14 примеров ремонта из «Квартирного вопроса», который немедленно хочется сделать у себя
Несмотря на то, что создатели передачи «Квартирный вопрос» делают ремонт, как говорится, на свой вкус и хозяева могут увидеть результат только в самом конце, у программы нет отбоя от желающих бесплатно поучаствовать в этом проекте. И дизайнеры действительно выкладываются на все 100 %, радуя героев программы одновременно новаторским подходом и уютом. Правда, не обходится без исключений. Об этом — в конце статьи.
Мы в AdMe.ru знаем, как сложно бывает сделать что-то, что понравилось бы всем, ведь сколько людей, столько и мнений. И поэтому вдвойне приятно видеть, как героев радует новая обстановка. А если что-то пошло не так, всегда есть возможность изменить.
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Бонус: герои любят серо-бело-голубую гамму, а получили 50 оттенков зеленого. Было:
Стало:
Вы хотели бы поучаствовать в подобной программе?
Фото на превью ntv.ru / youtube, ntv.ru / youtube
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