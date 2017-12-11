14 новых примеров полета дизайнерской мысли, которые вызывают массу вопросов
Каждый год люди жаждут чего-то нового, что по-настоящему производит впечатление и вызывает бурные обсуждения. Современные дизайнеры прекрасно знают об этом, и потому время от времени в мире появляются такие дизайнерские вещи и тренды, которые удовлетворяют данным требованиям потребителей.
Сегодня AdMe.ru сделал для вас подборку именно таких вещей. Смотрите и оставляйте комментарии, что вам понравилось, а что просто шокировало.
Туфли-носки. С такими точно не замерзнете
А как вам сумка для французского багета?
Брюки — «жареные куриные ножки»
А вы достаточно смелы для такой обуви?
Беспощадные дизайнеры не пожелали остановиться на волосатом купальнике
А вот и юбка, которая больше похожа на автомобильный коврик
Ну а это для тех, кто хочет наконец-то явить миру свой третий глаз
Вот так кроп-топы добрались и до мужчин
Если хотите оставаться модной, даже когда идет дождь, то этот вариант для вас
Такое нижнее белье для безопасности продают в Китае. А вы купили бы?
Вот и штаны для тех, кому надоели обычные брюки и джинсы, в которых ходят все
Астровеснушки, расположенные в форме созвездия вашего знака зодиака
Костюмчик, имитирующий рентгеновский снимок
А вы еще доверяете окружающим после такого?
Фото на превью unknown/imgur