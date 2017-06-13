13 стильных парочек в возрасте, которые выглядят круче голливудских звезд

Пролистав яркие снимки женщин и мужчин элегантного возраста в инстаграме, сегодня можно убедиться, что культ молодости постепенно теряет свою силу. И это здорово, потому что красота и чувство стиля не имеют никакого отношения к цифрам.

AdMe.ru показывает активные пары зрелого возраста, глядя на которые хочется верить, что мы будем такими же.

Бон и Пон (Япония)

Гюнтер и Бритт (Германия)

Назаре и Эдуардо (Португалия)

Долорес и Аллан (США)

Мериди и Питер (Австралия)

Билл и Ева (США)

Супружеская пара из Токио (Япония)

Валери и Дентон (США)

Пол и Тутти (Австралия)

Барбара и Уэйн Чапман

Супружеская пара на прогулке

Морт и Вирджиния Линдер

Карен и Грег (Великобритания)

Фото на превью missweblet/instagram

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