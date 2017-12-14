Мы собрали 14 косплей-образов, которые завораживают своей реалистичностью

Косплей — известное и довольно распространенное современное хобби. Ежегодно по всему миру проходят сотни фестивалей на данную тему. Один из крупнейших мировых косплей-фестивалей — это World Cosplay Summit, который проводится в Японии. На нем ежегодно собираются самые талантливые косплееры со всего мира и масса зрителей, которых объединяет это увлечение.

Сегодня AdMe.ru подготовил для вас подборку наиболее убедительных перевоплощений людей со всего света. Приятного просмотра!

Дейенерис

Моана со своими друзьями

Капитан Джек Воробей

Логан и Х-23

Лара Крофт

Питер Пэн

Принцессы Disney

Маргери Тирелл

Тирион Ланнистер

Хагрид, маленькие Гарри Поттер, Гермиона и Рон

Самая маленькая Харли Квинн

Мистик

Богиня Те Фити

Чудо-женщина

А вы когда-нибудь участвовали в подобных мероприятиях? Делитесь фотографиями своих костюмов в комментариях.

Фото на превью alysontabbitha/instagram

4 На склад!
6 Комментарии
  • 14 декабря 2017
  • 6
  • 8238

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!