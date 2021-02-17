14 примеров ремонта из «Квартирного вопроса», который немедленно хочется сделать у себя

Несмотря на то, что создатели передачи «Квартирный вопрос» делают ремонт, как говорится, на свой вкус и хозяева могут увидеть результат только в самом конце, у программы нет отбоя от желающих бесплатно поучаствовать в этом проекте. И дизайнеры действительно выкладываются на все 100 %, радуя героев программы одновременно новаторским подходом и уютом. Правда, не обходится без исключений. Об этом — в конце статьи.