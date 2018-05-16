13 вдохновляющих людей, которые доказывают, что чувство стиля никак не зависит от возраста
«Эта юбка тебе уже не по возрасту», — пожалуй, с такими высказываниями сталкивалась каждая дама после 25 лет. Общество придумывает рамки, которым якобы должен соответствовать любой «приличный» человек. Но наши герои разрывают привычные шаблоны и доказывают: возраст — иллюзия, а чувство стиля никак не зависит от цифр в паспорте.
AdMe.ru собрал зрелых людей, которые не боятся экспериментировать с внешним видом, обожают моду и никому не позволяют диктовать, что им носить и как себя вести по жизни.
1. Валери фон Собел
Валери — воплощение элегантности и аристократизма. Она художница и просто творческая личность, ее стиль — это еще один способ самовыражения.
2. Бритт Канья
В прошлом танцовщица, Бритт много гастролировала по миру. Сейчас она живет в Берлине со своим мужем Гюнтером Краббенхофтом. Оба они настоящие берлинские денди, чей вкус к жизни и стиль заряжают энергией всю культурную сцену города.
3. Гюнтер Краббенхофт
Гюнтер по образованию повар, а по призванию — модель и стилист. Несмотря на свои «за 70», он завсегдатай самых ярких вечеринок и желанный гость на любом культурном мероприятии в своем городе. Он с удовольствием ездит на велосипеде, посещает тренажерный зал и в курсе всех новых тенденций в мире моды и стиля.
4. Лесли
Лесли живет в Австралии. Женщина неравнодушна к всевозможным головным уборам и собакам. Кажется, именно в ее искренней, немного детской улыбке скрывается секрет молодости.
5. Никки Рэдклифф
«Я учусь искусству стареть элегантно», — говорит о себе Никки. Стоит признать: у нее получилось овладеть этим навыком в совершенстве.
6. Алида
Алида признается, что мода — ее страсть, и с удовольствием делится этой страстью с окружающими.
7. Сандра Саллин
Сандре 77 лет, она художница. Женщина обожает разнообразные помады, которые постоянно демонстрирует благодаря своей неизменной широкой улыбке.
8. Магда
Магда справедливо считает, что возраст — это только иллюзия, и признается в любви к жизни, смеху, музыке и ярким краскам. Ее друзья зовут ее модницей, она же называет себя художником.
9. Иса Аустен
Иса — 71-летняя модель из Сиэтла, Вашингтон. Она весьма разносторонняя и любознательная личность: обожает путешествовать, хорошую еду и книги, интересуется фотографией и искусством.
10. Сьюзен
Сьюзен — доктор философии, а еще она писатель. Она создала собственный электронный журнал, благодаря которому вдохновляет женщин по всему миру видеть и чувствовать свою красоту и силу, не оглядываясь на количество прожитых лет. Ведь возраст — это только цифры, считает неунывающая Сьюзен.
11. Анжело Галамини
Анжело — дизайнер. Густая седая борода и проницательный взгляд — то, что делает мужчину особенным и притягательным для дам всевозможных возрастов.
12. Синтия Пастор
Синтия — неутомимая и неугомонная женщина, чья энергия просто выплескивается через край. По профессии она дизайнер интерьеров. Женщина отмечает: ее огромная любовь к моде и стилю органично переплетается с профессиональной областью и помогает ей преуспевать.
13. Колин Хайдеманн
Колин выглядит как роскошная кинодива, хотя всю свою жизнь она работала стюардессой. В зрелые годы женщина открыла небольшой магазинчик, где ее и заметил именитый фотограф. «Мне нравится давать надежду», — сказала о себе Колин. Глядя на нее, действительно появляется уверенность в том, что после 60 жизнь делает новый, очень яркий виток.
А каким видите вы себя в зрелые годы?
Фото на превью valerie_von_sobel/instagram, g.krabbenhoft/instagram