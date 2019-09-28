14 брендов, которые в России считают люксом, но на самом деле это бюджетные линии известных марок

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Лейбломания — это зависимость от разрекламированных брендов. В той или иной степени все мы подвержены этой болезни. Но одно дело, когда мировые селебрити скупают наряды модных домов, и совсем другое — когда обычная девушка год копит на сумочку мечты с заветным лого, экономя буквально во всем. Для шопоголиков со средним достатком дизайнеры специально придумали вторые и третьи линии марок. Правда, люксом такая одежда уже не является. Но многие люди не знают об этом и искренне считают, что носят то же самое, что и богатые и знаменитые.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как определять люкс «по лейблу» и «по коттону». А еще выяснили, чем отличается первая линия бренда от диффузной. А в качестве бонуса вас ждет подборка недешевых и популярных в России брендов, которые за рубежом стоят как масс-маркет. А еще специальный бонус для невест.

Что такое диффузные бренды?

Многие марки, которые принимают в России за люкс, — это диффузные бренды. Другими словами, вторые и третьи линии мастодонтов мира моды. Люкс «пошел в народ» в начале 1990-х годов. Так модные дома придумали расширить свою целевую аудиторию. Цены на коллекции ниже, качество материалов не такое высокое, но стилистика связана с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды стали настолько успешными, что перестали ассоциироваться с брендом-родителем. Например, вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu.

1.

Max Mara — семейный бизнес. История марки началась в 1951 году с трех вещей: двух пальто и одного костюма. Самая знаковая вещь бренда и по сей день — идеальное бежевое пальто, которое кочует из коллекции в коллекцию. Строгие линии, четкий крой и высококлассные натуральные материалы — вот за что марку ценят модницы. Даже несмотря на высокую стоимость изделия. В Max Mara Fashion Group входит 41 компания. В том числе MAX&Co, открытая в 1980-м специально для элегантной молодежи. Цены в 3–4 раза ниже, чем на люксовую Max Mara.

2.

Франко Москино создал свой бренд в 80-х и сразу стал своим в звездной тусовке. «Большой смутьян» — так называли модельера коллеги. Фишка нарядов — провокационность и ироничность. Love Moschino — самая доступная линия марки, основанная в 2008-м. Рассчитана на молодых и дерзких. «Юмор» в одежде, сумасшедшие принты и необычный крой — все это есть и в дочернем бренде. Вещи из линейки Love на распродажах можно купить менее чем за ₽ 10 тыс. В то время как цены на основную коллекцию минимум в 3 раза выше.

3.

История бренда началась в 1991-м, когда дипломную коллекцию Александра Маккуина выкупила известный модный редактор. К слову, всего за £ 5 000. Она же помогла молодому таланту основать компанию. Дизайнеру нравилось эпатировать публику: модели, завернутые в целлофан и бинты, черепа и полностью прозрачные наряды. За смелые эксперименты Маккуина прозвали хулиганом британской моды. Бренд McQ Александр запустил в 2006-м. Это демократичная молодежная линия в духе гранжевых лондонских клубов. Вещи стоят десятки тысяч рублей. Но на распродаже вполне можно отхватить что-то и подешевле, например футболку меньше чем за ₽ 5 000. Изделия из основной линии бренда продаются за сотни тысяч.

4.

В 1978 году Джанни Версаче основал семейный бизнес. Главная фишка марки — откровенность и подчеркнутая женственность. Обтягивающие силуэты, яркие принты, кружева, струящиеся ткани, дерзкие сочетания. Именно Джанни Версаче ввел понятие «топ-модель». Он стал платить лучшим манекенщицам огромные гонорары, сделав их героинями светских хроник. Постепенно бренд стал синонимом dolce vita — роскошной жизни. Молодежная коллекция Versace Versus появилась в 1989-м. Основательницей дочерней марки стала сестра Джанни Версаче — Донателла. Упор был сделан на оригинальный дизайн. К слову, у бренда есть еще одна демократичная марка — Versace Jeans. Цены на диффузные линии бренда отличаются от основной в десятки раз.

5.

В 1945-м Габи Агьен переехала в Париж. Светской красотке надоела праздная жизнь, и она решила заняться дизайном, придумав 6 эскизов хлопковых платьев для друзей. В середине 1940-х известные модельеры в основном шили подиумные модели, а Габи сделала ставку на готовое платье. В разное время для бренда творили культовые дизайнеры, в том числе Карл Лагерфельд и Стелла Маккартни. В бутик часто заглядывали Жаклин Кеннеди, Брижит Бардо, Мария Каллас и Грейс Келли. Легкость, воздушность, женственность и кокетство — главные фишки модного дома. See by Chloé, бюджетная линия для молодых девушек, поклонниц французского шика, была создана в 2006-м. Элегантное платье от Chloé можно приобрести примерно за ₽ 100 тыс., а у дочернего бренда — за ₽ 20 тыс.

6.

В 1959 году Валентино Гаравани открыл ателье на via Condotti, 11, в Риме. В первую коллекцию модельера вошли 20 красных платьев. Бренд приобрел известность после того, как на него обратила внимание Элизабет Тейлор. А в 1968-м Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса в наряде от Valentino. Так марка стала известной во всем мире. Основа стиля — изящный силуэт с доминированием белого и красного цветов, струящиеся ткани, кружево, аппликации и ручные вышивки. Цены на Valentino высокие: от ₽ 15 тыс. за визитницу, за платье придется раскошелиться минимум на ₽ 80 тыс. В 2003-м бренд запустил демократичную линию REDValentino. Три буквы в названии означают Romantic, Eccentric and Dressing (в переводе на русский — «романтичный, эксцентричный и хорошо одетый». При этом ценовая политика этой марки достаточно «щадящая» — до ₽ 20 тыс.

7.

Ральф Лорен, урожденный Лифшиц, родился в Бронксе в семье бедных иммигрантов. Но с детства грезил стать миллионером. После армии юноша устроился обычным продавцом мужской одежды. Работая, Ральф заметил, что клиенты часто мучаются с выбором галстука. Тогда он занял денег и выпустил партию шелковых галстуков своего дизайна. Именно Ральф первым придумал сделать галстук широким. Необычные модели шли нарасхват, так что дизайнер решил рискнуть и взял в кредит $ 50 тыс. на создание собственной компании. А уже в 1969-м отдел бренда появился в престижном Bloomingdale’s. Ральф Лорен сделал ставку на американский стиль — комфортный и расслабленный. Культовая вещь бренда — это, конечно же, рубашка поло в 24 цветовых вариациях. А женские сорочки в мужском стиле и ковбойская символика навсегда вошли в историю моды. Дорогие линейки марки — это Black Label и Purple Label. Подиумные модели отличаются от базовых — это струящиеся легкие платья, глубокие вырезы и необычная геометрия. Стоимость нарядов достигает сотен тысяч, а иногда и ₽ 1 млн. В то время как базовые футболки и свитера стоят чуть больше ₽ 5 000.

8.

В начале 70-х годов Роберто Кавалли открыл собственное производство. И уже первая коллекция модельера произвела фурор: джинсы и кожа с принтами, парчовые платья с африканскими мотивами. С тех пор фишкой бренда считаются анималистичные принты, замысловатые рисунки на дениме, использование стразов и металла. И именно Роберто первым стал окрашивать и принтовать кожу, а еще использовать ее не только для производства верхней одежды. Экстравагантные и яркие наряды обожают звезды первого эшелона. Цены соответствующие: от ₽ 150 тыс. за вечернее платье и порядка ₽ 30 тыс. за джинсы. Демократичная линия — это Just Cavalli. Марка была основана в 1998 году, а ее визитной карточкой стали облегающие платья и трикотаж с принтами, зауженные джинсы и молодежные косухи. На распродажах большая часть товаров стоит меньше ₽ 10 тыс.

9.

В 1953 году Оттавио Миссони женился на Розите Джелмини. И в этом же году супруги запустили семейный бизнес — вязальную мастерскую. Поначалу на станках можно было производить только гладкую ткань — тогда Оттавио и Розита придумали делать разноцветные полоски. Позже на новом оборудовании добавился зигзаг. Именно этот узор в итоге и стал фирменным знаком бренда. Всемирно известным Missoni стал по воле случая. На показе в 1967-м Розита попросила моделей снять бюстгальтеры — белье нарушало геометрию рисунка. Полупрозрачная ткань под софитами практически обнажила девушек. Публика (а главное, пресса) осталась в восторге, и показ осветили все знаковые СМИ. С тех пор бренд прочно обосновался на модном олимпе, доказав, что возможности трикотажа безграничны. Геометричные орнаменты, микс фактур и буйство цвета — основа стилистики бренда. Бренд M Missoni появился в 1998 году. Молодежная линия унаследовала основные фишки первой линии, но больше подходит на каждый день. И по цене демократичнее — в несколько раз ниже. Так, топ от M Missoni можно купить за ₽ 15 тыс. А цены на платья основной линии могут достигать ₽ 400 тыс.

Бонус: 4 бренда, на которые в России завышена цена

Товары оригинального дизайна и высокого качества от молодых, но уже известных брендов в России тоже часто принимают за люкс. На деле марки заслуживают внимания, но переплата за лейбл в данном случае не всегда оправданна. Также стоит учесть, что за рубежом вещи этих марок часто дешевле в несколько раз.

4. Michael Michael Kors

3. DKNY

2. Liu Jo

1. Furla

Бонус 2: свадебные платья от Vera Wang

Один из самых известных свадебных дизайнеров — это Вера Вонг. В ее нарядах шли под венец звезды первой величины: Ума Турман, Дженнифер Лопес, Виктория Бэкхем и многие другие. Эти платья — как недостижимый идеал мира моды для невест. Но и цены заоблачные — от $ 10 тыс.

Чтобы больше девушек могли позволить себе «платье мечты», Вера Вонг создала бюджетную линию White by Vera Wang. В Америке эта линия — выбор экономных невест. Цена на платье стартует с нескольких сотен и не превышает пары тысяч долларов. Это все еще не даром, но если очень хочется, то накопить реально. При этом подвенечные наряды шьются из искусственных материалов и дизайны попроще, чем в основной линейке. Но фирменная фишка дизайнера сохранена: воздушные воланы и розы в творческом беспорядке.