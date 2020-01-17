14 дизайнерских вещей, которые сначала введут в ступор, а потом сделают ваш день
Мода не перестает радовать нас любопытными вещицами, то и дело рождая необычные предметы гардероба на стыке гениальности и безумия. Относиться к таким модным капризам можно по-разному, но все же креативу и нестандартному подходу современных дизайнеров к работе стоит позавидовать.
AdMe.ru аплодирует стоя 14 творениям современных модельеров, от которых хочется то ли впасть в недоумение, то ли прийти в дикий восторг или от души посмеяться.
1. С туфлями-дошираками вы не останетесь голодными даже во время длительной прогулки
2. Эксцентричные вырезы на груди превратят обыкновенного парня в смелого сердцееда
3. А туфли, напоминающие ласты, — настоящая находка для жителей бетонных джунглей
4. Идеальный наряд истинной бунтарки не обойдется без джинсов с пикантными вырезами
5. Теперь вы знаете, как выглядит рай для крышек от бутылок
6. А вот кофта — тест-драйв для тех, кто никак не может решиться на татуировку
7. Всем, кто любит смелые решения в одежде, но не готов вылезать из уютного свитера, посвящается
8. С этими босоножками всегда найдется мелочь на проезд
9. Теперь вы знаете, что надеть, если никак не можете выбрать между футболкой и рубашкой
10. В таких туфлях совсем не страшно гулять по темным улицам
11. Незаменимые украшения для леди, которые не хотят надолго расставаться с любимым сервизом
12. Суперузкие мужские рубашки. Легенда гласит, что он застыл в этой позе, потому что не мог пошевелить руками
13. Когда не можешь определиться, ты Чудо-женщина, кентавр или черепашка-ниндзя
14. Обувь для дам, которые рыцарь и принцесса в одном флаконе
А вы бы отважились надеть что-то из этого в повседневной жизни?
Фото на превью Bottega Veneta