13 вдохновляющих людей, которые доказывают, что чувство стиля никак не зависит от возраста

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«Эта юбка тебе уже не по возрасту», — пожалуй, с такими высказываниями сталкивалась каждая дама после 25 лет. Общество придумывает рамки, которым якобы должен соответствовать любой «приличный» человек. Но наши герои разрывают привычные шаблоны и доказывают: возраст — иллюзия, а чувство стиля никак не зависит от цифр в паспорте.

AdMe.ru собрал зрелых людей, которые не боятся экспериментировать с внешним видом, обожают моду и никому не позволяют диктовать, что им носить и как себя вести по жизни.

1. Валери фон Собел

Валери — воплощение элегантности и аристократизма. Она художница и просто творческая личность, ее стиль — это еще один способ самовыражения.

2. Бритт Канья

В прошлом танцовщица, Бритт много гастролировала по миру. Сейчас она живет в Берлине со своим мужем Гюнтером Краббенхофтом. Оба они настоящие берлинские денди, чей вкус к жизни и стиль заряжают энергией всю культурную сцену города.

3. Гюнтер Краббенхофт

Гюнтер по образованию повар, а по призванию — модель и стилист. Несмотря на свои «за 70», он завсегдатай самых ярких вечеринок и желанный гость на любом культурном мероприятии в своем городе. Он с удовольствием ездит на велосипеде, посещает тренажерный зал и в курсе всех новых тенденций в мире моды и стиля.

4. Лесли

Лесли живет в Австралии. Женщина неравнодушна к всевозможным головным уборам и собакам. Кажется, именно в ее искренней, немного детской улыбке скрывается секрет молодости.

5. Никки Рэдклифф

«Я учусь искусству стареть элегантно», — говорит о себе Никки. Стоит признать: у нее получилось овладеть этим навыком в совершенстве.

6. Алида

Алида признается, что мода — ее страсть, и с удовольствием делится этой страстью с окружающими.

7. Сандра Саллин

Сандре 77 лет, она художница. Женщина обожает разнообразные помады, которые постоянно демонстрирует благодаря своей неизменной широкой улыбке.

8. Магда

Магда справедливо считает, что возраст — это только иллюзия, и признается в любви к жизни, смеху, музыке и ярким краскам. Ее друзья зовут ее модницей, она же называет себя художником.

9. Иса Аустен

Иса — 71-летняя модель из Сиэтла, Вашингтон. Она весьма разносторонняя и любознательная личность: обожает путешествовать, хорошую еду и книги, интересуется фотографией и искусством.

10. Сьюзен

Сьюзен — доктор философии, а еще она писатель. Она создала собственный электронный журнал, благодаря которому вдохновляет женщин по всему миру видеть и чувствовать свою красоту и силу, не оглядываясь на количество прожитых лет. Ведь возраст — это только цифры, считает неунывающая Сьюзен.

11. Анжело Галамини

Анжело — дизайнер. Густая седая борода и проницательный взгляд — то, что делает мужчину особенным и притягательным для дам всевозможных возрастов.

12. Синтия Пастор

Синтия — неутомимая и неугомонная женщина, чья энергия просто выплескивается через край. По профессии она дизайнер интерьеров. Женщина отмечает: ее огромная любовь к моде и стилю органично переплетается с профессиональной областью и помогает ей преуспевать.

13. Колин Хайдеманн

Колин выглядит как роскошная кинодива, хотя всю свою жизнь она работала стюардессой. В зрелые годы женщина открыла небольшой магазинчик, где ее и заметил именитый фотограф. «Мне нравится давать надежду», — сказала о себе Колин. Глядя на нее, действительно появляется уверенность в том, что после 60 жизнь делает новый, очень яркий виток.

А каким видите вы себя в зрелые годы?