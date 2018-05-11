13 вещей, из-за которых в доме нет уюта и вечный беспорядок

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Задумывались ли вы, что много зеркал в спальне увеличит время домашней уборки, а темные плафоны у светильников повысят расходы на электроэнергию? Существует много моментов в доме, к которым мы привыкли и считаем их полезными. Однако в реальности они заставляют нас либо прибираться чаще, либо неудобны в использовании, либо создают неуютную атмосферу.

Мы в AdMe.ru собрали советы, которые вам пригодятся, особенно если вы планируете небольшие изменения, покупки или ремонт в вашей квартире.

1. Диван-кровать

Желание сэкономить пространство, поставив в комнату диван-кровать, не оправдано. Компании гостей собираются в доме не так уж и часто, а раскладывать и собирать диван каждый день и ворочаться каждую ночь — регулярное неудобство и сомнительное удовольствие. К тому же спальное место у дивана-кровати намного меньше, чем у кровати, и спать на нем менее комфортно. Если зайдет речь о покупке новой мебели, лучше отдать предпочтение полноценной кровати с качественным матрасом. Кроме удобства такая мебель не так быстро ломается, как раздвижные диваны.

2. Коллекция пакетов

Мы часто не выбрасываем пакеты, потому что они могут пригодиться. Однако однажды подобная запасливость обернется полным беспорядком в шкафу. Лучше многоразовые пакеты хранить дома в аккуратной небольшой коробке и ограничиться ее размером. Купите несколько вместительных сумок для покупок и пару из них храните в своей сумке, с которой ходите на работу. Тогда вам не придется приобретать новые пакеты каждый раз при походе в супермаркет. А вместо того чтобы хранить бесконечные полиэтиленовые пакеты, их лучше отдавать на утилизацию.

3. Большое количество коробок

Хранить вещи в коробках действительно очень удобно. Однако часто мы используем слишком много коробок и даже не помним, что в них лежит. В результате можно потратить ценное время на бессмысленный поиск необходимого предмета в одной из них. Одежду проще хранить аккуратными стопками в шкафу, имея к ней быстрый доступ. А для хранения предметов, которыми вы пользуетесь редко, подойдет несколько вместительных коробок. Их лучше подписать и также обеспечить к ним легкий доступ.

4. Переполненная вешалка в прихожей

Вешалки для верхней одежды в прихожей быстро переполняются, если только у вас не одно пальто на все сезоны. Между тем, именно прихожая создает первое впечатление о доме. Заваленная вешалка имеет неопрятный вид, искать необходимое пальто становится все дольше и труднее, а верхняя одежда часто сваливается с нее на пол. Чтобы не было соблазна нагрузить вешалку большим количеством одежды, поменяйте ее на более компактную, с меньшим количеством крючков. Для сумок можно выделить отдельный крючок недалеко от входной двери.

5. Отсутствие шкафа для обуви

Даже аккуратно расставленная обувь в прихожей через некоторое время превращается в подобие свалки. К тому же отсутствие специального шкафа или полочки приводит к скоплению грязи и луж в зимнее время года. Таким образом грязь из прихожей будет разноситься в другие комнаты, а вы будете тратить все больше и больше времени на уборку. Существуют компактные кассетные шкафы, в которых обувь хранится вертикально, для маленьких прихожих. И наиболее вместительные — тумбы с откидывающимися дверцами. Единственный минус в том, что обувь в таких шкафах плохо проветривается, поэтому можно положить лавандовое саше на одну из полок.

6. Огромные зеркала в комнате

Большие зеркала в комнате часто появляются благодаря вместительным шкафам-купе. Они прекрасно увеличивают пространство небольших комнат. Однако помимо этого требуют постоянной уборки, потому что непрактичны: на солнце на них предательски видна пыль. Если вы не хотите несколько раз в неделю протирать пыль и мыть большие зеркала, лучше заказать шкаф с максимум одной-двумя зеркальными дверцами. А чтобы зрительно увеличить пространство комнаты, цвет шкафа на непрозрачных дверях можно подобрать под цвет стен.

7. Светлые обои в прихожей

Обои светлых оттенков в прихожей, может быть, и увеличивают пространство, однако в реальности вызывают только неудобства. Светлые стены, особенно в зоне переодевания, с наступлением осени моментально становятся серыми и грязными. Прихожая будет иметь неопрятный вид. К тому же обои сложно мыть и поддерживать их в чистоте. Придется тратить время на постоянную уборку или в конечном счете на новый ремонт. Чтобы избежать неудобства, отдайте предпочтение менее марким цветам в зоне прихожей либо закройте светлые стены с помощью шкафчика для обуви.

8. Проволочные вешалки

Скопившиеся в большом количестве проволочные вешалки часто цепляются за одежду, когда вы пытаетесь ее достать из шкафа, на ней появляются дырочки и зацепки, деликатные вещи на таких вешалках растягиваются и перестают держать форму. Поэтому стоит отдать предпочтение деревянным вешалкам, которые к тому же и выглядят эстетичнее.

9. Открытые полки у шкафов

Одно из самых популярных решений для кухни и гостиной — открытые полки у шкафов или подвесные полочки. К сожалению, на кухонных полках копится много пыли, которая к тому же смешивается с жиром и плохо отмывается. Такие полки и предметы, стоящие на них, нужно постоянно протирать, иначе пыль становится заметной. Еще один негативный фактор — необходимость поддерживать идеальный порядок, ведь на такие полки действительно все подряд не поставить, иначе создается ощущение неопрятности и неуюта. Наиболее практичный вариант для кухни и гостиной — закрытые шкафы. В гостиной прекрасно смотрятся стеклянные шкафы, а на кухне — шкафы с дверцами светлых оттенков, заодно увеличивающие пространство.

10. Праздничные столы в гостиных

У многих в доме хранятся раскладные столы на случай прихода гостей, которые удлиняют имеющийся обеденный стол. Однако гости приходят не так часто, а эти столы, хоть и складные, занимают много места и копят на себе пыль. Получается, это действительно громоздкая вещь, необходимая раз в полгода для какого-то особенного события. Лучше купить более компактный обеденный стол круглой формы, за которым можно собрать намного больше гостей, чем за прямоугольным. А если у вас не хватает места, можно купить небольшой стол, но с возможностью его разложить и увеличить.

11. Большое зеркало в ванной

Большое зеркало в ванной, которое начинается сразу над раковиной, быстро покрывается разводами и подтеками. А оттирать капли и разводы по несколько раз в день — не самое приятное занятие. Ванная комната будет выглядеть неопрятно, а отражение не будет радовать. Если вы стоите перед выбором, какое зеркало купить, — лучше купите меньшего размера и повесьте его выше раковины на 20–30 см. Тогда вы избежите вечной уборки в ванной комнате.

12. Плафоны темного цвета

Темные плафоны плохо пропускают свет, и в комнате всегда будет недостаточно светло. Чтобы решить эту проблему, можно купить самые мощные лампочки и вкрутить в плафоны. Однако в данном случае не получится экономить, потому что такие лампочки требуют много энергии. Лучшим вариантом будет поменять цвет плафонов: ткань или стекло светлого оттенка будут прекрасно пропускать свет, создавая истинный уют. К тому же можно сэкономить на менее мощных лампочках.

13. Ковролин в квартире

Ковролин, в отличие от ковров, имеет меньший срок эксплуатации. Если на нем образуется пятно, необходимо вызывать специалистов, которые попробуют его вывести. В случае невозможности почистить придется или менять ковролин полностью, или смириться и жить с этим пятном. Если хочется уюта и теплого пола, лучше приобрести ковер. Его можно всегда отреставрировать или в крайнем случае купить новый.

Какими неудобными вещами в доме вы бы дополнили этот список?