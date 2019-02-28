14 названий привычных брендов, в которых есть тайный смысл
С названиями мировых брендов мы сталкивается практически ежедневно, но не задумываемся, что иногда за ними скрывается целая история. Многие компании предсказуемо получили свое имя в честь отцов-основателей, но есть и куда более курьезные случаи. Например, название крупнейшего поисковика в мире возникло благодаря ошибке, слово «ВКонтакте» Павел Дуров услышал по радио, а Pringles создатели подсмотрели в телефонном справочнике.
AdMe.ru решил разобраться, почему известные бренды называются именно так, и отыскал любопытные истории их происхождения.
1. Facebook
Идея создания популярной социальной сети возникла у Марка Цукерберга еще в детстве, когда он учился в частной школе. Ежегодно руководство школы публиковало справочник с именами и фотографиями учащихся под названием The Photo Address Book, а школьники называли его просто The Facebook. Правда, изначально Цукерберг назвал соцсеть Facemash, а потом переименовал.
Кстати, дизайн соцсети выдержан в синем цвете из-за красно-зеленого дальтонизма основателя.
2. Snickers
Первый шоколадный батончик Snickers был изготовлен в 1923 году кондитером Фрэнком Марсом, основателем компании Mars Incorporated. С английского snicker переводится как «ржание». Такое необычное название было выбрано в честь любимой лошади семейства Марс по кличке Сникерс.
3. Maybelline NY
Компания Maybelline прославилась тем, что ее основатель — фармацевт Том Вильямс — в 1913 выпустил на рынок первую тушь для ресниц. Однажды он заметил, как его младшая сестра Мейбл красит ресницы смесью из угольной пыли и вазелина, чтобы сделать их более темными и густыми. Уильямсон соединил в названии бренда Maybelline имя сестры Mayble и слово vaseline.
4. Google
Название крупнейшей поисковой системы появилось из-за ошибки. Когда ее создатели Ларри Пейдж и Сергей Брин думали над названием, они хотели подчеркнуть, что их система способна обрабатывать огромное количество информации. Кто-то из коллег предложил слово googol — в математике так называется число, состоящее из единицы со 100 нулями. Идея всем понравилась, но при написании была допущена ошибка, и вместо слова googol получилось google.
5. ВКонтакте
Создатель социальной сети Павел Дуров рассказывал, что название «ВКонтакте» возникло благодаря радиостанции «Эхо Москвы», которую он часто слушал «фоном». В радиоэфире регулярно повторялся джингл «Эха»: «в полном контакте с информацией». Кроме того, слово «контакт» показалось Дурову подходящим, потому что оно универсально и понятно любому человеку вне зависимости от возраста и статуса.
6. Viagra
Изобретение виагры — величайшее случайное открытие в медицине. Ученые испытывали новый препарат, который должен был увеличить приток крови к сердечной мышце. Однако у лекарства обнаружился удивительный побочный эффект. Так на рынок вышли таблетки для повышения потенции Viagra. Название образовалось благодаря слиянию латинского слова vigor («жизненная сила, энергия»), и «Ниагара» — название самого крупного водопада в Северной Америке.
7. L’Oreal
Однажды жена химика Эжена Шюлле неудачно сходила в парикмахерскую — ей пережгли волосы. Тогда супруг решил основать «французскую компанию безопасных красок для волос» и в 1907 изобрел первую краску L’Auréale — «Ореол», в состав которой входили исключительно щадящие и безвредные химические компоненты. Вскоре Шюлле подал заявку на патент и переименовал компанию в L’Oreal — в честь своей знаменитой краски.
8. Pringles
Название одних из самых популярных чипсов в мире возникло случайно. Во время мозгового штурма в поисках подходящего названия для бренда кто-то из сотрудников предложил воспользоваться телефонным справочником. Книгу открыли на выбранной странице, и первое, что бросилось в глаза, — слова Mr. Pringle и Pringle Street. Так в 1968 году родился бренд Pringles.
9. Zara
Модный бренд одежды изначально назывался Zorba в честь главного героя фильма «Грек Зорба». Основателю компании Амансио Ортеге очень понравилось это имя: в нем два слога и его легко запомнить. Однако выяснилось, что на соседней улице уже был бар с точно таким же названием. Тогда Ортега решил убрать лишние буквы, и у него получилось слово Zora, а потом он заменил букву «o» на «а». Так родился бренд Zara.
10. Reddit
Название крупнейшего социального новостного сайта Reddit, созданного в 2005 году, произошло от словосочетания read it, то есть «прочти это». Кстати, свободный перевод латинского слова reddit звучит как «представить на рассмотрение», что пользователи сайта Reddit и делают, когда размещают ссылки на понравившуюся информацию в интернете.
11. Max Factor
Бренд Max Factor назван в честь его основателя Максимилиана Факторовича. Он работал помощником гримера в Большом театре, а в 1895 году открыл в Рязани первый магазин косметики собственного производства. Косметика была отличного качества, и к Максимилиану пришла известность. В 1904 году он вместе с семьей эмигрировал в США, сократил имя и фамилию и основал компанию Max Factor. Сейчас его называют отцом современной косметики.
12. The Body Shop
Косметический бренд из Великобритании обязан своим названием американским автомобилям. Дело в том, что основательница компании впервые увидела вывеску The Body Shop во время своей поездки в США. В Америке the body shop — нарицательное выражение, которое обозначает мастерскую по кузовному ремонту автомобилей, а вовсе не «магазин для тела».
13. WD-40
WD-40 впервые был использован для защиты внешней обшивки ракет, а позднее выяснилось, что его можно активно применять в быту.
Аббревиатура WD на английском расшифровывается как water displacement, то есть «вытеснение воды». Цифра 40 появилась в названии не случайно: корпоративная легенда гласит, что изобретатель жидкости Норман Ларсен разработал нужную формулу лишь с 40-й попытки.
14. ASOS
Название крупнейшего британского интернет-магазина одежды и косметики — это аббревиатура английской фразы As Seen On Screen, то есть «как показано на экране». Здесь заложен двойной смысл: во-первых, изначально целевой аудиторией магазина была молодежь, которая хотела выглядеть как звезды с экрана. Во-вторых, покупатель должен быть уверен, что он получит точно такой же товар, который он видит на своем экране.
Какая из этих историй удивила вас больше всего? Или, может быть, вы знаете другие истории происхождения известных брендов?