14 идей оформления детских комнат, жить в которых не откажутся даже взрослые

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Оформить интерьер детской комнаты — дело не из легких, ведь в одном помещении необходимо выделить места для игр, хранения вещей, кровати и рабочей зоны. А если еще учесть, что комната должна быть красивой и отражать интересы ребенка, то задача и вовсе становится практически нерешаемой. Однако многим родителям и дизайнерам удается найти компромисс между красотой и функциональностью и создавать интерьеры, повторить которые по силам каждому.

AdMe.ru собрал для вас идеи по оформлению комнат для малышей и подростков, которые можно воплотить в жизнь своими руками.

Светильник-планета

Сочетание темно-синей стены, изображения медведя, который словно включает планету, и золотых и серебряных звезд способно превратить стандартную детскую в настоящий сказочный мир.

Кровать-форт

Авторская роспись стены и кровать в виде форта — мечта любителей сказок и приключений.

Горы

Краска, кисти, малярный скотч и немного времени — это все, что вам понадобится для создания горного пейзажа на стене детской.

Кровать для четверых детей

Сделать такую кровать своими руками непросто, но результат того стоит, ведь у каждого из детей появляется личное пространство.

Лофт для подростка

Такой минимализм наверняка придется по душе любому подростку: в этой комнате нет ничего лишнего, а кровать буквально парит в воздухе.

Комната под куполом

Превратить стандартную комнату в цирковой шатер несложно: вам потребуются красная краска, малярный скотч и немного терпения.

Три в одном

Одна трехъярусная кровать вместо трех обычных позволяет не только освободить место для игр, но и делает комнату по-настоящему стильной.

Деревенский стиль

Белый цвет — отличное решение для детской комнаты, ведь он делает ее светлее и визуально шире. А необычная кровать в форме домика придется по душе и малышам, и подросткам.

Для поклонников Гарри Поттера

Чтобы превратить обычную стену в волшебную, вам не нужно быть художником: нарисовать такие звезды и планеты может даже ребенок, а надпись легко сделать с помощью трафарета.

Домик в джунглях

Даже в большом городе можно почувствовать себя жителем настоящих джунглей: подходящие фотообои и постельное белье позволят перенестись в самые отдаленные уголки планеты, не выходя из детской комнаты.

Инопланетное вторжение

Несмотря на мебель строгих лаконичных форм, с первого взгляда становится понятно, что перед нами детская комната, и все благодаря необычному рисунку на стене.

Комната для двоих

Сочетание красоты и функциональности — то, что нужно любой детской комнате. Такая конструкция позволяет объединить спальное место, игровую зону и место для хранения вещей.

Домик для игр и учебы

Такой домик можно разместить не только в детской комнате, но и в гостиной: у детей будет собственный уголок, где они могут делать уроки или играть под присмотром взрослых.

Космос

Комната в сине-белых тонах — отличный пример того, что стены и аксессуары в детской могут быть не только яркими и разноцветными. Подобный дизайн хорош еще и тем, что он подойдет и для младенцев, и для подростков.

А вы возьмете какую-то из этих идей на вооружение?