13 дизайнерских решений, как превратить маленькую ванную в просторную

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Маленькая ванная не всегда означает отсутствие уюта и тесноту. Правильно подобранная планировка, мебель и несколько мелочей помогут организовать пространство и сделать ванную комнату не только больше, но и симпатичнее. AdMe.ru делится хитрыми дизайнерскими решениями для успешного превращения маленькой ванной в просторную.

1. Светлые цвета

Мебель светлых тонов выгодно преображает небольшие комнаты, в том числе и ванные. Доказательство тому можно найти здесь.

2. Полка для вещей над дверью

Полка над дверью — отличный способ использовать пространство, не загромождая его. Как сделать такую самому, можно узнать здесь, а больше похожих интересных идей ищите в этом блоге.

3. Дополнительное место для хранения

Не нужно покупать лишний шкафчик в небольшую комнату — с хранением вещей отлично справятся полки в обшивке ванной.

4. Органайзер на стене

Удобный органайзер из баночек поможет держать все необходимое под рукой и не займет много места. Если хотите сделать такой для своей ванной, загляните сюда.

5. Полки над унитазом

Еще один вариант оптимизации пространства — полки над унитазом: так они не займут много места в ванной. Блоги Simply Beautiful by Angela и Shades of Blue Interiors хорошо это демонстрируют.

6. Полки за зеркалом

Зеркало не только визуально расширит пространство, но и спрячет за собой полки для вещей, решив проблему дополнительного места. За инструкцией советуем заглянуть сюда.

7. Прозрачный душ

Прозрачные стенки душа визуально отодвинут стену, а в сочетании со светлыми тонами ванной этот вариант будет еще более выигрышным, в чем убедиться можно здесь.

8. Большое зеркало

Зеркала — отличный способ визуально расширить пространство, и работает он не только в обычных комнатах, но и в ванной. Дизайн квартир с такими комнатами можно посмотреть здесь и здесь.

9. Угловая раковина

Когда каждый сантиметр на счету, стоит задуматься о сантехнике, которая поможет сохранить больше места. Угловая раковина — хороший тому пример.

10. Встроенные полки

В небольшой ванной совсем не хочется загромождать пространство лишними шкафчиками, а встроенные полки хорошо справляются с хранением вещей. Здесь вы увидите оформление подобной ванной комнаты полностью, а тут найдете еще больше идей.

11. Раковина над стиральной машинкой

Простой, но не всегда очевидный способ экономии пространства — раковина, размещенная над стиральной машинкой. Удобно, и внешний вид ванной от такого «союза» не пострадает. Посмотреть дизайн такой ванной комнаты можно здесь.

12. Грамотное хранение вещей

Даже такое небольшое пространство, как шкафчик под раковиной, стоит использовать по максимуму. Например, здесь Линда Буффард (Linda Bouffard) рассказывает, как привести его в порядок, чтобы вместить как можно больше вещей.

Еще один вариант для хранения вещей в ванной — подставка с несколькими полками. Автор блога Golden Boys and Me признается, что купила ее в отделе для кухонь, но, как видите, и в ванной такая вещь пришлась кстати для экономии места.

13. Планировка

Уже на этапе планировки можно подумать над тем, как лучше использовать небольшое пространство. Например, отдать предпочтение душу или правильно расположить сантехнику. Посмотреть дизайн компактно спланированной ванной комнаты можно здесь, а сюда можно заглянуть за вдохновением.

Бонус

Если места в ванной совсем мало, это не мешает им с умом распорядиться — здесь это успешно доказали.