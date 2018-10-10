14 городов со всего мира, у которых есть не только герб, но и крутой логотип

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Бренды окружают нас повсюду. Это не только продукты, логотипы компаний и магазинов. В последнее время все больше городов приобретают уникальные логотипы взамен скучных и никому не известных гербов. Город — это всегда больше, чем просто определенная территория, у каждого есть свой особенный характер и стиль. Каждый пример удачного городского брендинга — четкое визуальное сообщение, которое либо основывается на известных ассоциациях с конкретным местом, либо, наоборот, разбивает вдребезги сложившиеся стереотипы.

По всему миру можно найти множество городов с запоминающимися логотипами. AdMe.ru постарался представить в данной подборке самые яркие и нестандартные примеры. Будем надеяться, что в скором будущем таких городов станет еще больше.

1. Копенгаген

Копенгагену, конечно, очень повезло с названием. Обыграть в логотипе города слово open, то есть «открытый», — это оригинальное и элегантное решение. Слоган подобрали соответствующий: «Копенгаген: Открытый для тебя». Дизайнеры вложили в эту фразу глубокую мысль: Копенгаген получился открытым во всех смыслах, комфортным, толерантным и дружественным к окружающей среде, туристам, бизнесу, инвестициям, событиям, жизненному опыту, альтернативам.

2. Мельбурн

Броский логотип, а точнее, несколько логотипов австралийского Мельбурна призваны показать многогранность и прогрессивность города. Центральный элемент — объемная буква «М». Идея бренда — отразить все грани города: от строгого и элегантного до энергичного и яркого. По задумке дизайнеров, это должно сделать Мельбурн в глазах жителей и туристов более гибким и динамичным.

3. Амстердам

В бренде Амстердама дизайнеры тоже поиграли с буквами в названии. Красно-белый логотип I Amsterdam («Я Амстердам») показывает причастность каждого жителя или гостя к городу. Согласно новой концепции бренда, столица Нидерландов — это «город культуры, город каналов, город встреч». Всемирную известность официальному слогану принесла масштабная конструкция на Музейной площади города I Amsterdam.

4. Лион

Новый бренд французского города Лиона был призван кардинально изменить его имидж и репутацию среди инвесторов и туристов: от праздного города гастрономов к городу исследователей и высшего образования. В качестве символа был оставлен лев, который изображен на гербе Лиона, и добавлен слоган Оnly Lyon — «Только Лион». Кроме того, эти два слова являются анаграммами.

5. Рига

Новый бренд Риги призван популяризировать столицу Латвии за рубежом. Забавно, что точный перевод слогана Live Rigа так и не утвержден. Можно полагаться на собственную фантазию: «Живая Рига» или «Да здравствует Рига» — как вам будет угодно. Все остальные связанные с основным брендом слова тоже состоят из 4 букв: Stay Riga, Feel Riga, Look Riga, Work Riga. А еще у проекта Live Riga отличный сайт, являющийся главной афишей всех значимых городских мероприятий.

6. Минск

Над брендом Минска работали белорусские дизайнеры совместно с экспертами из Лондона. Целью было превратить имидж белорусской столицы из «жутко консервативного и провинциального мегаполиса» в «город для интеллектуалов». Итогом работы стал графический логотип Минска, который вызывает ассоциации с компьютерной микросхемой: ломаные белые линии пересекаются друг с другом на голубом фоне, а в центре — лаконичный слоган Think Minsk. В русской адаптации его перевели как «Минск. Интересно».

7. Париж

При разработке логотипа для Парижа дизайнеры решили не отказываться от главной ассоциации и использовали образ Эйфелевой башни. Это выглядит логично, поскольку создать образ Парижа как туристического города без нее практически невозможно. Тем более что очертания башни так похожи на букву «А»: эффектно и понятно. Такой минималистичный стиль выглядит ярко и используется во всех информационных центрах, на туристических брошюрах, картах и билетах.

8. Екатеринбург

История с брендингом Екатеринбурга началась с того, что в 2015 году уральские предприниматели объявили открытый конкурс на создание логотипа столицы Урала среди екатеринбургских дизайнеров. Подать работы могли все желающие — и горожане, и брендинговые агентства. Победителя определило народное голосование, которое проходило на сайте конкурса. 1-е место занял лаконичный и понятный логотип. Основная идея дизайнеров заключалась в том, чтобы сделать название города главной составляющей бренда. Для этого они разбили длинное название на 3 части. При нанесении логотипа на сувениры предпочтение отдается малахитовому орнаменту букв. Интересно, что на использование логотипа подписана открытая лицензия, то есть его можно смело использовать как в личных, так и в коммерческих целях без согласования с правообладателем.

9. Порту

Дизайнеры, работавшие над брендом второго по величине города Португалии, решили показать, что Порту — это глобальный город, но в то же время для каждого он свой. В основе логотипа лежат иконки, символизирующие сам город и живущих в нем людей. Иконки рисовались так, чтобы из них можно было сложить бесконечный геометрический узор. Дизайнерам было важно понять, с чем именно ассоциируется город у каждого жителя, и избежать избитых клише. Бренд задуман как открытая система, и процесс его создания никогда не заканчивается — новые иконки появляются чуть ли не каждую неделю.

10. Чердынь

Чердынь — древнейший город Пермского края. Несмотря на свою географическую удаленность, город старается развивать познавательный туризм, поэтому ему был нужен яркий и запоминающийся логотип. Современный логотип города представляет собой оригинальное написание слова «Чердынь» старинным шрифтом, которым набрана надпись на плите в одной из церквей города, и изображение лося. «Центральный образ для брендинга — образ лося. Лось — очень важный для Чердынской земли символ. Это типичный представитель местной лесной фауны, репрезентативное животное для этих мест. Кроме того, это геральдический символ Чердыни», — рассказывают дизайнеры о своей работе.

11. Пула

Пула — небольшой хорватский курортный городок на побережье Адриатики. При этом ежегодно сюда приезжают 240 тыс. туристов. При разработке бренда города дизайнеры исходили из формулы «Пула = культура + история + природа». Знак «+» стал главным элементом логотипа. Его усиливает слоган города Pula is more («Пула — это нечто большее»).

12. Добрянка

Добрянка — небольшой город в Пермском крае. Однажды администрация города задумалась о разработке бренда для Добрянки и привлекла к этому московскую компанию CityBranding. В результате 6-месячной работы появился бренд «Добрянка — столица доброты». Фишка логотипа — пиктограммы, которые отражают некие важные для добрянцев вещи. Причем по замыслу дизайнера набор этих пиктограмм может бесконечно пополняться. В случае с Добрянкой приятно отметить отсутствие отторжения к логотипу со стороны жителей. Видимо, это связано с тем, что еще до создания фирменного стиля была проведена большая работа по разработке концепции бренда.

13. Мадрид

Целью создания логотипа Мадрида было представление города как современной европейской столицы, а не просто города корриды и фламенко. Чтобы придать динамичность городскому образу, дизайнеры использовали контрастные цвета. Кроме того, яркие цвета подчеркнули уникальность города: такими красками играет изменчивое мадридское небо. Также была интересно обыграна синтаксическая особенность с восклицательным знаком: в испанском языке он дублируется в перевернутом виде в самом начале предложения.

14. Нью-Йорк