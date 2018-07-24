14 надписей на ярлычках и упаковках, которые вы никак не ожидали увидеть (Совет про панд — 10 баллов из 10)
Мало кто из нас обращает внимание на бирки, ярлыки и инструкции на продуктах и вещах, которые мы покупаем. Но уверяем, что после этой статьи вы станете относиться к ним внимательнее.
AdMe.ru собрал примеры подобных скрытых (и не очень) надписей, которые наверняка заставят вас улыбнуться и вызовут интерес к собственным покупкам.
14. Кто-то делал ремонт на кухне и отодвинул микроволновку от стены
«Я знал, что ты вернешься за мной».
13. Награда за любопытство
«Впечатляет, что ты нашел эту бирку».
12. Вот такой миленький парень был спрятан у кого-то на бутылке под наклейкой
«Спасибо, тут было липко».
11. Так вот откуда это жгучее чувство в груди во время глажки
«Не гладьте рубашку во время ношения».
10. Согласитесь, второй вариант надежнее
«Застегните пуговицы перед сухой чисткой или просто отдайте своей маме».
9. Немного жестоко, но, кажется, в этом есть смысл
«Помните, дети! Так как некоторые из вас — недоумки, позовите маму или папу, чтобы использовать духовку».
8. Я слышу голос Джеймса Мэя, когда читаю это
«Эти футболки протестированы на животных. Им не подошло».
7. Идеально, просто идеально
«Спокойно. Расслабьтесь. Ешьте, пейте и веселитесь. Не сидите на диете. Улыбайтесь».
6. Спасибо, Кэп
«Постирайте, когда испачкается».
5. «Будь водой, друг мой»
«Рекомендации по уходу: 1. Танцуйте чаще; 2. Любите тех, кто рядом с вами; 3. Чистите зубы; 4. Больше улыбайтесь; 5. Меньше переживайте; 6. Будьте как вода».
4. Хитрости от знатоков этого дела
«Перед купанием перекройте все входы и выходы (совет: когда ваш питомец мокрый, он неожиданно становится умнее и быстрее вас)».
3. Удачный маркетинговый ход от норвежского бренда
«Сделано с любовью очень-очень симпатичными блондинками».
2. Ты то, что ты ешь. Хм...
«Уродливый, но милый».
1. 10 панд из 10 согласны
«Холодная стирка. Не сушите в машинке. Не гладьте принт. Не шлепайте панд».