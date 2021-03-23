14 вещей, за которыми дизайнеры выстраиваются в очереди, а мы зачем-то несем их на мусорку

Старые вещи мало кто любит, и при первой же возможности владельцы пытаются от них избавиться. А зря. Выкидывая все «ненужное», вы рискуете расстаться с чем-нибудь дорогим. И в итоге на помойке оказываются красивые, редкие и ценные вещи, которые дарили нам теплоту и уют с самого детства.

Редакция AdMe.ru решила присмотреться к предметам домашнего декора времен наших бабушек и найти в них то старое доброе, что не только не испортит современный дом, а наоборот, придаст ему особого ностальгического настроения.

Букле для обивки мягкой мебели

Букле было популярно еще во времена молодости наших бабуль. Его использовали для обивки кресел, пуфиков, диванов, стульев. И вот теперь самый уютный тренд прошлого столетия снова набирает обороты. Эта мягкая и объемная ткань, которая как будто состоит из множества маленьких узелков, однозначно добавит шарма и теплоты в ваш интерьер.

Советская мебель, которая стояла в квартире во времена нашего детства

Мебель из нашего прошлого до сих пор можно встретить в квартирах. Кому-то просто жалко выбросить, а кто-то видит в подобной обстановке нестандартный винтажный акцент. И неспроста! Серванты, секретеры и полированные тумбы впишутся в любой современный интерьер, а дизайнеры специально разыскивают предметы советского производства на барахолках.

Ротанг в квартире

Предметы интерьера из ротанга необоснованно были забыты на долгие десятилетия и воспринимались как элемент исключительно загородной жизни. Но сегодня многое поменялось. Теперь плетеная мебель — это стильная и экологичная деталь обстановки. И дизайнеры советуют использовать ее для обустройства внутреннего пространства. А если кресло или кушетка кажутся вам слишком громоздкими, то компактный пуфик из ротанга в гостиной поможет вам прослыть настоящим модником.

Ковры снова на пике популярности (только не надо их вешать на стену)

В далекие 2000-е многие из нас отказались от ковров в пользу ламината и паркета, а «пылесборники» отправились на дачу или, что еще хуже, на мусорку. Но теперь все изменилось: мода на ковры и дорожки возвращается по всему миру. А раритетный экземпляр с узорами, сотканный из натуральных материалов и служивший еще прабабушке, особенно ценится современными дизайнерами.

Пэчворк — техника шитья из лоскутков ткани

Patchwork, или лоскутное шитье, не новомодное рукоделие. Идея «тканевой мозаики» существует несколько тысяч лет. А в прошлом столетии эту технику начали применять модельеры в пошиве одежды, и вскоре использование лоскутков распространилось на элементы интерьера. Да, пэчворк прочно ассоциируется у нас с бабулиным домом, а зря. Этот яркий акцент оживит ваше жилище и добавит в него красок и позитива.

Сервиз для большой семьи

Качество фарфоровых сервизов тех лет никак не сравнится с современным. А цена такой ретропосуды только растет. Особенно ценятся коллекционные наборы, стоимость которых может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Так что если у вас на даче завалялись старые бабушкины тарелки, не спешите их выкидывать. Верните домой эту красоту и пользуйтесь в свое удовольствие.

Хрустальная посуда

Советский хрусталь знаменит своей красотой и качеством на века. Его не использовали ежедневно, а берегли для больших праздников. Поэтому многие экземпляры дожили до наших дней в идеальном состоянии. И теперь сверкающий салатник или бокалы смогут стать отличным украшением вашего семейного застолья.

Настенные декоративные тарелки

Мы привыкли к тому, что лучшее украшение стен — это картины, зеркала и фотографии. И совсем забыли о декоративных тарелочках. Многим этот предмет декора может показаться устаревшим, но на самом деле при правильном подборе цветов и грамотном составлении композиции тарелки вдохнут жизнь в ваш интерьер и расставят цветовые акценты в помещении. Так что фантазируйте сколько душе угодно: ромбы или овалы из тарелок, строгая симметрия или произвольное расположение — доверьтесь своему вкусу.

Вышивка на текстильных изделиях

В прошлом столетии это рукоделие приобрело особую популярность. Вышивкой украшали национальные костюмы, шторы, скатерти, декоративные салфетки, подушки, а иногда вышивали целые картины. Так что если и в вашем «бабушкином сундучке» залежалось такое сокровище ручной работы, то применение ему найти будет проще простого.

Виниловые пластинки

«Все новое — это хорошо забытое старое». Эта фраза как нельзя лучше характеризует нарастающий виниловый бум. Когда-то виниловые пластинки были главным музыкальным носителем, а потом появились аудиокассеты, CD и MP3. Но истинные меломаны говорят, что винил уникален своим живым звуком. Кроме того, винтажный проигрыватель добавит изюминку любому интерьеру.

Плакаты, постеры, киноафиши

Ретронастроение легко можно создать и без дорогого антиквариата. В этом вам помогут старые постеры, фотографии, киноафиши, рекламные плакаты, комиксы — пригодится любая печатная продукция прошлых лет.

Вязаные мелочи для дома

Вязаный декор в интерьере сейчас особенно популярен. Чехлы на подушки, панно, салфетки, пледы ручной работы — все эти предметы придадут вашему дому уюта.

Жостовская роспись и русский колорит

Вопреки распространенным заблуждениям жостовская роспись с ее роскошными цветочными мотивами актуальна и в наши дни. Помимо подносов знаменитая Жостовская фабрика декоративной росписи производит и другие предметы декора: картины, шкатулки, посуду, елочные украшения и многое другое.

Фарфоровые статуэтки

Наверное, у большинства из нас фарфоровые статуэтки ассоциируются с теплотой бабушкиного дома. Вспомните хотя бы легендарных слоников или графин-рыбу. Такие вещи просто рука не поднимется выбросить. Конечно, выстраивать ряды из фигурок в шкафах не стоит, а вот одна-две статуэтки добавят «ламповости» вашему интерьеру.