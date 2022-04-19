14 покупок, которые сразу повышают уровень продвинутости человека до отметки «продуман»

В современном мире существует довольно большое количество как довольно бесполезной продукции, так и действительно помогающей решать бытовые проблемы, с которыми многие уже просто смирились. Именно последнюю категорию мы внимательно изучили и обнаружили достаточно много практичных вещей.

Мы в AdMe.ru всегда ратуем за облегчение жизни, поэтому обожаем смекалистых людей, всевозможные лайфхаки и вещицы, с помощью которых заниматься повседневными делами проще. Обзор последних мы и сделали в этой статье специально для вас.

Силиконовые держатели для беспроводных наушников

Если вы постоянно пользуетесь беспроводными наушниками, то наверняка знаете, что при определенных обстоятельствах они легко могут выскользнуть из ушей. Например, во время активных занятий спортом или принятия ванны. К счастью, для таких случаев существуют специальные силиконовые приспособления, которые крепко удерживают гарнитуру в ушах в любых условиях.

Душевая лейка, усиливающая напор воды

Многие наверняка сталкивались с неудобствами, связанными с очень слабым напором воды. Это раздражает даже при мытье посуды или рук, а уж тем более при принятии душа. Наверняка существуют радикальные способы решить эту проблему: можно вызвать сантехника или сделать ремонт. Однако есть и более простой путь — установить вот такую лейку. Благодаря особенной конструкции она не только усиливает напор, но и обеспечивает массажный эффект.

Вешалка-сушилка

Все мы периодически попадаем в ситуацию, когда нам по какой-то причине необходимо высушить конкретную вещь быстрее, чем обычно. Именно это и позволяет сделать электронная вешалка с подачей горячего воздуха. Своим принципом работы она напоминает фен, только поток воздуха направлен не в одну точку, а вдоль ткани.

Силиконовая щетка для мытья посуды

Поролоновые губки довольно быстро изнашиваются и требуют довольно частой замены, если вы не желаете появления вредоносных бактерий и переноса их на посуду. А силиконовые щетки благодаря своей структуре не впитывают влагу и частички пищи, гораздо легче моются и быстрее сохнут, поэтому служат дольше.

Устройство 2 в 1 для мытья окон и зеркал

При мытье зеркал и окон нередко приходится по старинке вооружаться большим количеством принадлежностей для уборки. И мы редко задумываемся о том, что сейчас существуют удобные приспособления, сочетающие в себе сразу несколько функций. Например, с помощью такого миниатюрного скребка с губкой можно протереть зеркало и согнать с него воду буквально одним движением руки.

Распылитель для масла

Тем, кто пристально следит за своим питанием, приходится обращать особое внимание на количество потребляемого масла. Наливая его в салат или на сковороду из бутылки, довольно легко переборщить. Зато при использовании распылителя такая проблема возникнет едва ли. Кроме того, он позволяет распределить масло более равномерно без необходимости дополнительно пачкать, например, силиконовую кулинарную кисть.

Телескопическая полка для сушки посуды и овощей

При наличии на кухне маленькой раковины без дополнительного отсека становится сложно найти место для вымытой посуды и фруктов или овощей, чтобы с них стекла вода. Такая телескопическая полка подойдет к раковине любого размера и легко решит эту проблему.

Кухонный смеситель с вытяжной лейкой

Вытяжная лейка удобна по целому ряду причин. С ее помощью гораздо легче мыть овощи, наполнять кастрюли водой (особенно если раковина занята посудой и приходится держать кастрюлю на весу, пока она не наполнится), а также поддерживать чистоту раковины. Ведь в процессе мытья посуды мыльная пена и осадок постоянно остаются на стенках, а с помощью такого душа их легко ополаскивать.

Губка-наждачка для удаления ржавчины и нагара

Алюминиевую и чугунную посуду довольно сложно отмыть. Особенно если на поверхности образовался слой нагара. В таких случаях может помочь разве что сильнодействующая химия, но не все любят ее применять. Тогда на помощь может прийти подобная губка. Материал, из которого сделан ее внешний слой, похож на наждачную бумагу, но за счет подходящей формы и губчатой прослойки использовать ее гораздо удобнее и проще.

Горизонтальная подставка для ножей

У вертикальных подставок для ножей есть один существенный минус: они стоят на виду, создавая визуальный шум, и занимают драгоценное место, что особенно раздражает хозяев маленьких кухонь. Горизонтальные приспособления решают эту проблему: они прекрасно помещаются в ящиках и могут расположиться рядом с лотком для прочих столовых приборов.

Силиконовая щетка для чистки унитаза

Если задуматься, стандартные щетки создают довольно много хлопот. За их чистотой сложно следить, так как между щетинками застревает грязь, которая не смывается простым потоком воды и требует механической очистки. Силиконовая же щетка легко промывается водой и, кроме того, благодаря своей гибкости проникает даже в самые труднодоступные места унитаза.

Портативная швейная машинка

Подшивать вещи, особенно крупные, вручную слишком долго и сложно. В то же время швейная машинка занимает в доме неоправданно много места, да и требует навыка обращения с ней. Поэтому ручная мини-машинка убивает сразу двух зайцев: делает процесс быстрым и легким, к тому же буквально помещается в кармане. В общем, идеальна для точечного повседневного использования.

Силиконовые шарики для удаления шерсти и волос во время стирки

В доме, где обитают животные, и без того непросто следить за чистотой своей одежды. Но еще обиднее, если в процессе стирки шерсть с одной вещи прилипает на пяток других, которые были чистыми. Подобные силиконовые шарики решают эту проблему играючи: достаточно положить их в машинку во время стирки, и они соберут волосы, шерсть и обрывки бумаги (если таковая затерялась где-то в карманах) на себя.

Магнитное устройство для мытья окон с двух сторон

При наступлении весеннего сезона особенно хочется привести все окна в порядок. Однако при мысли о мытье стекол с внешней стороны кого угодно бросит в дрожь. Ведь обычными тряпками далеко не дотянешься, специальные швабры достаточно тяжелы, да и слишком высовываться из окна довольно рискованно. При использовании магнитного устройства вы решите эту проблему в два счета: доберетесь до самых удаленных уголков стекла, к тому же процесс ускорится в 2 раза, так как внешняя и внутренняя стороны отмываются одновременно.