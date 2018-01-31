14 незатратных способов преобразить дом без ремонта

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Самый дорогой материал во время ремонта — это нервные клетки. А чтобы вам не пришлось их тратить почем зря, мы припасли пару «читерских» ходов, с которыми этого рискованного предприятия можно избежать.

Если вы категорически не переносите ремонт в любом его проявлении, а обновить спальню или ванную все же хочется, у нас есть пара предложений, а точнее целых 14. К тому же они позволят сэкономить не только нервы и время, но и деньги. AdMe.ru подсмотрел в блогах мастеров на все руки идеи, которые преобразят дом, но не влетят в копеечку. Может, здесь есть именно то, что вам нужно?

Обновление старой мебели

Старый шкаф может еще долго послужить вам в обновленном виде, а этот блог расскажет, как его преобразить. Кстати, с помощью рамок можно декорировать и межкомнатные двери.

Бюджетная отделка

Этот блог доказывает, что покраски стен, шкафчика и пары мелочей может быть достаточно, чтобы комната стала выглядеть совершенно иначе. Рекомендуем заглянуть к ним за вдохновением, если вы не против повозиться с краской.

Шкафчик для мусорного ведра

Если собирались выбрасывать старую тумбу, повремените и обратите внимание на приятную глазу идею для экономии пространства от блогера Николь.

Декор стены CD-дисками

Спорим, у вас тоже лежит стопка CD-дисков, которыми уже давно никто не пользуется, а выбросить рука не поднимается? Советуем заглянуть сюда, чтобы узнать, как украсить ими стену.

Камни для отделки пола

Недорогой вариант для тех, кому надоела плитка в душевой. Здесь вам подробно расскажут, как сделать такой пол у себя дома.

Новая кладовка

Почему бы не расчистить кладовую и не превратить ее в уютное местечко? Здесь это удалось сделать на 100 %, советуем присмотреться к идее.

Роспись стен

Не можете найти обои по душе? Не ищите, а посмотрите, как самостоятельно расписать стены, и никакие обои вам не понадобятся.

Покраска плитки

Да, плитку тоже можно красить. И блогер Келли показывает, что сделать это можно совсем не скучным образом.

Новая мебель из ящиков

Если стандартные журнальные столики — это для вас слишком скучно, а дизайнерская мебель немного не вписывается в статью расходов, загляните сюда за несложной инструкцией по созданию собственного столика.

Вешалка из лестницы

Кто бы мог подумать, что старая лестница может послужить в прихожей. Но как видите, получилось неплохо, особенно если покрасить ее в яркий цвет.

Бар из старой тумбочки

Еще один способ подарить новую жизнь старой мебели. Здесь вы узнаете, как изменить не только внешний вид, но и назначение шкафчика.

Самодельные полки

Посмотрите, как легко можно сделать необычные полки, которые преобразят любую комнату. Справится даже новичок!

Необычный абажур

Подобная люстра задает комнате совсем другой тон, а делается всего за пару часов. Убедитесь сами — здесь вы найдете подробную инструкцию.

Нестандартный книжный шкаф

Одна такая композиция из полок способна преобразить всю комнату, и хотя времени придется потратить побольше, но результат будет максимально эффектным. Посмотрите, как создавался этот шедевр, вдруг вам тоже захочется такой.

Может, вы тоже любите давать новую жизнь старым вещам или экспериментируете со стройматериалами? Расскажите нам о своих хитростях в комментариях.