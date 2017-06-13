13 стильных парочек в возрасте, которые выглядят круче голливудских звезд
Пролистав яркие снимки женщин и мужчин элегантного возраста в инстаграме, сегодня можно убедиться, что культ молодости постепенно теряет свою силу. И это здорово, потому что красота и чувство стиля не имеют никакого отношения к цифрам.
AdMe.ru показывает активные пары зрелого возраста, глядя на которые хочется верить, что мы будем такими же.
Бон и Пон (Япония)
Гюнтер и Бритт (Германия)
Назаре и Эдуардо (Португалия)
Долорес и Аллан (США)
Мериди и Питер (Австралия)
Билл и Ева (США)
Супружеская пара из Токио (Япония)
Валери и Дентон (США)
Пол и Тутти (Австралия)
Барбара и Уэйн Чапман
Супружеская пара на прогулке
Морт и Вирджиния Линдер
Карен и Грег (Великобритания)
Фото на превью missweblet/instagram