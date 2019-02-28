14 названий привычных брендов, в которых есть тайный смысл

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С названиями мировых брендов мы сталкивается практически ежедневно, но не задумываемся, что иногда за ними скрывается целая история. Многие компании предсказуемо получили свое имя в честь отцов-основателей, но есть и куда более курьезные случаи. Например, название крупнейшего поисковика в мире возникло благодаря ошибке, слово «ВКонтакте» Павел Дуров услышал по радио, а Pringles создатели подсмотрели в телефонном справочнике.

AdMe.ru решил разобраться, почему известные бренды называются именно так, и отыскал любопытные истории их происхождения.

1. Facebook

Идея создания популярной социальной сети возникла у Марка Цукерберга еще в детстве, когда он учился в частной школе. Ежегодно руководство школы публиковало справочник с именами и фотографиями учащихся под названием The Photo Address Book, а школьники называли его просто The Facebook. Правда, изначально Цукерберг назвал соцсеть Facemash, а потом переименовал. Кстати, дизайн соцсети выдержан в синем цвете из-за красно-зеленого дальтонизма основателя.

2. Snickers

Первый шоколадный батончик Snickers был изготовлен в 1923 году кондитером Фрэнком Марсом, основателем компании Mars Incorporated. С английского snicker переводится как «ржание». Такое необычное название было выбрано в честь любимой лошади семейства Марс по кличке Сникерс.

3. Maybelline NY

Компания Maybelline прославилась тем, что ее основатель — фармацевт Том Вильямс — в 1913 выпустил на рынок первую тушь для ресниц. Однажды он заметил, как его младшая сестра Мейбл красит ресницы смесью из угольной пыли и вазелина, чтобы сделать их более темными и густыми. Уильямсон соединил в названии бренда Maybelline имя сестры Mayble и слово vaseline.

4. Google

Название крупнейшей поисковой системы появилось из-за ошибки. Когда ее создатели Ларри Пейдж и Сергей Брин думали над названием, они хотели подчеркнуть, что их система способна обрабатывать огромное количество информации. Кто-то из коллег предложил слово googol — в математике так называется число, состоящее из единицы со 100 нулями. Идея всем понравилась, но при написании была допущена ошибка, и вместо слова googol получилось google.

5. ВКонтакте

Создатель социальной сети Павел Дуров рассказывал, что название «ВКонтакте» возникло благодаря радиостанции «Эхо Москвы», которую он часто слушал «фоном». В радиоэфире регулярно повторялся джингл «Эха»: «в полном контакте с информацией». Кроме того, слово «контакт» показалось Дурову подходящим, потому что оно универсально и понятно любому человеку вне зависимости от возраста и статуса.

6. Viagra

Изобретение виагры — величайшее случайное открытие в медицине. Ученые испытывали новый препарат, который должен был увеличить приток крови к сердечной мышце. Однако у лекарства обнаружился удивительный побочный эффект. Так на рынок вышли таблетки для повышения потенции Viagra. Название образовалось благодаря слиянию латинского слова vigor («жизненная сила, энергия»), и «Ниагара» — название самого крупного водопада в Северной Америке.

7. L’Oreal

Однажды жена химика Эжена Шюлле неудачно сходила в парикмахерскую — ей пережгли волосы. Тогда супруг решил основать «французскую компанию безопасных красок для волос» и в 1907 изобрел первую краску L’Auréale — «Ореол», в состав которой входили исключительно щадящие и безвредные химические компоненты. Вскоре Шюлле подал заявку на патент и переименовал компанию в L’Oreal — в честь своей знаменитой краски.

8. Pringles

Название одних из самых популярных чипсов в мире возникло случайно. Во время мозгового штурма в поисках подходящего названия для бренда кто-то из сотрудников предложил воспользоваться телефонным справочником. Книгу открыли на выбранной странице, и первое, что бросилось в глаза, — слова Mr. Pringle и Pringle Street. Так в 1968 году родился бренд Pringles.

9. Zara

Модный бренд одежды изначально назывался Zorba в честь главного героя фильма «Грек Зорба». Основателю компании Амансио Ортеге очень понравилось это имя: в нем два слога и его легко запомнить. Однако выяснилось, что на соседней улице уже был бар с точно таким же названием. Тогда Ортега решил убрать лишние буквы, и у него получилось слово Zora, а потом он заменил букву «o» на «а». Так родился бренд Zara.

10. Reddit

Название крупнейшего социального новостного сайта Reddit, созданного в 2005 году, произошло от словосочетания read it, то есть «прочти это». Кстати, свободный перевод латинского слова reddit звучит как «представить на рассмотрение», что пользователи сайта Reddit и делают, когда размещают ссылки на понравившуюся информацию в интернете.

11. Max Factor

Бренд Max Factor назван в честь его основателя Максимилиана Факторовича. Он работал помощником гримера в Большом театре, а в 1895 году открыл в Рязани первый магазин косметики собственного производства. Косметика была отличного качества, и к Максимилиану пришла известность. В 1904 году он вместе с семьей эмигрировал в США, сократил имя и фамилию и основал компанию Max Factor. Сейчас его называют отцом современной косметики.

12. The Body Shop

Косметический бренд из Великобритании обязан своим названием американским автомобилям. Дело в том, что основательница компании впервые увидела вывеску The Body Shop во время своей поездки в США. В Америке the body shop — нарицательное выражение, которое обозначает мастерскую по кузовному ремонту автомобилей, а вовсе не «магазин для тела».

13. WD-40

WD-40 впервые был использован для защиты внешней обшивки ракет, а позднее выяснилось, что его можно активно применять в быту. Аббревиатура WD на английском расшифровывается как water displacement, то есть «вытеснение воды». Цифра 40 появилась в названии не случайно: корпоративная легенда гласит, что изобретатель жидкости Норман Ларсен разработал нужную формулу лишь с 40-й попытки.

14. ASOS

Название крупнейшего британского интернет-магазина одежды и косметики — это аббревиатура английской фразы As Seen On Screen, то есть «как показано на экране». Здесь заложен двойной смысл: во-первых, изначально целевой аудиторией магазина была молодежь, которая хотела выглядеть как звезды с экрана. Во-вторых, покупатель должен быть уверен, что он получит точно такой же товар, который он видит на своем экране.