13 советов, как одеваться девушкам после 30, чтобы выглядеть молодо, но не подростково

13 советов, как одеваться девушкам после 30, чтобы выглядеть молодо, но не подростково

Наверное, любая молодая женщина за 30, которая стремится одеваться модно и актуально, хотя бы раз тревожилась: «А не слишком ли подростково я оделась сегодня, не смешно ли это?» Ведь все помнят, как печально смотрятся на 50-летних дамах розовые юбки в клетку или маечки в обтяжку.

Женская половина AdMe.ru изучила, как одеваются известные модницы, чтобы выглядеть молодо, но не девочково. Своими выводами мы делимся с вами. И сразу скажем: там нет советов забыть навсегда о мини и перейти исключительно на юбки-карандаши и освежающие цвета. В конце концов, только нам решать, как и во что одеваться.

Сумка и рюкзак: строгие очертания вместо бесформенности

Бесформенный большой рюкзак или сумка-торба упрощают образ и придают ему подростковые черты. Если есть необходимость носить с собой много вещей, лучше выбрать вместительную сумку четких очертаний, как у Миранды Керр. Или рюкзак геометрической формы — и без совушек и клепок, — как у Кейт Босуорт.

Укороченные топы: с юбкой с высокой талией

Укороченные топы — это стильно, да. И хочется носить. Но живот как доска у большинства из нас был только в ранней юности. «Девочкам за 30» носить короткий топ лучше с юбкой на талии, чтобы была видна только узкая полоска кожи и был закрыт пупок, — так живот выглядит более плоским. Кстати, это сочетание создает правильные пропорции тела: уравновешивает верх и низ и делает ноги длиннее.

Скинни: с массивной обувью или каблуком

Скинни имеют нехорошую привычку утяжелять попу и бедра и в невыгодном свете преподносить фигуру. Поэтому лучше выбрать более свободный верх и не сочетать их с балетками или другой минималистичной обувью. Стоит надеть туфли на каблуке, ботильоны, тяжелые ботинки или спортивную обувь.

Платья в обтяжку vs. платья по фигуре

Трикотажное платье в обтяжку — такое может позволить себе только юная девушка, если она обладает идеальным телом. Стоит выбрать соблазнительно облегающее фигуру платье, но не обтягивающее. А если в верхней части будут объемные детали, к примеру пышный рукав, — это даст тот самый желанный баланс верха и низа и украсит фигуру.

Cпортивная обувь с платьем или пальто: простой крой

Легкое платье в цветочек и спортивная обувь — однозначно нет. Такое сочетание на ком-то старше 20 лет будет выглядеть нелепо. Платье выбирать лучше чистого и простого кроя, можно спортивного силуэта. Кроме того, стоит предпочесть обувь в спортивном стиле, а не кроссовки, предназначенные именно для занятий спортом, и не классические кеды. Если все же решились на кеды или спортивные кроссовки, к ним стоит выбрать что-то очень спокойное типа прямого пальто без лишних деталей, как у Алексы Чанг (внизу).

Шорты: свободный крой, закрытый верх, хорошая обувь

Выбирайте свободные модели из плотной ткани, которые хорошо держат форму и не мнутся. Шорты из кружева и прочих тонких тканей, больше напоминающие трусы, увеличивают пятую точку и на самом деле идут единицам. Конечно, верх должен быть свободным и не слишком открытым. Еще один хороший способ — носить шорты шикарно. Не со шлепками, как на пляж, а с хорошей обувью и сумкой, как Оливия Палермо («правильный» снимок справа).

Агрессивный секси-стиль vs. интеллигентная сексуальность

30 с хвостиком — время интеллигентной сексуальности. Декольте, шнуровка, высокий разрез, короткая юбка — это все должно выступать соло. Виктория Бекхэм знает толк в сдержанной, но эффектной сексуальности, и с нее можно смело брать пример.

Приталенные пышные платья vs. платья А-силуэта

Легкие платьица с резинкой на талии ассоциируются исключительно с молоденькими девочками. И, положа руку на сердце, скажем, что они мало кого украшают, даже Дженнифер Энистон. Стоит выбирать платья А-силуэта, приталенные и не очень. Они привлекают внимание к стройным ногам и создают ощущение хрупкости фигуры.

Мини-юбка: плотная ткань и свободный верх

Если почитать в сети, как одеваться девушкам за 30, то можно неоднократно встретить совет выкинуть мини в мусорку. А мы категорически не согласны. Что, если кто-то только открыл для себя это чудо? В юности, когда мы собой недовольны, стеснялся, а сейчас, наоборот, набрался уверенности. Мы считаем: носить мини можно и нужно. Просто стоит применять известное правило: верх должен быть закрытым. Добавим еще: лучше выбрать слегка свободный верх, не оголять живот и никаких трикотажных юбок — только модели, которые держат форму (как у Миранды Керр на «правильном» фото).

Расклешенные короткие юбки vs. юбки А-силуэта

То же самое можно сказать о пышных юбочках со сборкой на талии. Они, несомненно, бесконечно милы, но подходят только подросткам. И, как видите, не идут даже Джессике Альбе. Их куда лучше заменить на короткие юбки А-силуэта, а если хочется пышности — на юбки в стиле нью-лук. И если у вас не телосложение модели, то лучше, чтобы верхняя часть юбки облегала бедра, иначе визуально прибавится пара лишних килограммов.

Эксперименты: многослойность в восточном стиле

Барышням за 30, считаем, повезло, возможно, больше, чем совсем юным девушкам. Они более уверены в себе, меньше зависят от мнения окружающих и могут позволить себе эксперименты. И очень интересными нам представляются эксперименты с формой. Например, вместо нарочитого секси-стиля, который процветает в инстаграме, можно исследовать японский и корейский уличные стили: многослойность, изящество, свободные платья + узкие брюки, интересные фактуры.

Крутые детали

В ущерб внешней броскости барышни за 30 уже могут позволить себе обращать больше внимания на детали — необычную ткань, изысканное кружево, тонкие сочетания оттенков. Это и создает глубину и продуманность образа, доступную тем, кто уже лучше себя понимает.

Беспроигрышное сочетание: джинсы + пиджак или жакет + аксессуары

Крутейшие ансамбли можно до бесконечности составлять из хорошо сидящих на вас джинсов, нескольких топов, пиджака, жакета или кожаной куртки. Это палочка-выручалочка на многие случаи жизни и отличный способ выглядеть актуально. А если подобрать пару цветных очков и шарфиков, то проблема «что надеть» решена на всю весну. Стоит взять пример с Джессики Альбы, которая в этом деле собаку съела.

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