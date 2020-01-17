14 дизайнерских вещей, которые сначала введут в ступор, а потом сделают ваш день

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Мода не перестает радовать нас любопытными вещицами, то и дело рождая необычные предметы гардероба на стыке гениальности и безумия. Относиться к таким модным капризам можно по-разному, но все же креативу и нестандартному подходу современных дизайнеров к работе стоит позавидовать.

AdMe.ru аплодирует стоя 14 творениям современных модельеров, от которых хочется то ли впасть в недоумение, то ли прийти в дикий восторг или от души посмеяться.

1. С туфлями-дошираками вы не останетесь голодными даже во время длительной прогулки

2. Эксцентричные вырезы на груди превратят обыкновенного парня в смелого сердцееда

3. А туфли, напоминающие ласты, — настоящая находка для жителей бетонных джунглей

4. Идеальный наряд истинной бунтарки не обойдется без джинсов с пикантными вырезами

5. Теперь вы знаете, как выглядит рай для крышек от бутылок

6. А вот кофта — тест-драйв для тех, кто никак не может решиться на татуировку

7. Всем, кто любит смелые решения в одежде, но не готов вылезать из уютного свитера, посвящается

8. С этими босоножками всегда найдется мелочь на проезд

9. Теперь вы знаете, что надеть, если никак не можете выбрать между футболкой и рубашкой

10. В таких туфлях совсем не страшно гулять по темным улицам

11. Незаменимые украшения для леди, которые не хотят надолго расставаться с любимым сервизом

12. Суперузкие мужские рубашки. Легенда гласит, что он застыл в этой позе, потому что не мог пошевелить руками

13. Когда не можешь определиться, ты Чудо-женщина, кентавр или черепашка-ниндзя

14. Обувь для дам, которые рыцарь и принцесса в одном флаконе

А вы бы отважились надеть что-то из этого в повседневной жизни?