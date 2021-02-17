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14 примеров ремонта из «Квартирного вопроса», который немедленно хочется сделать у себя

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Несмотря на то, что создатели передачи «Квартирный вопрос» делают ремонт, как говорится, на свой вкус и хозяева могут увидеть результат только в самом конце, у программы нет отбоя от желающих бесплатно поучаствовать в этом проекте. И дизайнеры действительно выкладываются на все 100 %, радуя героев программы одновременно новаторским подходом и уютом. Правда, не обходится без исключений. Об этом — в конце статьи.

Мы в AdMe.ru знаем, как сложно бывает сделать что-то, что понравилось бы всем, ведь сколько людей, столько и мнений. И поэтому вдвойне приятно видеть, как героев радует новая обстановка. А если что-то пошло не так, всегда есть возможность изменить.

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Бонус: герои любят серо-бело-голубую гамму, а получили 50 оттенков зеленого. Было:

Стало:

Вы хотели бы поучаствовать в подобной программе?

Фото на превью ntv.ru / youtube, ntv.ru / youtube
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