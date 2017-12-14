Мы собрали 14 косплей-образов, которые завораживают своей реалистичностью

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Косплей — известное и довольно распространенное современное хобби. Ежегодно по всему миру проходят сотни фестивалей на данную тему. Один из крупнейших мировых косплей-фестивалей — это World Cosplay Summit, который проводится в Японии. На нем ежегодно собираются самые талантливые косплееры со всего мира и масса зрителей, которых объединяет это увлечение.

Сегодня AdMe.ru подготовил для вас подборку наиболее убедительных перевоплощений людей со всего света. Приятного просмотра!