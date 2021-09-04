13 звезд, которые не стали заморачиваться, а взяли и повторили культовые образы коллег

Знаменитости влияют на моду не меньше именитых дизайнеров. Именно с их подачи в народ уходят большинство знакомых нам трендов. Но иногда звезды вдохновляют не только обычных девушек, но и своих коллег по цеху.

Нам в AdMe.ru показалось весьма интересным, как одни и те же образы были прочтены разными известными женщинами. А в бонусе мы припрятали культовое свадебное платье, которое вдохновило не одну знаменитую невесту.

Грейс Келли (1955) и принцесса Диана (1987)

В 1987 году принцесса Диана произвела фурор на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, представ перед репортерами в струящемся платье небесно-голубого цвета из тончайшего тюля. Наряд дополнил женственный шарф в тон. Как оказалось, создавая платье, принцесса Уэльская и дизайнер Кэтрин Уокер вдохновлялись легендарным образом Грейс Келли из фильма «Поймать вора» 1955 года. Актриса появилась на экране в шифоном платье нежно-голубого оттенка, который также дополнила шарфом. Правда, Грейс, в отличие от Дианы, носила его на одном плече.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк (2001), Кэти Перри и Рифф Рафф (2014)

Появление тогда еще возлюбленных Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка на красной дорожке American Music Awards в 2001 году по праву считается одним из самых ярких парных выходов звезд. В 2014 году Кэти Перри и рэпер Рифф Рафф решили поностальгировать и посетили церемонию MTV Video Music Awards, облачившись в джинсу с ног до головы.

Почти все кинообразы Одри Хепберн становились культовыми. Не избежало этой участи и знаменитое черное-белое платье для скачек, в котором актриса появилась в фильме «Моя прекрасная леди» в 1964 году. Художник по костюмам Сесил Битон получил за свое детище «Оскар».

А в 2012 году Николь Кидман возродила образ, посетив в похожем наряде скачки в родной Австралии.

Жаклин Кеннеди (1961) и Амаль Клуни (2015)

Стиль Жаклин Кеннеди-Онассис уже давно является классикой, поэтому вполне естественно, что ее образы постоянно цитируются. В 2015 году супруга Джорджа Клуни Амаль посетила церемонию вручения премии «Золотой глобус» в асимметричном черном платье, дополненном белыми длинными перчатками — визитной карточкой Жаклин. Первая леди надевала похожий ансамбль на один из государственных приемов в Белом доме в далеком 1961 году.

Дебра Мессинг (2002) и Ким Кардашьян (2020)

В 2002 году актриса Дебра Мессинг посетила церемонию Vogue Fashion Awards в платье «Устрица» от легендарного британского модельера Александра Маккуина.

А в 2020 году Ким Кардашьян надела винтажный наряд на афтепати «Оскара».

Мэрилин Монро (1953) и Камила Кабельо (2018)

Знаменитое конфетно-розовое платье Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» вдохновило огромное количество звезд на создание образов. Среди них были Мадонна, Ариана Гранде, Кайли Дженнер и даже Джеймс Франко. А в 2018 году от желания надеть атласный наряд с бантом и длинными перчатками не удержалась Камила Кабельо — певица выступила в платье на церемонии iHeartRadio Music Awards.

Элизабет Херли (1994) и Леди Гага (2012)

Черное бархатное платье с эффектными булавками, в котором Элизабет Херли появилась на премьере фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» в 1994 году, настолько культовое, что ему посвящена отдельная страница в «Википедии».

Поэтому неудивительно, что этот образ не раз становился источников вдохновения для коллег актрисы по звездному цеху. Так, в 2012 году похожий наряд примерила Леди Гага.

Одри Хепберн (1954) и Энн Хэтэуэй (2013)

Подготовка к «Оскару-2013» превратилась для Энн Хэтэуэй в настоящее испытание. Звезде «Отверженных» пришлось в последнюю минуту поменять платье, так как она узнала, что другая актриса появится на церемонии в похожем наряде. В итоге выбор пал на бледно-розовое платье от Prada, которое вызвало ассоциации с нарядом Одри Хепберн на 26-й церемонии вручения премии «Оскар». И действительно, сложно не заметить сходство.

Бейонсе (2003) и Зендая (2021)

Мини-шорты Бейонсе из клипа на культовый хит 2000-х «Crazy in love» помнит, пожалуй, каждый. Но не меньше прославилось и насыщенно-фиолетовое платье от Versace, в котором певица выступала на церемонии BET Awards в 2003 году. Спустя 18 лет после яркого выступления Зендая посетила ту же церемонию в удлиненной версии наряда.

Бритни Спирс (2000) и Лиззо (2020)

В начале 2000-х Бритни Спирс была настоящей иконой стиля, и многие ее образы тех лет уже давно вошли в историю моды. В их числе белое платье в пол от Randolph Duke вкупе с меховой накидкой Oscar de la Renta, которое Бритни продемонстрировала в 2000 году на красной дорожке «Грэмми». Спустя два десятилетия певица Лиззо возродила знаменитый образ, продемонстрировав монохромный лук от Versace.

Шэрон Стоун (1998) и Меган Маркл (2019)

В 1998 году Шерон Стоун сочетала несочетаемое, появившись на ковровой дорожке «Оскара» в ансамбле из роскошной шелковой юбки-макси благородного оттенка лаванды от Vera Wang и простой белой рубашки Gap. Актриса вмиг приковала все взгляды окружающих, став главной звездой церемонии.

В 2019 году Меган Маркл повторила революционный образ звезды «Основного инстинкта», появившись на благотворительном вечере в обычной белой рубашке, заправленной в черную юбку-макси с эффектным разрезом.

Алисия Сильверстоун (1995) и Ирина Шейк (2021)

С момента выхода фильма «Бестолковые» прошло больше 25 лет, а костюмы главной героини в исполнении Алисии Сильверстоун остаются актуальными по сей день. Весной 2021 года Ирина Шейк продемонстрировала клетчатый костюм-двойку авторства Vivienne Westwood. И кажется, мы знаем, каким именно образом вдохновлялась дизайнер при его создании.

Одри Хепберн (1961) и Леди Гага (2019)

В 2019 году Леди Гага произвела фурор на церемонии вручения премии «Оскар», отхватив статуэтку за лучшую песню в фильме «Звезда родилась». Не меньший шум наделал и образ артистки. Лаконичный черный наряд от Alexander McQueen, дополненный кожаными перчатками, напомнил всем легендарный ансамбль Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». Примечательно, что на певице в тот вечер красовалось ожерелье с уникальным желтым бриллиантом в 128 карат бренда Tiffany & Co, который в 1961 году носила Одри.

Бонус: Грейс Келли (1956), Кейт Миддлтон (2011) и Китти Спенсер (2021)

Если бы и существовала награда за самый эффектный свадебный наряд, то она наверняка досталась бы Грейс Келли. С момента свадьбы актрисы и князя Монако Ренье III прошло более 60 лет, а образ принцессы до сих пор вдохновляет многих невест, в том числе и королевских. Модные эксперты сошлись во мнении, что именно знаменитое платье Грейс с длинными рукавами и ажурным облегающим лифом послужило источником вдохновения для свадебного наряда Кейт Миддлтон. Не заметить сходство образов действительно сложно.

А в 2021 году некоторые элементы наряда Келли нашли отражение в свадебном платье Китти Спенсер, племянницы леди Ди. 24 июля девушка вышла замуж за своего возлюбленного Майкла Льюиса.