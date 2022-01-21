14 маленьких хитростей в выборе одежды, благодаря которым кажется, что ноги от шеи растут

Большинство людей умудряются находить какие-то недостатки в своей фигуре. Кого-то печалят лишние килограммы, кто-то недоволен своим ростом. Некоторые особенности тела можно скорректировать с помощью питания и физических нагрузок. Но прибавить длины ногам таким образом не получится. Эту особенность можно изменить, просто подобрав подходящие наряды.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, каким же образом можно визуально удлинить ноги.

Пояс или ремень лучше распологать по верхнему краю брюк

Ремень не только подчеркивает талию, но и удлиняет ноги. Эта деталь туалета может быть узкой и контрастировать по цвету с другими предметами одежды. Если нет желания акцентировать внимание на талии, можно выбрать ремень в тон брюк или юбки. Но лучше располагать этот элемент именно по верхнему краю брюк, чтобы избежать дополнительных горизонтальных линий в образе.

Желательно выбирать брюки с высокой посадкой

Брюки или юбки с высокой талией добавляют нижней части тела сантиметров. Торс кажется меньше, а ноги длиннее. Если выбрать одежду с широкими штанинами, это поможет скрыть недостатки в области бедер.

Разрез на юбке добавляет длины ногам

Вертикальный разрез на юбке тоже меняет фигуру. Ноги кажутся стройнее и длиннее. Чем выше поднимается разрез, тем сильнее эффект. Если оголять бедра по какой-то причине неуместно (например, одежда покупается для офиса или деловых встреч), то можно выбрать предмет гардероба с подложкой, которая будет прикрывать ноги.

Стоит отдавать предпочтение кофтам и футболкам с V-образным вырезом

Подобный вырез создает вертикальную линию в общем ансамбле и делает фигуру более стройной. А в сочетании со штанами или юбкой с завышенной линией талии удлиняет ноги. Необязательно выбирать кофту или майку такого кроя, можно просто расстегнуть пару пуговиц на рубашке.

Пояс лучше повязывать выше линии талии

Ремень, расположенный выше естественной линии талии, делает верхнюю часть тела миниатюрной и изящной, а нижнюю — длинной и стройной. Короткая юбка и высокие сапоги только усилят такой эффект.

Короткие жакеты и куртки визуально удлиняют ноги

Если природа не одарила барышню ростом и ногами от ушей, то можно скрыть это с помощью коротких жакетов, курток или топов.

Необходимо подбирать верхнюю одежду правильной длины

Длинная верхняя одежда смотрится лучше. Она не только теплее, но и скрывает ноги. Такие наряды прорисовывают четкие вертикальные линии, и в них ноги кажутся длиннее.

Яркий топ отвлекает внимание от нижней части тела

Скромные и неприметные брюки или юбка в сочетании с броской и причудливой блузкой или джемпером вырисовывают желаемый силуэт, при котором ноги кажутся длиннее. Все потому, что внимание фокусируется на верхней части тела. Этого эффекта можно добиться и с помощью яркого шарфа или шейного платка.

Диагональная или изогнутая нижняя кромка топов и жакетов визуально удлиняет ноги

Неровный край этих деталей туалета приподнимает линию талии, и поэтому ноги выглядят длиннее. Этого же можно добиться и с помощью асимметричных нарядов.

При создании выигрышного ансамбля пропорции играют большую роль

Для того чтобы добиться идеального силуэта, нужно визуально разделить тело, оставив 1/3 сверху, а 2/3 снизу. Желаемого впечатления можно достичь с помощью широкого пояса, подобранного в тон к нижнему предмету одежды. Если ремень будет контрастировать по цвету, то возникнет ощущение, что ноги начинаются от нижнего края аксессуара.

Лучше подбирать брюки, которые полностью скрывают ноги

Чем длиннее штаны, тем лучше. В идеале брючины должны закрывать обувь. Поэтому предпочтение стоит отдавать широким моделям, а не узким.

Короткие топы, которые приоткрывают верхнюю часть тела, тоже отлично работают

Чтобы чуть приподнять линию талии, можно примерить укороченную майку или топ. Ничем не прикрытые участки тела привлекают внимание и тем самым удлиняют нижнюю часть тела.

Вертикальные линии в одежде прибавляют человеку роста

Фигуру вытягивают не только вертикальные полоски на одежде или V-образный вырез. Этого можно добиться и с помощью стрелок на брюках, шарфа или завязанной в узел рубашки, полы которой свисают вниз.

Комбинезоны с высокой талией визуально вытягивают фигуру

«Сплошные» комбинезоны обычно не дают четкого представления о том, где заканчивается торс человека и начинаются ноги. Если повязать пояс на талии или чуть выше, то и нижняя часть туловища будет выглядеть длиннее.