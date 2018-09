Предметы гардероба, в которые стоит инвестировать, потому что они никогда не выйдут из моды

13. Тренч

12. Пальто песочного цвета

11. Куртка-косуха

10. Костюм-смокинг

9. Свитера

8. Джинсовая рубашка

7. Тельняшка

6. Белая футболка

«Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита», — сказал Джорджо Армани. И с великим кутюрье не поспоришь. Базовая белая футболка прямого свободного силуэта — универсальная вещь, которая находится вне моды и вписывается в любой образ.

Ну а тренд последних лет — белые футболки с принтом, а также футболки с забавными надписями или фразами, выражающими жизненную философию. Так, футболки Christian Dior с надписью «We Should All Be Feminists» («Мы все должны быть феминистами») стали хитом 2017 года.