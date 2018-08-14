14 неприлично дорогих версий обычных предметов (Последнее себе даже не каждый миллионер сможет позволить)

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В попытках угодить всем и каждому, включая очень богатых людей с их специфическими вкусами, некоторые компании начинают привносить безумную нотку роскоши даже в производство повседневных вещей, что в конечном счете больше всего сказывается на цене. Как вам, например, перспектива купить соломенную панаму примерно по цене премиум-седана Jaguar FX? И это еще не самое шокирующее, что вас ждет в этой статье.

AdMe.ru приглашает читателей в мир платиновых ручек, бриллиантовых часов и золотого нижнего белья. От стоимости этих вещей глаза лезут на лоб.

Рюкзак Billionaire Boys Club, $ 1 650

Золотые рюкзаки с тиснением алмазного рисунка были представлены в магазине Billionaire Boys Club всего лишь в количестве четырех экземпляров и продавались по цене $ 1 650 за штуку. На данный момент они, судя по всему, уже распроданы и где-то по миру ходят четыре счастливых обладателя уникальных сумок.

Эргономичное офисное кресло Xten, $ 2 495

Офисные кресла Xten Ergonomic от итальянской компании Pininfarina называют «феррари среди прочих кресел». Разработчики заявили, что спроектированы они были на сумму $ 1 500 000. В производстве использовались особая ткань Dynatec, из которой шьют костюмы для олимпийских спортсменов, а также особая система распределения веса, которая позволяет избежать неприятных ощущений после долгого пребывания в сидячем положении. Также отдельного внимания стоят ручки, которые регулируются всего лишь нажатием одной кнопки.

Попкорн Berco’s с хлопьями золота, $ 2 500

Попкорн производства компании Berco’s заручился титулом самого дорогого попкорна в мире. Эти хрустящие вкусные шарики покрыты самыми настоящими золотыми хлопьями. Неизвестно, влияет ли это как-то на вкус, но выглядит впечатляюще. Самая большая чаша из возможных, вместимостью 22 л, обойдется любителям вкусненького и эффектного примерно в $ 2 500.

Унитаз Neorest 700H, $ 6 500

Однажды компания TOTO, основанная в 1917 году, поставила перед собой цель создать инновационные туалеты, которые облегчат людям жизнь благодаря значительной экономии воды. Так на свет появился Neorest 700H Dual Flush стоимостью $ 6 500. Этот унитаз обладает рядом прекрасных функций, в числе которых — встроенный освежитель воздуха, подогрев сидения и даже ночник. Он также оснащен системой самоочищения Cyclonе.

Скейтборд Louis Vuitton, $ 8 250

Скейтборд Louis Vuitton, который был выпущен всего лишь в трех экземплярах, каждый из которых стоит чуть больше $ 8 000, — отличный пример того, каково быть богатым. В данном случае это дает возможность быть одним из трех владельцев коллекционного дизайнерского предмета, который даже не предназначен для использования.

Пылесос Electrolux Ergoripado, $ 17 122

Crystal Ergoripado — это вакуумный пылесос марки Electrolux, украшенный 3 730 кристаллами Swarovski. Он считается одним из самых дорогих домашних чистящих приборов и стоит $ 17 122. Вы можете воскликнуть, что на такую сумму можно купить себе неплохой автомобиль и даже остаться в плюсе. Ну что тут скажешь: красиво жить не запретишь.

Соломенная панама Brent Black, $ 25 000

Некоторые панамы производителя Panama Hat Company продаются по невероятно высокой цене, которая вызывает множество возмущенных вопросов. В связи с этим на сайте компании появилась даже целая страница с исчерпывающими (или нет) ответами на них. Самый простой ответ владельца на популярный вопрос, почему так дорого, заключается в том, что ручной труд и искусство соответствуют цене, ведь каждая панама аккуратно и с любовью создается вручную в течение трех месяцев.

Bluetooth-гарнитура Plantronics, $ 50 000

Бриллианты — лучшие друзья девушек. Видимо, взяв именно этот постулат на вооружение, компания Plantronics решила выпустить ограниченную серию Bluetooth-гарнитур Discovery 925, выполненных в золотом цвете и инкрустированных алмазами. Фактическое количество бриллиантов не оглашалось, однако дизайн безусловно высококлассный и впечатляющий, а продавалось это добро по цене около $ 50 000.

Бутылка воды Tributo a Modigliani, $ 60 000

Эта бутылка воды, Acqua di Cristallo «Tributo a Modigliani», названа в честь художника Амедео Модильяни и была продана на аукционе в 2010 году за невероятные $ 60 000. Дело в том, что она эксклюзивная: ручная работа, выполнена из стекла, покрытого 24-каратным золотым напылением. Более того, сама вода — это смесь чистейшей родниковой воды из Франции и с островов Фиджи с добавлением воды из ледников Исландии. И кстати, в воде также содержится 5 мг золотой пыли.

Золотой бюстгальтер от Birmingham store, $ 1 000 000

Сколько бы вы заплатили за бюстгальтер, который сформирован из твердого золота и украшен бриллиантами? Магазин Birmingham store выставил на продажу 18-каратный золотой бюстгальтер с более чем 500 бриллиантами «всего» за $ 1 000 000. Белье было создано Энтони Обри, на что ему потребовалось чуть больше года: три месяца — на оформление дизайна и почти год — на создание самого белья.

Перьевая ручка Aurora Diamante, $ 1 470 000

Ручка-перо от итальянского бренда Aurora усыпана 2 000 миниатюрных бриллиантов De Beers, общий вес которых составляет 7,5 г. Также основными материалами самой дорогой ручки-пера выступают платина и белое золото. Ручки выпускаются единичными экземплярами, покупатель может заказать гравировку текста или даже портрета. Неудивительно, что этот письменный прибор можно по праву считать ювелирным украшением любого рабочего стола.

Коньяк Henri IV, $ 2 000 000

Коньяк Henri IV, Cognac Grande Champagne считается самым дорогим коньяком в мире, рецепт которого датируется 1776 годом. Алкогольный напиток приготовлен прямыми потомками короля Генриха IV, каждая его партия выдерживается в бочке более 100 лет. Разливается коньяк в бутылки из 24-каратного золота, украшенные 6 500 алмазами и некоторыми другими драгоценными камнями. Воистину королевское должно быть удовольствие.

Хрустальное фортепиано от Heitzman, $ 3 220 000

Crystal Piano — соблазнительное произведение искусства, которое занимает звание одного из самых дорогих пианино в мире. Оно произведено канадской компанией Heitzman Pianos и полностью выполнено из хрусталя. Впервые на нем сыграл японский пианист Ланг Ланг в 2008 году во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Позже фортепиано было продано на аукционе тайному покупателю за ту самую невообразимую сумму в $ 3 220 000.

Часы Hallucination, $ 55 000 000

Женские часы Hallucination, созданные лондонской алмазно-ювелирной фирмой The Graff, покрыты калейдоскопом из 110-каратных редких цветных бриллиантов в леденцово-конфетной палитре. Это бриллиантовое чудо — плод дизайнерской мысли самого основателя фирмы Лоуренса Граффа, который заявляет, что эти часы — скульптурный шедевр, празднование чуда цветных алмазов. Сообщается, что на работу над часами ушло несколько тысяч часов времени.