14 вещей, которыми вы пользуетесь каждый день, но не знаете об их возможностях

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Самые обычные вещи иногда имеют скрытые возможности, о которых люди не догадываются. Некоторые детали в их дизайне могут показаться декоративными, а на самом деле они служат определенной цели. Даже у таких привычных предметов, как микроволновая печь и рубашка, есть пара сюрпризов для вас.

AdMe.ru собрал самые неожиданные факты о вещах, которыми вы пользуетесь каждый день.

1. Отверстия на крышках

Если вы внимательно присмотритесь к крышке с горячим напитком из фастфуда, то обнаружите в ней маленькое отверстие. Такие дырочки нужны для того, чтобы при закрывании стакана с кофе или чаем горячий воздух вышел и крышка сидела плотно. Если вы видите отверстие в крышке, значит, обжечься кипятком невозможно. Кнопки-пупырышки на крышке тоже несут «тайное послание». Правда, только для работников заведения. Обычно на кухне ресторана быстрого питания напитки заготавливают заранее и закрывают крышками, чтобы они не остывали. Круглые кнопки помогают работнику быстро определить, что налито в стакане: чай, кофе или капучино. Рядом с каждой кнопкой написано название напитка, и если вдавить ее, то заглядывать внутрь не понадобится.

2. Магнитный замок на шланге АЗС

Это утолщение на шланге автозаправочной станции — страховка от забывчивых водителей. Автомобилисты часто уезжают, забыв вынуть заправочный пистолет из бака машины. И при этом наносят АЗС большой материальный ущерб. Для того чтобы заправочный терминал не сломался, а топливо не разлилось по округе, придуманы магнитные размыкатели. При натяжении шланг просто отсоединится и никто не пострадает. Кроме самооценки водителя, конечно.

3. Пена для ванны

Пена для ванны — это не просто приятно. Пузырьки в ней действуют как теплоизолятор. Горячая ванна без пены остывает быстрее за счет потери тепла через поверхность. Однако трюк с пеной работает только с современными акриловыми ваннами. А со стальными так не получится — температура воды в них падает так быстро, что никакая пена не поможет.

4. Съемный подголовник

Подголовники в автомобиле защищают пассажиров от запрокидывания головы при резком торможении или столкновении. Наравне с подушками безопасности и ремнями они помогают выжить в аварии. Однако и у подголовников нашлась скрытая функция. Если вы оказались заблокированы в машине, то выбраться из нее можно с помощью подголовника. Для этого необходимо вытащить его из крепления и отжать стекло боковой двери авто с помощью металлических штырей. Подробнее об этом способе рассказано тут.

5. Квадратная ложка в мороженом

Форма ложки из мороженого в McDonalds вызывает массу вопросов у пользователей сети. Почему она квадратная? И зачем ей крючок? Оказывается, дело не в удобстве для клиентов. Такая ложка используется в качестве насадки на машину, которая перемешивает мороженое прямо в вашем стакане. Благодаря этому изобретению время приготовления десертов сокращается, ведь мыть автомат приходится реже.

6. Ручки на канистре

Вы когда-нибудь задумывались, почему у канистры 3 ручки? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться на 90 лет назад. Дизайн канистры придумали немецкие инженеры Вермахта. У военных было требование: солдат должен нести либо 2 полные канистры, либо 4 пустые. А еще тяжелую емкость можно носить вдвоем: 3 ручки идеально распределяют ее вес.

7. Черная пленка на дверце микроволновки

На дверце любой микроволновки есть черная сетка. Это не каприз дизайнеров, а необходимость. Сетка с ячейками — это клетка Фарадея. Она экранирует микроволновое излучение и не дает ему выйти наружу. На картинке выше вы видите людей, запертых в клетке Фарадея. Мощный электрический заряд, который бьет снаружи, не причиняет им никаких неудобств (ведь внутрь он проникнуть не может). По этому принципу работает и экран микроволновки: электромагнитному излучению ни за что не вырваться из нее. Поэтому шапочка из фольги вам не понадобится.

8. Петля на рубашке

Петлю на спинку рубашки стали пришивать в 60-х годах ХХ века. Если у вас под рукой не оказалось вешалки, рубашку можно подвесить на крючок за петлю. И складок не останется. Однако даже у такой маленькой детали есть свое «тайное предназначение». Раньше студенты американских университетов отрезали петлю с рубашки, как только начинали встречаться с девушкой. А все окружающие видели, что молодой человек уже не свободен.

9. Упаковка риса для микроволновки

В пакетах для приготовления риса в микроволновке есть специальные клапаны. Если надорвать упаковку снизу, клапаны раскроются и пакет не будет заваливаться набок.

10. Клейкая лента в паспорте

В паспорте гражданина РФ между 18-й и 19-й страницами можно обнаружить клейкую ленту. Если вы раскроете ее пальцами (только аккуратно!), то внутри окажется место для хранения страхового полиса или СНИЛС.

11. Рулон фольги или пищевой пленки

На торцах упаковки фольги или пищевой пленки есть клапаны. Производители придумали их для нашего удобства. Если вы надавите на клапан, то рулон будет надежно зафиксирован внутри коробки и отмотать нужное количество пленки станет гораздо легче.

12. Боди для малышей с клапанами

Молодые родители знают, что переодеть младенца — целая спецоперация. Но производители одежды умеют облегчить жизнь мамам и папам. Если вы думали, что горловина детского боди оснащена специальными клапанами только для того, чтобы его легче было надевать, то вы ошибались. Все наоборот: клапаны нужны, чтобы снять одежду и не запачкать ребенка. Когда младенец испачкает одежду, снимать ее через голову проблематично — можно перемазать малыша. А благодаря такой незамысловатой конструкции боди можно стянуть через ножки.

13. Углубления в коробке с конфетами

Для тех, кто устал тратить свое время на добывание конфет из упаковки, производители шоколада придумали гениальный лайфхак. Надавите на углубление, которое находится рядом со сладостью, и конфета выскочит прямо в руки.

14. Коробка от пиццы

А вот и еще одно случайное открытие, сделанное пользователем твиттера. Коробка из-под пиццы может быть использована в качестве подставки. Для этого упаковку нужно просто сложить пополам.

Признаемся, трюк с конфетами оказался для нас полной неожиданностью. А какие скрытые возможности вещей удивили вас?