Предметы гардероба, в которые стоит инвестировать, потому что они никогда не выйдут из моды

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Мода очень переменчива — те вещи, которые еще вчера были на пике популярности, уже сегодня могут стать совершенно неактуальными. Тем не менее существуют предметы гардероба, которые не выйдут из моды ни через один сезон, ни через несколько лет.

AdMe.ru расскажет о вещах, в которые стоит инвестировать, потому что на них не влияют скоротечные модные веяния, и поэтому такие предметы одежды могут стать отличной базой для любого гардероба. А их популярность проверена временем и не одним поколением модниц.

13. Тренч

Тренч был изобретен еще в 1901 году Томасом Берберри (тем самым, который основал бренд Burberry). Эти плащи были предназначены для военных и шились из специальной водонепроницаемой ткани, но очень скоро они покорили весь мир. Каждый год мы можем наблюдать новые дизайнерские преображения классического тренча. Сейчас особенно актуальны алые и сшитые из ткани с виниловым блеском тренчи. Однако именно тренч бежевого цвета — это вечная классика, которая придает образу особый лоск.

12. Пальто песочного цвета

Пальто песочного цвета также пришло в женский гардероб из мужской моды. Герой Ричарда Гира покорил всех, появившись на экране в бежевом пальто-халате от дизайнера Джорджо Армани в фильме «Американский жиголо». А в 1981 году бренд Max Mara выпустил ставшую классической модель пальто 101801. Оно тоже цвета «кэмел» (от англ. camel — «верблюд»), но имеет другой покрой: двубортное, яйцевидного силуэта, с покатыми плечами. С 80-х годов прошлого века бежевое пальто стало неизменным атрибутом женского гардероба и до сих пор не выходит из моды. Самый актуальный силуэт последних нескольких модных сезонов — прямое пальто-халат.

11. Куртка-косуха

Мода на куртки-косухи не проходила с 1953 года. Именно тогда на экраны вышел фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли, где культовый актер перевоплотился в главаря байкерской банды. С тех пор байкерские куртки с молнией наискосок стали символом свободы и желанным элементом гардероба как для мужчин, так и для женщин. Куртка-косуха настолько универсальна, что сочетается практически со всем. Правда, от сочетания «джинсы с майкой + косуха» стилисты рекомендуют отказаться, поскольку это уже поднадоевшее клише. Лучше сыграть на контрасте, надевая косуху со струящимися платьями и разнообразными юбками.

10. Костюм-смокинг

Актриса Марлен Дитрих стала носить смокинг еще в 1930-х годах. Но популярен у представительниц женского пола он стал значительно позже — в 1966 году, когда кутюрье Ив Сен-Лоран представил свой вариант женского смокинга на подиуме. Современные модницы носят костюм-смокинг везде — от деловых встреч до вечерних выходов. Звезды выбирают смокинг для красных дорожек, а дизайнеры неизменно представляют в своих коллекциях как вариации на тему женских смокингов, так и классические модели.

9. Свитера

Уютный, теплый и качественный свитер — вещь, которая всегда в моде. Кроме того, он совершенно незаменим для нашего климата. Лучше всего сочетать его с теми предметами гардероба, которые сидят по фигуре и компенсируют чрезмерную объемность верха. Поэтому юбки-карандаш, прямые брюки или джинсы, кожаные легинсы — идеальные компаньоны для объемных свитеров. Талию можно подчеркнуть ремнем или частично заправить свитер в брюки или юбку.

8. Джинсовая рубашка

Джинсовая рубашка — еще одна палочка-выручалочка в женском гардеробе. Она всегда актуальна (главное, не выбирать модели с вышивкой, стразами или другим декором) и вписывается практически в любой образ. Ее можно носить с брюками, с шортами, с любой юбкой, включая кружевные или юбки из ткани с пайетками (что позволит сбить с этих вещей градус торжественности и включить их в повседневные образы), поверх платья, небрежно завязав концы узлом. Количество возможных вариантов ограничено только вашей фантазией.

7. Тельняшка

Тельняшка — один из тех элементов гардероба, которые ввела в моду легендарная Коко Шанель. Сегодня тельняшка считается частью базового гардероба и вызывает ассоциации с утонченным стилем парижанок. Она настолько универсальна, что вопрос «с чем носить?» применительно к тельняшке отпадает сам собой.

6. Белая футболка

«Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита», — сказал Джорджо Армани. И с великим кутюрье не поспоришь. Базовая белая футболка прямого свободного силуэта — универсальная вещь, которая находится вне моды и вписывается в любой образ. Ну а тренд последних лет — белые футболки с принтом, а также футболки с забавными надписями или фразами, выражающими жизненную философию. Так, футболки Christian Dior с надписью «We Should All Be Feminists» («Мы все должны быть феминистами») стали хитом 2017 года.

5. Вещи силуэта new look

Этот силуэт, пожалуй, является самым женственным во всей истории моды. Он был придуман и представлен публике Кристианом Диором еще в 1947 году. Характерные черты силуэта — акцент на талии, достаточно облегающий лиф платья и пышная юбка, похожая на перевернутый венчик цветка. Прошло уже более 70 лет с момента создания этого легендарного силуэта, но он по-прежнему пленяет модниц и вдохновляет дизайнеров. Так, в свежих дизайнерских коллекциях наряды в стиле new look были представлены у Dolce & Gabbana, и, естественно, традиции своего основателя продолжает дом моды Christian Dior.

4. Джинсы

Крайне маловероятно, что когда-нибудь штаны из денима станут неактуальны и их перестанут носить, а вот их силуэт меняется и подвержен модным веяниям. Сегодня надо отложить на дальнюю полку джинсы с низкой посадкой, узкие джинсы скинни, рваные джинсы и джинсы с декором из стразов. На гребне моды сегодня джинсы с высокой, а также нормальной посадкой на талии, джинсы-клеш, широкие укороченные джинсы и mom-джинсы (их можно узнать по высокой посадке на талии, они прямые, несколько мешковатые, без акцента на линии бедер). Ну а классические идеально сидящие прямые джинсы синего цвета всегда будут актуальны.

3. Белая рубашка

В случае с белой рубашкой, равно как и с джинсами, есть только одно «но»: ее силуэт может меняться и устаревать. Сегодня актуальны прямые свободные рубашки из струящейся ткани, как будто снятые с мужского плеча (кстати, многие модницы как раз и находят «правильные» рубашки в мужских отделах магазинов). Актуальные модели можно увидеть, к примеру, в свежих коллекциях Ralph Lauren, Victoria Beckham, Carolina Herrera и других. А вот рубашки приталенные, с вытачками на спине, из плотной ткани стоит отложить подальше.

2. Водолазка

Еще одна вещь базового гардероба, которая всегда актуальна. Она комбинируется с любыми вещами и незаменима в холодное время года, потому что создает дополнительный слой под одеждой. В межсезонье водолазка способна дать вторую жизнь летнему гардеробу: надетые на нее разнообразные платья и комбинезоны смотрятся очень стильно.

1. Маленькое черное платье