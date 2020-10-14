13 вещей, которые не дают квартире стать по-настоящему уютной

Создать по-настоящему стильный и уютный дом — задача не из легких. Каждый подходит к этому вопросу по-своему. Мы стараемся окружить себя вещами, которые будут и полезными, и порадуют глаз: вставляем в рамки памятные фото, сажаем в горшок растение, украшаем книжную полку красивой статуэткой. Но временами у нас возникает чувство, словно что-то не то, и нам так не хватает взгляда со стороны.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться, что не дает нашим квартирам стать похожими на обложки дизайнерских буклетов.

1. Пластиковая посуда

Изделия из пластмассы, несомненно, имеют кучу достоинств: они достаточно ударопрочны, легко моются и совсем недорогие. Но и выглядят они соответствующе своей стоимости. К тому же пластик со временем начинает распадаться и выделять летучие вещества, которые могут негативно влиять на наш организм. Намного эстетичнее и выгоднее, например, посуда из керамики или стекла.

2. Открытки на полках

Многим нравилось украшать полки открытками и валентинками. Яркие картинки напоминали о приятном событии, но выбивались из интерьера комнат. А еще открытки помещались между стеклами в шкафах и то вечно падали, то их было не достать обратно. Будем честными: и открытые, и застекленные полки выглядят лучше без разноцветной бумажной атрибутики.

3. Цветастые фоторамки

Яркие, объемные рамки редко когда могут гармонично вписаться в обстановку и зачастую отвлекают внимание от самой фотографии, становясь едва ли не основным элементом. Более удачным решением будет остановиться на спокойной рамке нейтральных оттенков.

4. Музыка ветра

Очень распространенный элемент декора, пришедший к нам из Китая. Музыкальная подвеска не несет в себе практической значимости и во многих случаях лишь отвлекает внимание, а обилие мелких элементов создает впечатление беспорядка. К тому же вещь собирает на себя пыль.

5. Наружная проводка

Наружная электропроводка, как правило, изрядно портит вид стены. Да и отверстия от гвоздиков, которые ее закрепляют, не добавляют красоты. Поэтому если есть возможность спрятать провода в стену, то лучше так и сделать.

6. Застекленные книжные полки

Такие книжные шкафы были очень популярны во времена молодости наших мам и пап. Стекло препятствует оседанию пыли, но на нем быстро появляются пятна и отпечатки рук. Открытые многоярусные полки и удобнее, и выглядят стильно.

7. Искусственные фрукты

Как и искусственные цветы, пластиковые фрукты, даже выполненные с вниманием к деталям, выглядят дешево. И если ставить на стол в гостиной блюдо со свежими фруктами по каким-то причинам не по душе, то освежить пространство можно, например, вазой с сухоцветами, подобранной в тон комнаты.

8. Обувь в беспорядке у входа

Подобная «свалка» у двери с порога вызывает ощущение беспорядка. К тому же обувь в таком случае легко пачкается и быстрее приходит в негодность. Поэтому важно позаботиться об этом. Отличный вариант — органайзер-этажерка для обуви. Она совсем не дорогая и позволяет значительно сэкономить место.

9. Растения в таре из-под пищевых продуктов

Случается, что мы не успеваем вовремя пересадить недавно принесенное домой растение, а потом все откладываем и откладываем это. Стоит ли говорить, что интерьер от этого только проигрывает — такой временный «горшок» может испортить и настроение, и обстановку. Чтобы избежать этого, нужно заранее запастись и землей, и горшком для растения.

10. Разномастные статуэтки

Их дарят, привозят из отпуска, покупают. Они поселяются на полках, занимая и без того небольшое рабочее пространство. Практичнее и намного эстетичнее оставить максимум пару, наиболее подходящую обстановке, и вы удивитесь, как может такая незначительная деталь улучшить общее восприятие комнаты.

11. Тарелки, накрытые тарелками

Хранить еду таким образом и неопрятно, и неудобно. Стеклянный контейнер с герметичной крышкой справится с задачей намного лучше: дольше сохранит еду свежей, не пропустит посторонние запахи и займет куда меньше места в холодильнике. К тому же выбор и форм, и расцветок практически неограничен.

12. Настенные часы-браслет

Это были невероятно модные часы. Встречались в каждой второй (а то и первой) квартире. И громко тикали. Но к современному стилю они имеют отношение очень далекое. Минималистичные круглые и бесшумные часы впишутся почти в любую комнату, не нарушив гармонии.

13. Игрушечный тигр на спинке дивана

В свое время казался настоящей находкой. Детям играть с ним не разрешалось, он был только для красоты. Если спинку вашего кресла все еще украшает этот зверь боевой расцветки, то сейчас самое время с чистой совестью от него избавиться.