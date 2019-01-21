13 журнальных обложек, которые запомнятся читателям фотошоп-провалами

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Сложно представить себе современную фотографию без обработки. С ретушью цвета становятся ярче, предметы играют новыми красками, фото словно оживают. Так бывает обычно. Однако порой получается совсем наоборот: странным образом меняются форма тела, цвет кожи, волос, глаз, исчезают и добавляются руки... И этот провал видят не два-три человека в инстаграме, а сотни тысяч по всему миру.

Мы в AdMe.ru удивляемся невнимательности некоторых дизайнеров и предлагаем вам посмотреть фотошоп-ляпы с обложек популярных журналов, чтоб улыбнуться вместе с нами.

Ух ты, какие длинные пальцы!

Да, это Джиджи Хадид. И это не лучшее ее фото

Хм, кажется, здесь чего-то не хватает...

Кто-то просто ненавидит Сару Джессику Паркер, если так «улучшил» ее

Странные сейчас руки пошли

Ну нет здесь подмышек. Зато рука гладкая

Кайли Миноуг и исчезающая нога

Интересно, как Зак Эфрон накачал такие странные нечеловеческие руки?

Про правильные отражения в TIME, кажется, не слышали

У маленького Бибера было просто кукольное лицо

Какой пугающий малыш!

Удастся ли вам встать в подобную позу?

Это что, вставная челюсть?

А как часто вы сталкиваетесь с работой горе-фотошоперов?