13 стильных парочек в возрасте, которые выглядят круче голливудских звезд

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Пролистав яркие снимки женщин и мужчин элегантного возраста в инстаграме, сегодня можно убедиться, что культ молодости постепенно теряет свою силу. И это здорово, потому что красота и чувство стиля не имеют никакого отношения к цифрам.

AdMe.ru показывает активные пары зрелого возраста, глядя на которые хочется верить, что мы будем такими же.