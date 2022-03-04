14 пар звезд, которые надели похожие платья, но внесли в образы свою особую изюминку

Не секрет, что, готовясь к публичным выходам, известные женщины почти всегда обращаются за нарядами к именитым кутюрье. А как мы знаем, идеи творческих людей часто совпадают, поэтому на красных дорожках мы нередко видим звезд в очень похожих нарядах. Одинаковый силуэт, ткань, драпировка — казалось бы, совсем неочевидные детали, но все это не ускользает от зорких глаз ценителей моды.

Мы в AdMe.ru предлагаем полюбоваться на 14 пар знаменитых красавиц, которые выбрали аналогичные платья и подтвердили мнение, что главное в платье — женщина, которая надевает его. И неважно, голливудская звезда ты или жена принца. Ну а в конце вас ждут 2 небольших бонуса с роскошными Мэрилин Монро и Шарлиз Терон, Леди Гага и Хелен Миррен.

Скарлетт Йоханссон и Меган Маркл

Энн Хэтэуэй и Кейт Миддлтон

Николь Кидман и Рэйчел Вайс

Кайли Миноуг и Кирстен Данст

Мишель Уильямс и Диана Крюгер

Пенелопа Крус и Шэрон Стоун

Жизель Бюндхен и Дженнифер Энистон

Наоми Харрис и Блейк Лайвли

Селена Гомес и Патриша Кларксон

Приянка Чопра и Дженнифер Гарнер

Сирша Ронан и Лили Джеймс

Рене Зеллвегер и Джессика Честейн

Миранда Керр и Лупита Нионго

Анджелина Джоли и Ирина Шейк

Бонус № 1: Мэрилин Монро и Шарлиз Терон

Кажется, мы знаем, кем вдохновлялась Шарлиз, готовясь к «Оскару» в 2017 году. Наряд актрисы напоминает знаменитое золотое платье Мэрилин, в котором та снималась в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» в 1953 году.

Бонус № 2: Леди Гага и Хелен Миррен

Актрисы доказали, что возраст стилю не помеха. Первой на фото 32 года, второй — 74, но обе они смотрятся обворожительно в пышных ярких платьях.