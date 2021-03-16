14 трендов в дизайне интерьера, всю боль которых ощутили те, кто воплотил их в жизнь

На фотографиях в модных журналах дизайн дома или квартиры всегда выглядит просто идеально. Многие люди вдохновляются подобными картинками и реализовывают идеи в своей жизни. И, когда все готово, вдруг узнают о подводных камнях, о которых декораторы предпочитают не распространяться.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили современные тенденции в оформлении жилья и поняли, какие дизайнерские решения доставят неудобства. А в качестве бонуса мы добавили смелый совет от дизайнера интерьеров Алеси Нестяк, и вы узнаете, какое привычное нам покрытие в ванной стало ну настоящим моветоном.

1. Ковры с длинным ворсом

Из-за длины ворса в таком покрытии собирается много пыли и его приходится чаще приводить в порядок. Мягкий ковер точно станет любимым местом питомца, что только участит уборку. Большой минус — со временем нити ковра скатываются и он теряет былую привлекательность. Взбодрить ворс может чистка пылесосом, но и после нее эффект держится недолго.

2. Дверь в каждую комнату

Далеко не в каждой комнате должна стоять распашная дверь. Она неудобна тем, что обычно съедает целый угол комнаты. И тем более аккуратными нужно быть, устанавливая ее в узком коридоре. Если можно обойтись без двери, например в гостиной или на кухне, то лучше это сделать. Бюджетная альтернатива — тканевая или нитяная штора, практичная — сдвижной вариант на направляющих или дверь-книжка.

3. Стеклянный стол

На поверхности остаются разводы, ее недостаточно будет протереть влажной тряпкой. Девушка поделилась на форуме: «У меня вот стеклянный журнальный стол — меня раздражает, что, как бы ни намывал-натирал его, все равно видны разводы при определенном освещении: вечером в одном месте, днем — в других... Все время ощущение неопрятности». Царапин, сколов и потертостей не избежать. Особенно сильно видны дефекты на темной поверхности. «Я пользовалась стеклянным столом 5 лет. И сейчас с большой радостью отдали мы его свекрови. Несмотря на салфетки под тарелки, стол царапается все равно. Чтобы выглядел красиво, натирать нужно постоянно. Был с нижней полкой, для ног ужасно неудобно. В общем, мое мнение: он не для каждодневного использования, а для столовой для гостей», — подтвердила другая участница дискуссии.

Под столом видны ноги сидящих и беспорядок, если он есть. Такой отзыв оставила читательница AdMe.ru: «У нас стеклянные столы на работе. У них не только столешница стеклянная, но и передняя планка, которая вообще-то должна закрывать ноги. Напротив меня сидит мужчина, поэтому мне каждый раз нужно думать о том, в каком положении находятся мои ноги». Стеклянный стол не такой тихий, как его деревянные аналоги. Но если использовать подставки под тарелки и кружки, то громких звуков можно избежать. Из-за механических повреждений или воздействия высокой температуры стекло может само по себе разлететься на тысячу мелких осколков. Причем произойти это может в любой момент.

«Вот что случилось с нашим стеклянным кофейным столиком, пока мы смотрели телевизор».

4. Удлиненные шторы

Красивый объем ткани на полу помогает создать эффект утонченной небрежности. Такие шторы — отличный вариант для окон неправильной формы, а также они позволяют скрыть неровности пола. Но они не очень практичны в использовании, намного быстрее пачкаются, требуют частой стирки, особенно если в доме есть дети или питомцы. Кроме того, занавески сделают небольшое помещение еще меньше и будут неактуальны в комнатах, где мебель стоит вплотную к окну.

5. Раковина у окна

Мыть посуду и любоваться видом за окном — отличная идея. Однако отзывы людей, которые сделали такой дизайн в своей квартире, говорят о том, что брызги постоянно попадают на окно и приходится их регулярно вытирать. Кроме того, многие люди размещают под раковиной мусорное ведро, а под окном находится батарея. То есть не самые приятные ароматы гарантированы. И еще один вопрос остается нерешенным: как мыть окно, особенно снаружи? Вставать в раковину, что ли?

6. Белая мебель

Белая мебель и предметы интерьера выглядят красиво и оригинально. Однако спустя время все сталкиваются с тем, что ее постоянно нужно чистить, причем справиться собственными силами бывает просто невозможно. И приходится оплачивать услуги химчистки. Дизайнеры предлагают в качестве альтернативы насыщенно-синюю или темно-зеленую гамму, которая создаст прохладную и чистую атмосферу и не потребует столь дорогого и трудоемкого обслуживания. Кстати, полностью белый интерьер не так интересен, как дизайн с яркими акцентами.

7. Мойка из искусственного камня

Смотрится такая раковина более эстетично привычной нержавейки. Она поглощает звуки льющейся воды и более вместительная. Но для ухода за ней нужны специальные средства. Кроме того, такая мойка боится резких перепадов температур и ставить в нее тяжелые предметы не рекомендуется. Нередки отзывы о провалившемся дне мойки. «У меня все знакомые, кто ставил искусственный камень, стонут. Мойки все в пятнах, у двоих треснули после 5 лет использования. В общем, один геморрой с ними. Себе решила ставить из нержавейки цвета бронзы. Не гремит, можно лить кипяток, пятна от свеклы, кетчупа и прочего смываются на раз! И смотрится красиво. Я всегда была против камня. Даже с мужем поругались из-за этого. Он почему-то думает, что камень — это долговечно. Не верьте! Камень может быть только натуральным», — поделилась мнением на форуме девушка.

8. Отдельно стоящая ванна

Это без преувеличения элитная сантехника, которая требует много места и соответствующего антуража. Нужно иметь в виду, что мыться в таких ваннах придется лежа или сидя. А если захотите принять душ стоя, то потребуется круговая шторка, чтобы на полу не образовались лужи. Либо придется установить отдельную душевую кабину.

9. Стены, покрытые грифельной краской

Красить стены грифельной краской сейчас очень модно. Но когда вы активно ей пользуетесь — рисуете и стираете собственные надписи, то на пол летит пыль, которая тут же разносится по всей квартире. А если вы захотите сделать новый ремонт и обновить интерьер комнаты, то столкнетесь с существенной проблемой. Дело в том, что такой вид краски очень сложно перекрасить в другой цвет. В общем по поводу покраски одной стены высказался дизайнер: «Тенденция окрашивать одну стену комнаты в контрастный цвет определенно устарела, и я уже не рекомендую это клиентам».

10. Стеклянная перегородка для душа

Если не ухаживать должным образом за перегородкой, то на ней могут образоваться грибок и плесень, с удалением которых придется помучиться. Особенно много внимания требует каркас, в котором скапливается вода. Также без специального средства стекло будет мутным и в разводах. Девушка рассказала на форуме: «Первое время нравилось, казалось очень удобно, но как только столкнулись с мытьем, несколько раз пожалели — после него оставались разводы.

Итог — повесили обычные шторки». Вторит ей другая участница разговора: «У нас были такие — убрали с облегчением. Проблема — это мыть стекло и особенно рельсы, там сырость, плесневелые пятна, так достало. Сейчас однотонная белая шторка, не нарадуюсь: постирал и все».

«Только спустя 3 года я наконец поняла, как избавиться от этого налета от жесткой воды на стекле в ванной. Комната стала ярче и просторнее».

Кроме того, многие владельцы этого дизайнерского чуда жалуются на удивительный феномен — их перегородки лопаются сами по себе.

«Стеклянная дверь душа разбилась без всякой причины посреди ночи».

11. Столешница из плитки

Столешница из плитки в ванной или на кухне — необычное решение. Но, так или иначе, вода будет скапливаться в швах и они в скором времени начнут темнеть. Соответственно, к уборке добавится еще один пункт — почистить щеткой швы. «Без особых трудностей сделал сам нестандартную столешницу для кухни. Из плюсов: не царапается, через 3 года выглядит идеально. Но со стеклянной и прочей хрупкой посудой приходится обходиться аккуратнее, так как на посуде появляются сколы и ножи при контакте тупятся», — поделился своим опытом пользователь Pikabu.

12. Зеркальная техника

Такие бытовые приборы выглядят роскошно, визуально расширяют пространство. Это важно для обладателей кухонь небольших размеров. Также помещение приобретает некий шарм, становится более светлым и нарядным. Однако мыть такой прибор придется гораздо чаще обычного: следы остаются на нем, как на обычном зеркале.

13. Двери со стеклянными вставками

Главные достоинства стекла — визуальное расширение пространства помещения, увеличение количества света в комнате. Стеклянные вставки требуют тщательного ухода, ведь на их поверхности хорошо заметны отпечатки пальцев и любые загрязнения, что портит эстетическое впечатление от помещения. Такие двери могут быть не совсем уместны в определенных помещениях, например, если вечером в прихожей включить свет, то он будет проникать в спальню или детскую комнату и мешать тем, кто там находится. И вот тому подтверждение: «Мне стеклянные двери совсем не нравятся. У меня в квартире все двери из стекла. Когда я ложусь спать, а муж еще не спит и ходит по квартире, то свет жутко светит в эту стеклянную дверь. Спать просто невозможно. Я ее постоянно завешиваю или черной тряпкой, или газетами». И конечно, такие двери совсем не подходят для санузлов.

«Мы только переехали, и не обратил внимания, что в туалете дверь со стеклом. Я сидел за обеденным столом и тут увидел это».

14. Раковина на стиральной машине

У такого варианта есть и плюсы, и минусы. Из положительного: значительная экономия места, и не только в санузле, но и во всей квартире, так как многие из-за нехватки места в ванной комнате ставят стиральную машину на кухню. Стоит иметь в виду, что обычно такие раковины неглубокие, а для всей этой конструкции потребуется специальный сифон. И отзывы сходятся в том, что такой тандем будет неудобен невысоким людям. «Проблема может возникнуть только одна: если небольшой рост, то при мытье рук кисти могут оказаться выше локтей и вода потечет по рукам мимо раковины на ноги», — написал мужчина в комментарий на Pikabu.

«В одной квартире просто раковина висит над стиралкой, жильцы вроде не жалуются, но мне показалось неудобно в использовании — нужно тянуться. Во второй квартире эстетичнее сделано и мне нравится в использовании — у стиралки снята верхняя крышка, сделана столешница, на которой стоит раковина».

Бонус: время плитки в ванной подошло к концу

В привычном нам решении, когда плитку кладут от пола до потолка, — это самое устаревшее и немодное покрытие. Учитывайте, что мелкая плитка, рисунок в цветочек или панно во всю стену придадут ванной комнате особо провинциальный вид. Кафель уместен только в зоне прямого попадания воды: в душевой кабине, у ванны и раковины, вокруг унитаза и биде. Дизайнер Алеся Нестяк пишет в своем блоге: «Еще не так давно идея оформлять санузел, не используя кафель, казалась дикой. Крашеная ванная — это какое-то наследие эпохи хрущевок, свидетельство крайней скудости бюджета. И мы мучились со всеми этими уголочками, бордюрчиками, выкладывали и высчитывали, тряслись над эксклюзивной плиточкой, которую если запорют рабочие, новую пойди закажи. Ура! Наконец-то мы свободны! Теперь и можно, и нужно, и модно обходиться без кафеля. Полы покрывают микроцементом, и это невероятно практичное решение. Это однородная поверхность без швов и стыков, это множество текстур, это легкая очистка, это вау! А стены уже снова можно красить, и никто нас не осудит. Появились современные краски со всеми необходимыми свойствами: они отлично держат удар, не пропускают воду, хоть холодную, хоть горячую, и легко противостоят атаке химикатов. Не хотите краску? Попробуйте декоративные штукатурки. Если покрыть их водоотталкивающим лаком, они станут прекрасной альтернативой плитке».