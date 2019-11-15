14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

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Конечно, проще всего надоевшие стулья и шкафы отправить в ссылку на балкон или дачу, но если подойти к делу с фантазией и нужными инструментами, то в итоге может получиться что-нибудь удобное и уникальное. Посмотрите нашу статью о переделке старой ненужной мебели, и может быть, какой-то из вариантов подойдет именно вам.

AdMe.ru знает, что правильно растущие руки и креативность помогут превратить даже самый обшарпанный стол в произведение искусства, а как это делается, смотрите ниже.

Вторая жизнь старой барной тележки

© howfantasticblog  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Пошаговую инструкцию вы найдете здесь.

Как будто 2 разных кресла

© cozy-home-ideas  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Посмотреть, как восстанавливали эту мебель, можно здесь.

Превращение обычной тумбочки в стильный предмет интерьера

© girlinthegarage  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Как сделали такое чудо, можете посмотреть тут.

Новая жизнь обеденного гарнитура

© fynesdesigns  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Подробная инструкция здесь.

Старая советская мебель тоже может быть стильной

© centsationalstyle  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Более подробно ознакомиться с переделкой можно здесь.

И вот еще одно доказательство

Познакомиться с мастером и более подробно узнать о переделке можно здесь.

Легким движением руки книжный шкаф превращается...

© centsationalstyle  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Если хотите повторить такое замечательное перевоплощение, смотрите здесь.

Вариант для тех, кто не знает, что делать с табуретками

© museum-design  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Тут можно вдохновиться на подобную реставрацию самостоятельно.

Вторая жизнь старой тумбы

© 320sycamoreblog  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Чтобы повторить, смотрите здесь.

Необычная настенная полка

© infarrantlycreative  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Подробный алгоритм работы вы найдете здесь.

Свежий взгляд на трюмо

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

«До». «После».

Как стать счастливым обладателем такого предмета мебели, смотрите здесь.

Из немодного — в модное

© designsponge  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

«До. После».

Пошаговую инструкцию смотрите здесь.

Преображение стула

© hometocome  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Пошаговую инструкцию смотрим здесь.

Помните эти советские тумбочки? Вот как их можно изменить

© livemaster  

14 блестящих вариантов переделки старой мебели, которые помогут сэкономить на покупке новой

Если хотите и себе такую красоту, смотрите инструкцию здесь.

Фото на превью cozy-home-ideas

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