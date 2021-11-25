14 модных правил, которые современные женщины уже давно нарушают и бровью не ведут

Нельзя сочетать между собой коричневый и черный, совмещать разные принты, носить макси при невысоком росте и кроп-топы при не самой идеальной фигуре. Все это модные правила, которые давно уже пора отправить куда подальше и благополучно забыть. Ведь некоторые правила существуют только для того, чтобы их нарушать, верно?

AdMe.ru решил внести ясность и разрушить устойчивые мифы из мира моды. Мы были приятно удивлены, узнав, что, пока некоторые все еще продолжают в них верить, другие уже давно нарушают все заветы стилистов, и правильно делают.

Укороченные топы подходят только тем, у кого плоский живот

Модницы всех размеров по всему миру уже давно нарушают это правило и отлично выглядят в кроп-топе и не обладая идеальной фигурой. К тому же сейчас огромный выбор различных укороченных топов, рубашек и даже курток, поэтому найти что-то подходящее не проблема для любой девушки. Так что эта одежда не только для худых.

Брюки и джинсы с высокой талией полнят

Возможно, этот миф возник из-за того, что не все могут подобрать себе удачную модель брюк с высокой талией. А ведь они как раз способны вытянуть силуэт и сделать вас визуально выше и стройнее.

Нельзя совмещать черный и коричневый цвета

Это старое правило уже давно потеряло актуальность. Вспомните только, как чудесно, например, сочетаются черные джинсы с обувью коричневого цвета. Или черная водолазка с коричневой юбкой. Обязательно присмотритесь к этому сочетанию.

Нельзя носить сандалии с носками

Это устаревшее правило можно смело нарушать. Обувь с открытым носом в сочетании с яркими и не очень носками уже давно мелькает на модных подиумах. К тому же с носками вы точно не натрете ноги.

Комбинезоны — это неженственно

Сколько бы вам ни твердили, что комбинезоны могут носить только дети и строители, не верьте. Модники по всему миру уже давно доказали, что этот вид одежды может быть невероятно стильным и элегантным.

Нельзя совмещать принты

Совмещение принтов, например леопарда и клетки, да или просто клетки и полоски, традиционно считалось признаком безвкусицы и прощалось только детям и подросткам. И пусть удачно совместить принты — целое искусство, это не должно нам мешать пытаться и экспериментировать. Да и модельеры уже вовсю играют с принтами и смешивают их по своему усмотрению, так почему бы и нам не попробовать?

В одежде стиля оверсайз нельзя выглядеть элегантно

У мешковатой одежды много противников, считается, что она совсем не льстит женской фигуре и смотрится слишком небрежно. Но мы-то знаем, что это не так. Взгляните только на Викторию Бекхэм, стильную штучку и большую любительницу оверсайза в одежде.

Бледным людям нельзя носить светлые цвета

Считается, что люди со светлой кожей в одежде светлого цвета выглядят совсем невзрачно и блекло. Но мы нашли примеры, которые полностью опровергают этот миф. Так что смело ищите свой цвет и нарушайте устаревшие модные запреты.

Нельзя надевать слишком много слоев одежды, иначе будешь выглядеть громоздко

На самом деле многослойный наряд — это очень практично. Если на улице вдруг становится жарко, можно снять одну вещь. И вообще, творения различных культовых дизайнеров, к примеру Ёдзи Ямамото, доказывают, что многослойность — это классно и в такой одежде можно даже выглядеть хрупко.

Спортивные штаны только для дома

Традиционно спортивные штаны считались одеждой для спорта и дома. Но мы уже поняли, что спортивный шик не собирается уходить из моды и треники могут стать стильным нарядом. Спортивные штаны — это здорово даже с каблуком, и плевать, если кто-то считает иначе.

Если вы невысокого роста, вы не можете носить платья макси

Невысоким женщинам часто говорят, что они не могут носить платья и юбки макси, потому что в них они будут выглядеть еще ниже. Это определенно неправда, и на самом деле длинные юбки иногда даже могут помочь визуально стать выше, главное, подобрать правильный размер и силуэт. Как, например, это сделали Мелисса Маккарти и Ева Лонгория.

Мужская одежда предназначена только для мужчин

Уже ни для кого не секрет, что мужская одежда так же здорово смотрится и на женщинах. И в целом андрогинность в моде. Костюмы, галстуки, рубашки и жилеты предназначены для тех, кто хочет их носить, вот и все.

Беременным нужно носить только одежду для беременных

Да, существует много классных магазинов с одеждой для беременных, но кто сказал, что искать себе наряд, когда вы в положении, нужно только там? Беременным можно носить и обычную, неспециализированную одежду, главное, определиться с размером.

Если у вас большой размер, вам следует носить закрытую одежду

Давайте будем честны: нет ни одной вещи, которую нельзя или не следовало бы носить пышным девушкам. Сейчас, в эпоху культуры принятия себя, необязательно прикрываться с ног до головы, если у тебя не 42-й размер. Любой может носить то, что он хочет носить, независимо от его роста, веса или любого другого фактора.