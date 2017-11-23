14 свадебных платьев, за которые можно продать душу

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AdMe.ru настоятельно рекомендует: выбирая королевское свадебное платье, не думайте об удобстве. Все самые невероятные платья точно не про это! В них, как в Средневековье, ни сесть нормально, ни пройтись. Стой на месте и украшай мир.

1.

Это цветочное платье филиппинского дизайнера Mak Tumang настолько поражает воображение, что одним своим видом вдохновило основательницу Emma Jayne Cake Design сделать свадебный торт — копию платья в натуральную величину.

2.

Ливанский кутюрье Rami Kadi решил заморочиться с вышивкой подола и рассказал целую историю, возможно, даже самой невесты — с гербами, всевозможными животными и природными явлениями. Такое платье смело можно оставлять в наследство.

3.

Платья от дизайнера Jacy Kay всегда объемные, фактурные. Они выглядят тяжелыми, и так оно и есть. Некоторые его наряды могут весить до 20 кг.

4.

Еще одно невероятное платье от Jacy Kay. Вы только посмотрите на эту баску и шлейф.

5.

По-настоящему королевские платья можно найти в коллекциях Krikor Jabotian. Изысканность. Сдержанность. Власть. С такими женщинами не спорят.

6.

Эпатажный кутюрье Tex Saverio уверен, что в геометрических узорах скрывается настоящая гармония. И даже в свадебные платья он добавляет клетку.

7.

Платье-воздух, платье-душа от израильского дизайнера российского происхождения Galia Lahav. Первым учителем кутюрье была ее мама-швея, которая привила дочери любовь к рукоделию и подготовила к Университету искусств в Израиле.

8.

И еще одно невероятно нежное платье полной свободы от Galia Lahav. Любимый стиль этого дизайнера — бохо, или «соблазнительный гламур», как его называют критики.

9.

Это невероятное платье все тот же Krikor Jabotian будто делал для невесты Цезаря. Если вам по нраву шедевры этого дизайнера, за платьем придется ехать в фирменный бутик в Ливане.

10.

Еще одно восхитительное платье от Krikor Jabotian. Простой укороченный средневековый крой, но какое же оно роскошное.

11.

Любитель бохо Yolan Cris не любит рукава, поэтому огромные воротники и накидки — это его фишка.

13.

Диснеевские королевские образы особо хорошо удаются Joumana Al Hayek (Dar Sara).

14.

Показательная асимметрия кружевного узора от Oksana Muha выглядит странно, но взгляд оторвать невозможно.