13 сумок, которые мы себе понакупали, а мода на них уже прошла
Наверное, у каждой женщины есть любимая сумка, с которой и в пир, и в мир, и в добрые люди. Причины такой привязанности — удобство, универсальность и дело привычки. Но все же не стоит игнорировать новые модные тенденции, ведь это отличный повод не только разнообразить гардероб парочкой актуальных сумок, но и поднять себе настроение.
Мы в AdMe.ru уже взяли на заметку некоторые трендовые модели из сегодняшней подборки. Предлагаем познакомиться с ними и вам.
Текстильный шопер
Шопер плотно вошел в нашу жизнь из-за своего удобства и вместительности. Теперь его носят не только в магазин за покупками, но и в повседневной жизни. Однако большая тканая сумка-шопер, купленная на кассе супермаркета, способна удешевить любой образ. В этом сезоне дизайнеры советуют обратить внимание на модели из других материалов, без кричащих принтов и инфантильных надписей.
Сумка с металлическим кольцом вместо ручки
Металлическое кольцо вместо ручки стало теперь лишь поводом для ностальгии о моде прошлых лет. В тренде эффектные сумки-полумесяцы, а также модели с цепями и кожаными ремешками вместо ручек.
«Мамский» рюкзак
Устаревшая модель этого аксессуара, тем более слишком ярких расцветок, отошла на второй план. Сегодня в тренде неяркие, теплые, пастельные оттенки, незаурядный дизайн и разнообразие материалов: кожа, экокожа, нейлон, замша.
Старомодный клатч
В этом году актуальны клатчи жесткой формы, преимущественно похожие на небольшие сумочки. Их комфортно держать в руке, а на некоторых даже присутствуют ручки для большего удобства. Не стоит выбирать кричащие цвета, так же как и черный. Лучше отдать предпочтение нежным или базовым оттенкам.
Микросумка
На замену нашумевшим некогда микросумкам пришли удобные модели классических размеров. Расцветки могут быть любыми — как пастельными, так и яркими. Современные модницы могут ликовать: теперь все необходимые вещи, включая телефон и кошелек, точно поместятся и не создадут неудобств.
Сумка на тонкой цепочке
Сумки на тонкой цепочке уже не в моде, если только речь идет не о классической Chanel. В этом году на пике популярности сумки с толстым ремешком или массивной крупной цепью.
Сумка-пельмень
Сумка-пельмень, по которой сходили с ума все модницы на протяжении нескольких прошлых сезонов, стала сдавать свои позиции. По причине того, что блогеры, модели и певицы массово скупали сумку, не держащую форму, тренд ушел в тираж, быстро надоел и перестал быть трендом.
В этом сезоне дизайнеры делают упор на комфорт и создают похожие модели, но с удобной массивной ручкой, как на фото справа.
Поясная сумка овальной формы
Тренд на поясные сумки еще жив и не собирается сдавать позиций. Но некоторые модели все же канули в прошлое за счет устаревшего дизайна и неактуальной формы. К примеру, жесткие овальные сумочки мало того что выглядят старомодно, так и вмещают минимум вещей.
Сумка-бананка
Еще одна модель, некогда взорвавшая модные подиумы и не сходившая с обложек глянцевых журналов, сегодня также претерпевает изменения. Сумка в форме банана больше не актуальна. На ее место пришли изделия более классических форм с дополнительными карманами и отделениями на ремешке, так называемые кросс-боди различных вариаций и цветов.
Сумка-бочонок
Своим появлением эта культовая форма сумки обязана бренду Louis Vuitton. Сейчас же такую сумочку можно смело отнести к ретроаксессуарам, так как подобный фасон считается устаревшим и на фоне современной одежды смотрится негармонично. Особенно аккуратными с винтажным «бочонком» следует быть женщинам среднего возраста, так как он накидывает к образу пару лишних лет.
Сумка из разных по фактуре материалов
Сумки, для создания которых использовались материалы, отличающиеся по фактуре, были невероятно популярными в прошлом. К примеру, сочетание замши, матовой и лаковой кожи. Сегодня в тренде модели, полностью выполненные из одного материала.
Жесткий клатч формата А4
Жесткий клатч формата А4 уже давно стал антитрендом и остался в прошлом. На замену ему пришли модели объемной формы, изготовленные из мягких материалов. А яркие расцветки добавят образу эффектности и оригинальности.
Сумки и рюкзаки с заклепками или стразами
Рюкзаки и сумки, обильно отделанные заклепками, шипами и крупными стразами, выглядят несовременно. Вычурная брутальность и рок-н-ролльная тематика больше не вдохновляют дизайнеров — они массово избавляются от подобного декора в своих новых коллекциях. Уместно смотрятся лишь металлические элементы в виде массивных цепей, ремешков и пряжек.
Как часто вы покупаете себе новые сумки? И отслеживаете ли модные тенденции?