13 советов, как одеваться девушкам после 30, чтобы выглядеть молодо, но не подростково

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Наверное, любая молодая женщина за 30, которая стремится одеваться модно и актуально, хотя бы раз тревожилась: «А не слишком ли подростково я оделась сегодня, не смешно ли это?» Ведь все помнят, как печально смотрятся на 50-летних дамах розовые юбки в клетку или маечки в обтяжку. Женская половина AdMe.ru изучила, как одеваются известные модницы, чтобы выглядеть молодо, но не девочково. Своими выводами мы делимся с вами. И сразу скажем: там нет советов забыть навсегда о мини и перейти исключительно на юбки-карандаши и освежающие цвета. В конце концов, только нам решать, как и во что одеваться.

Сумка и рюкзак: строгие очертания вместо бесформенности

Бесформенный большой рюкзак или сумка-торба упрощают образ и придают ему подростковые черты. Если есть необходимость носить с собой много вещей, лучше выбрать вместительную сумку четких очертаний, как у Миранды Керр. Или рюкзак геометрической формы — и без совушек и клепок, — как у Кейт Босуорт.

Укороченные топы: с юбкой с высокой талией

Укороченные топы — это стильно, да. И хочется носить. Но живот как доска у большинства из нас был только в ранней юности. «Девочкам за 30» носить короткий топ лучше с юбкой на талии, чтобы была видна только узкая полоска кожи и был закрыт пупок, — так живот выглядит более плоским. Кстати, это сочетание создает правильные пропорции тела: уравновешивает верх и низ и делает ноги длиннее.

Скинни: с массивной обувью или каблуком

Скинни имеют нехорошую привычку утяжелять попу и бедра и в невыгодном свете преподносить фигуру. Поэтому лучше выбрать более свободный верх и не сочетать их с балетками или другой минималистичной обувью. Стоит надеть туфли на каблуке, ботильоны, тяжелые ботинки или спортивную обувь.

Платья в обтяжку vs. платья по фигуре

Трикотажное платье в обтяжку — такое может позволить себе только юная девушка, если она обладает идеальным телом. Стоит выбрать соблазнительно облегающее фигуру платье, но не обтягивающее. А если в верхней части будут объемные детали, к примеру пышный рукав, — это даст тот самый желанный баланс верха и низа и украсит фигуру.

Cпортивная обувь с платьем или пальто: простой крой

Легкое платье в цветочек и спортивная обувь — однозначно нет. Такое сочетание на ком-то старше 20 лет будет выглядеть нелепо. Платье выбирать лучше чистого и простого кроя, можно спортивного силуэта. Кроме того, стоит предпочесть обувь в спортивном стиле, а не кроссовки, предназначенные именно для занятий спортом, и не классические кеды. Если все же решились на кеды или спортивные кроссовки, к ним стоит выбрать что-то очень спокойное типа прямого пальто без лишних деталей, как у Алексы Чанг (внизу).

Шорты: свободный крой, закрытый верх, хорошая обувь

Выбирайте свободные модели из плотной ткани, которые хорошо держат форму и не мнутся. Шорты из кружева и прочих тонких тканей, больше напоминающие трусы, увеличивают пятую точку и на самом деле идут единицам. Конечно, верх должен быть свободным и не слишком открытым. Еще один хороший способ — носить шорты шикарно. Не со шлепками, как на пляж, а с хорошей обувью и сумкой, как Оливия Палермо («правильный» снимок справа).

Агрессивный секси-стиль vs. интеллигентная сексуальность

30 с хвостиком — время интеллигентной сексуальности. Декольте, шнуровка, высокий разрез, короткая юбка — это все должно выступать соло. Виктория Бекхэм знает толк в сдержанной, но эффектной сексуальности, и с нее можно смело брать пример.

Приталенные пышные платья vs. платья А-силуэта

Легкие платьица с резинкой на талии ассоциируются исключительно с молоденькими девочками. И, положа руку на сердце, скажем, что они мало кого украшают, даже Дженнифер Энистон. Стоит выбирать платья А-силуэта, приталенные и не очень. Они привлекают внимание к стройным ногам и создают ощущение хрупкости фигуры.

Мини-юбка: плотная ткань и свободный верх

Если почитать в сети, как одеваться девушкам за 30, то можно неоднократно встретить совет выкинуть мини в мусорку. А мы категорически не согласны. Что, если кто-то только открыл для себя это чудо? В юности, когда мы собой недовольны, стеснялся, а сейчас, наоборот, набрался уверенности. Мы считаем: носить мини можно и нужно. Просто стоит применять известное правило: верх должен быть закрытым. Добавим еще: лучше выбрать слегка свободный верх, не оголять живот и никаких трикотажных юбок — только модели, которые держат форму (как у Миранды Керр на «правильном» фото).

Расклешенные короткие юбки vs. юбки А-силуэта

То же самое можно сказать о пышных юбочках со сборкой на талии. Они, несомненно, бесконечно милы, но подходят только подросткам. И, как видите, не идут даже Джессике Альбе. Их куда лучше заменить на короткие юбки А-силуэта, а если хочется пышности — на юбки в стиле нью-лук. И если у вас не телосложение модели, то лучше, чтобы верхняя часть юбки облегала бедра, иначе визуально прибавится пара лишних килограммов.

Эксперименты: многослойность в восточном стиле

Барышням за 30, считаем, повезло, возможно, больше, чем совсем юным девушкам. Они более уверены в себе, меньше зависят от мнения окружающих и могут позволить себе эксперименты. И очень интересными нам представляются эксперименты с формой. Например, вместо нарочитого секси-стиля, который процветает в инстаграме, можно исследовать японский и корейский уличные стили: многослойность, изящество, свободные платья + узкие брюки, интересные фактуры.

Крутые детали

В ущерб внешней броскости барышни за 30 уже могут позволить себе обращать больше внимания на детали — необычную ткань, изысканное кружево, тонкие сочетания оттенков. Это и создает глубину и продуманность образа, доступную тем, кто уже лучше себя понимает.

Беспроигрышное сочетание: джинсы + пиджак или жакет + аксессуары