14 новых примеров полета дизайнерской мысли, которые вызывают массу вопросов

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Каждый год люди жаждут чего-то нового, что по-настоящему производит впечатление и вызывает бурные обсуждения. Современные дизайнеры прекрасно знают об этом, и потому время от времени в мире появляются такие дизайнерские вещи и тренды, которые удовлетворяют данным требованиям потребителей. Сегодня AdMe.ru сделал для вас подборку именно таких вещей. Смотрите и оставляйте комментарии, что вам понравилось, а что просто шокировало.

Туфли-носки. С такими точно не замерзнете

А как вам сумка для французского багета?

Брюки — «жареные куриные ножки»

А вы достаточно смелы для такой обуви?

Беспощадные дизайнеры не пожелали остановиться на волосатом купальнике

А вот и юбка, которая больше похожа на автомобильный коврик

Ну а это для тех, кто хочет наконец-то явить миру свой третий глаз

Вот так кроп-топы добрались и до мужчин

Если хотите оставаться модной, даже когда идет дождь, то этот вариант для вас

Такое нижнее белье для безопасности продают в Китае. А вы купили бы?

Вот и штаны для тех, кому надоели обычные брюки и джинсы, в которых ходят все

Астровеснушки, расположенные в форме созвездия вашего знака зодиака

Костюмчик, имитирующий рентгеновский снимок

А вы еще доверяете окружающим после такого?