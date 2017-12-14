Мы собрали 14 косплей-образов, которые завораживают своей реалистичностью
Косплей — известное и довольно распространенное современное хобби. Ежегодно по всему миру проходят сотни фестивалей на данную тему. Один из крупнейших мировых косплей-фестивалей — это World Cosplay Summit, который проводится в Японии. На нем ежегодно собираются самые талантливые косплееры со всего мира и масса зрителей, которых объединяет это увлечение.
Сегодня AdMe.ru подготовил для вас подборку наиболее убедительных перевоплощений людей со всего света. Приятного просмотра!
Дейенерис
Моана со своими друзьями
Капитан Джек Воробей
Логан и Х-23
Лара Крофт
Питер Пэн
Принцессы Disney
Маргери Тирелл
Тирион Ланнистер
Хагрид, маленькие Гарри Поттер, Гермиона и Рон
Самая маленькая Харли Квинн
Мистик
Богиня Те Фити
Чудо-женщина
А вы когда-нибудь участвовали в подобных мероприятиях? Делитесь фотографиями своих костюмов в комментариях.
Фото на превью alysontabbitha/instagram