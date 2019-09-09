13 суровых уроков стиля, которые Кейт Миддлтон усвоила в статусе герцогини

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Великобритания — одна из немногих стран, которой удалось на протяжении многих веков сохранить монархию. Это стало возможно в том числе благодаря верности традициям. А особые требования к внешнему виду королевских особ — часть этих традиций. Поэтому Кэтрин, герцогиня Кембриджская, будучи супругой наследника престола, оказывается в центре внимания мировых СМИ и обычных людей. Сегодня Кэтрин является образцом элегантности и выглядит практически безукоризненно, но так было не всегда.

AdMe.ru восхищается женственным стилем герцогини и вспоминает, какие модные уроки ей пришлось усвоить. Мы вовсе не предлагаем обзавестись персональным помощником по стилю, как это полагается королевской особе. Достаточно взять на заметку некоторые хитрости из стильного арсенала Кейт.

Не полагайся на себя — найми стилиста

Когда «сама себе стилист».

Образы, созданные в сотрудничестве со стилистом.

В 2016 году герцогиня Кембриджская снялась для обложки журнала Vogue (фото вверху). Кейт сама придумала образ девушки-ковбоя в простой повседневной одежде, отказавшись от услуг стилистов. К сожалению, этот образ был раскритикован общественностью — его нашли слишком простым для герцогини. Больше на подобные эксперименты она не отваживалась, предпочитая сотрудничать с опытными специалистами. В апреле 2019 года стало известно, что постоянный стилист Кейт Миддлтон Наташа Арчер ушла в декретный отпуск, и ее место теперь занимает Вирджиния Чедвик-Хили. С Вирджинией будущая герцогиня познакомилась еще в студенческие годы: девушки вместе изучали историю искусств в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Благодаря сотрудничеству с новым стилистом гардероб Кэтрин стал более современным и эффектным.

Вводить тренды в свой гардероб осторожно и дозированно

Герцогиня — это лицо британской монархии и в будущем королева-консорт. Она не может позволить себе слишком увлекаться модой, в отличие, например, от Меган Маркл, чей муж занимает только 6-е место в очереди на престол. Все образы Кейт ограничены рамками традиций, они вне моды и времени. Позволительно лишь аккуратно вводить в них современные тенденции. Поэтому мы можем увидеть герцогиню в нарядах с актуальными приоткрытыми плечами или трендовой плиссировкой, но никогда не увидим в колготках леопардовой расцветки, модных бомберах или пиджаках оверсайз.

Вовремя избавляться от изношенных вещей

Когда Кэтрин только осваивалась с новым для нее статусом герцогини и члена британской королевской семьи, ее неоднократно можно было видеть в замшевых ботильонах, на которых были заметны следы износа. Надевать вещи, которые выглядят потрепанными, не надо никому, а герцогине, на которую обращены миллионы взглядов, тем более.

Покупать удачный фасон в нескольких экземплярах

Чтобы не возникала проблема, описанная в предыдущем пункте, герцогиня Кембриджская покупает полюбившиеся ей вещи в нескольких экземплярах, но часто в разных расцветках. Как это произошло, например, с платьем бренда Alexander McQueen: в платьях одного фасона, но разных цветов герцогиня появлялась неоднократно.

Выбирать юбки элегантной длины

Став герцогиней, Кэтрин по привычке продолжала выбирать достаточно короткую одежду, за что получала замечания от королевы Елизаветы II. Со временем она и ее стилисты пересмотрели отношение к длине юбки. Элегантная длина миди позволяет оставаться в рамках консервативного королевского стиля и не бояться попасть из-за одежды в неловкое положение.

Опасаться летящих силуэтов в ветреную погоду

У герцогини, безусловно, очень красивые ноги, но «эффект Мерилин Монро» и королевский дресс-код несовместимы. Поэтому сегодня в подолы юбок Кейт вшивают специальные грузики, чтобы никакой порыв ветра не ударил по репутации королевской особы.

Адаптировать наряды под дресс-код

На подиуме допустимо если не все, то очень многое. А вот на представителе британской королевской семьи — нет. Поэтому дизайнерские наряды изменяют в соответствии с требованиями протокола. В зависимости от конкретного предмета гардероба могут меняться длина изделия и форма рукава, прозрачность ткани и глубина декольте.

Не забывать о стильной дипломатии

Во время зарубежных туров специалисты королевского протокола продумывают все детали гардероба до мелочей. Так, во время тура в Канаду на герцогине был наряд в красно-белых цветах канадского флага, а шляпка была украшена кленовыми листьями — символом Канады. А для посещения бедных кварталов Нью-Дели выбор был сделан в пользу платья в характерном для Индии стиле стоимостью всего 50 английских фунтов (в районе ₽ 4 000). Такому искусству модной дипломатии стоит поучиться не только публичным персонам: выбирая наряд, необходимо думать о том, насколько он уместен в той или иной ситуации.

Использовать пальто как второе платье

Пальто — это неотъемлемый элемент гардероба, если вы живете в стране с таким же климатом, что и в Великобритании. А если вы при этом еще и герцогиня, то приходится думать не только о тепле, но и об эстетике. И пальто, силуэтом напоминающее платье, — идеальное решение, позволяющее совместить комфорт и женственность образа. Хотя почему непременно Англия и герцогиня? Жительницам нашего климатического пояса с длинной зимой и периодом межсезонья этот стильный трюк тоже стоит взять на заметку.

Смело вводить в гардероб вещи ярких цветов (если, конечно, рядом нет королевы)

Этому Кэтрин научилась непосредственно у королевы Елизаветы II. Монарху полагается быть одетым ярко, чтобы выделяться из толпы. И Кейт, будущей королеве-консорту, приходится привыкать выглядеть броско и заметно уже сегодня. Будучи в статусе девушки принца Уильяма, она выбирала одежду более спокойных и приглушенных расцветок, а после замужества количество ярких образов в ее гардеробе увеличилось. Но если на мероприятии присутствует Елизавета II, то Кейт выбирает одежду пастельных или темных оттенков — по протоколу не полагается, находясь рядом с королевой, быть одетой ярче.

Экспериментировать со шляпками

Ношение элегантных шляпок — это дань строгим британским традициям и протоколу. Но Кейт удалось сделать эту традицию своей фирменной фишкой: уж очень изящно и благородно смотрятся на ней маленькие шляпки-фасинаторы. А столь любимые Кейт объемные широкие ободки, обтянутые шелком или бархатом, — еще одна вариация необходимого по протоколу головного убора. И здесь герцогиня стала трендсеттером: с ее легкой руки ободки появились в последних коллекциях дизайнеров, на улицах городов и вошли в моду. Так что даже достаточно консервативный стиль герцогини влияет на модные тенденции.

Для вечерних выходов выбирать летящие платья в пол

В вечерних образах герцогиня отдает предпочтение спокойным пастельным оттенкам и платьям в пол из летящего шифона. И они на ней смотрятся так женственно и благородно, что сложно не залюбоваться. Так, ее появление в феврале 2019 года на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) произвело настоящий фурор. Выйдя рядом с принцем Уильямом в белоснежном платье летящего силуэта от Alexander McQueen (фото слева), она выглядела просто потрясающе.

Всегда помнить о том, что ты принцесса и на тебя обращены миллионы взглядов

Спустя годы практически постоянного нахождения под прицелом фотовспышек Кейт Миддлтон уяснила, что марку надо держать всегда. И на спортивном мероприятии, и на семейной прогулке, и спустя несколько часов после родов. У принцесс нет выходных, и любой, даже самый незначительный модный промах станет предметом пристального внимания мировых СМИ и обычных людей.