоразовые крышки увеличивают срок хранения приготовленных блюд или свежих продуктов. Стоимость набора из 5 крышек равна стоимости небольшого контейнера.

А вы используете в быту вещи, которые помогают вам экономить? Поделитесь с нами.