14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

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Конечно, проще всего надоевшие стулья и шкафы отправить в ссылку на балкон или дачу, но если подойти к делу с фантазией и нужными инструментами, то в итоге может получиться что-нибудь удобное и уникальное. Посмотрите нашу статью о переделке старой ненужной мебели, и может быть, какой-то из вариантов подойдет именно вам.

AdMe.ru знает, что правильно растущие руки и креативность помогут превратить даже самый обшарпанный стол в произведение искусства, а как это делается, смотрите ниже.

Вторая жизнь старой барной тележки

Пошаговую инструкцию вы найдете здесь.

Как будто 2 разных кресла

Посмотреть, как восстанавливали эту мебель, можно здесь.

Превращение обычной тумбочки в стильный предмет интерьера

Как сделали такое чудо, можете посмотреть тут.

Новая жизнь обеденного гарнитура

Подробная инструкция здесь.

Старая советская мебель тоже может быть стильной

Более подробно ознакомиться с переделкой можно здесь.

И вот еще одно доказательство

Познакомиться с мастером и более подробно узнать о переделке можно здесь.

Легким движением руки книжный шкаф превращается...

Если хотите повторить такое замечательное перевоплощение, смотрите здесь.

Вариант для тех, кто не знает, что делать с табуретками

Тут можно вдохновиться на подобную реставрацию самостоятельно.

Вторая жизнь старой тумбы

Чтобы повторить, смотрите здесь.

Необычная настенная полка

Подробный алгоритм работы вы найдете здесь.

Свежий взгляд на трюмо

«До». «После».

Как стать счастливым обладателем такого предмета мебели, смотрите здесь.

Из немодного — в модное

«До. После».

Пошаговую инструкцию смотрите здесь.

Преображение стула

Пошаговую инструкцию смотрим здесь.

Помните эти советские тумбочки? Вот как их можно изменить

Если хотите и себе такую красоту, смотрите инструкцию здесь.