14 надписей на ярлычках и упаковках, которые вы никак не ожидали увидеть (Совет про панд — 10 баллов из 10)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мало кто из нас обращает внимание на бирки, ярлыки и инструкции на продуктах и вещах, которые мы покупаем. Но уверяем, что после этой статьи вы станете относиться к ним внимательнее.

AdMe.ru собрал примеры подобных скрытых (и не очень) надписей, которые наверняка заставят вас улыбнуться и вызовут интерес к собственным покупкам.

14. Кто-то делал ремонт на кухне и отодвинул микроволновку от стены

«Я знал, что ты вернешься за мной».

13. Награда за любопытство

«Впечатляет, что ты нашел эту бирку».

12. Вот такой миленький парень был спрятан у кого-то на бутылке под наклейкой

«Спасибо, тут было липко».

11. Так вот откуда это жгучее чувство в груди во время глажки

«Не гладьте рубашку во время ношения».

10. Согласитесь, второй вариант надежнее

«Застегните пуговицы перед сухой чисткой или просто отдайте своей маме».

9. Немного жестоко, но, кажется, в этом есть смысл

«Помните, дети! Так как некоторые из вас — недоумки, позовите маму или папу, чтобы использовать духовку».

8. Я слышу голос Джеймса Мэя, когда читаю это

«Эти футболки протестированы на животных. Им не подошло».

7. Идеально, просто идеально

«Спокойно. Расслабьтесь. Ешьте, пейте и веселитесь. Не сидите на диете. Улыбайтесь».

6. Спасибо, Кэп

«Постирайте, когда испачкается».

5. «Будь водой, друг мой»

«Рекомендации по уходу: 1. Танцуйте чаще; 2. Любите тех, кто рядом с вами; 3. Чистите зубы; 4. Больше улыбайтесь; 5. Меньше переживайте; 6. Будьте как вода».

4. Хитрости от знатоков этого дела

«Перед купанием перекройте все входы и выходы (совет: когда ваш питомец мокрый, он неожиданно становится умнее и быстрее вас)».

3. Удачный маркетинговый ход от норвежского бренда

«Сделано с любовью очень-очень симпатичными блондинками».

2. Ты то, что ты ешь. Хм...

«Уродливый, но милый».

1. 10 панд из 10 согласны