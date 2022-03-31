13 сумок, которые мы себе понакупали, а мода на них уже прошла

Наверное, у каждой женщины есть любимая сумка, с которой и в пир, и в мир, и в добрые люди. Причины такой привязанности — удобство, универсальность и дело привычки. Но все же не стоит игнорировать новые модные тенденции, ведь это отличный повод не только разнообразить гардероб парочкой актуальных сумок, но и поднять себе настроение.

Мы в AdMe.ru уже взяли на заметку некоторые трендовые модели из сегодняшней подборки. Предлагаем познакомиться с ними и вам.

Текстильный шопер

Шопер плотно вошел в нашу жизнь из-за своего удобства и вместительности. Теперь его носят не только в магазин за покупками, но и в повседневной жизни. Однако большая тканая сумка-шопер, купленная на кассе супермаркета, способна удешевить любой образ. В этом сезоне дизайнеры советуют обратить внимание на модели из других материалов, без кричащих принтов и инфантильных надписей.

Сумка с металлическим кольцом вместо ручки

Металлическое кольцо вместо ручки стало теперь лишь поводом для ностальгии о моде прошлых лет. В тренде эффектные сумки-полумесяцы, а также модели с цепями и кожаными ремешками вместо ручек.

«Мамский» рюкзак

Устаревшая модель этого аксессуара, тем более слишком ярких расцветок, отошла на второй план. Сегодня в тренде неяркие, теплые, пастельные оттенки, незаурядный дизайн и разнообразие материалов: кожа, экокожа, нейлон, замша.

Старомодный клатч

В этом году актуальны клатчи жесткой формы, преимущественно похожие на небольшие сумочки. Их комфортно держать в руке, а на некоторых даже присутствуют ручки для большего удобства. Не стоит выбирать кричащие цвета, так же как и черный. Лучше отдать предпочтение нежным или базовым оттенкам.

Микросумка

На замену нашумевшим некогда микросумкам пришли удобные модели классических размеров. Расцветки могут быть любыми — как пастельными, так и яркими. Современные модницы могут ликовать: теперь все необходимые вещи, включая телефон и кошелек, точно поместятся и не создадут неудобств.

Сумка на тонкой цепочке

Сумки на тонкой цепочке уже не в моде, если только речь идет не о классической Chanel. В этом году на пике популярности сумки с толстым ремешком или массивной крупной цепью.

Сумка-пельмень

Сумка-пельмень, по которой сходили с ума все модницы на протяжении нескольких прошлых сезонов, стала сдавать свои позиции. По причине того, что блогеры, модели и певицы массово скупали сумку, не держащую форму, тренд ушел в тираж, быстро надоел и перестал быть трендом. В этом сезоне дизайнеры делают упор на комфорт и создают похожие модели, но с удобной массивной ручкой, как на фото справа.

Поясная сумка овальной формы

Тренд на поясные сумки еще жив и не собирается сдавать позиций. Но некоторые модели все же канули в прошлое за счет устаревшего дизайна и неактуальной формы. К примеру, жесткие овальные сумочки мало того что выглядят старомодно, так и вмещают минимум вещей.

Сумка-бананка

Еще одна модель, некогда взорвавшая модные подиумы и не сходившая с обложек глянцевых журналов, сегодня также претерпевает изменения. Сумка в форме банана больше не актуальна. На ее место пришли изделия более классических форм с дополнительными карманами и отделениями на ремешке, так называемые кросс-боди различных вариаций и цветов.

Сумка-бочонок

Своим появлением эта культовая форма сумки обязана бренду Louis Vuitton. Сейчас же такую сумочку можно смело отнести к ретроаксессуарам, так как подобный фасон считается устаревшим и на фоне современной одежды смотрится негармонично. Особенно аккуратными с винтажным «бочонком» следует быть женщинам среднего возраста, так как он накидывает к образу пару лишних лет.

Сумка из разных по фактуре материалов

Сумки, для создания которых использовались материалы, отличающиеся по фактуре, были невероятно популярными в прошлом. К примеру, сочетание замши, матовой и лаковой кожи. Сегодня в тренде модели, полностью выполненные из одного материала.

Жесткий клатч формата А4

Жесткий клатч формата А4 уже давно стал антитрендом и остался в прошлом. На замену ему пришли модели объемной формы, изготовленные из мягких материалов. А яркие расцветки добавят образу эффектности и оригинальности.

Сумки и рюкзаки с заклепками или стразами

Рюкзаки и сумки, обильно отделанные заклепками, шипами и крупными стразами, выглядят несовременно. Вычурная брутальность и рок-н-ролльная тематика больше не вдохновляют дизайнеров — они массово избавляются от подобного декора в своих новых коллекциях. Уместно смотрятся лишь металлические элементы в виде массивных цепей, ремешков и пряжек.