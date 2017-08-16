Уроки аристократизма: 13 правил стиля Кейт Миддлтон

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Герцогиню Кембриджскую уже который год по праву называют иконой стиля. При этом в ее образах нет горячих модных тенденций. Гардероб Кейт, скорее, вне моды и времени, как и подобает члену королевской семьи. AdMe.ru попытался разгадать секреты элегантности герцогини Кембриджской и выделил 13 характеристик ее стиля, которые может привнести в свой образ каждая из нас.

1. Идеально уложенные волосы

Хорошая стрижка, идеально чистые волосы, безупречная укладка и тонкий макияж — основа любого стильного образа. Герцогиня предпочитает или распущенные локоны, или прическу. Обратите внимание, что в волосах герцогини не были замечены заколки или крабики — подобные детали удешевляют образ.

2. Акцент на талии делает силуэт женственным

Герцогиня практически всегда (за исключением обеих беременностей) подчеркивает талию поясом или ремнем или выбирает приталенные наряды, что выгодно выделяет достоинства ее фигуры и делает силуэт очень женственным.

3. Монохромный образ — это благородно

В гардеробе Кейт есть наряды разных цветов. Но она практически никогда не сочетает разные цвета или принты между собой. В рамках одного образа герцогиня придерживается однотонной палитры.

4. Морской стиль — вне времени

Морской стиль в одежде уже стал нестареющей классикой. И элементы морского стиля свежо смотрятся в образах герцогини, оживляя даже скромный повседневный образ.

5. Элегантное пальто — основа гардероба

Разнообразные пальто, от летних до демисезонных и зимних, являются своеобразной визитной карточкой Кейт. И герцогиня раз за разом демонстрирует умение создавать незабываемые образы с элегантными классическими пальто.

6. В любой непонятной ситуации надевайте шляпку

Урок, который нам дает герцогиня, — шляпка может стать главной фишкой образа, добавить ему шика и изыска. А еще поможет вдохнуть новую жизнь в поднадоевший гардероб, что особенно важно для женщин, не являющихся частью привилегированных венценосных семей.

7. Носить одну вещь многократно — нормально даже если ты член королевской семьи

Большинство принцесс и звезд появляется на публике в какой-либо вещи лишь однажды. Кейт же может неоднократно выходить в свет в полюбившейся вещи, доказывая на собственном примере, что разумное потребление — это модно. А экспериментировать с любимым платьем, каждый раз придумывая его новую подачу и обыгрывая разными аксессуарами, — это еще и очень интересно.

8. Беременность стилю не помеха

Во время своих двух беременностей Кейт продолжала оставаться воплощением самой элегантности, доказывая, что «беременность» и «стиль» вовсе не слова-антонимы. Образы Кейт — наглядное доказательство того, что можно обойтись без традиционной «униформы» будущих мам в виде бесформенных балахонов и оставаться стильной и эффектной на протяжении всей беременности.

9. Кто сказал, что джинсы — это банально и неженственно?

У герцогини Кембриджской стоит поучиться искусству носить обычные джинсы, блузы и топы. Она умудряется подбирать очень эффектные сочетания этих простых вещей и подчеркивать достоинства своей фигуры.

10. Вещи с баской делают силуэт притягательным

Платье с баской корректирует пропорции фигуры и придает ей идеальные гитарообразные очертания. И герцогиня с шиком вводит этот элемент одежды в свой гардероб.

11. Платье из кружева — воплощение женственности

Здесь без комментариев. Это аксиома. И образы Кэтрин лишь подтверждают это.

12. Лучшая сумочка — это клатч. И париться над тем, куда деть руки, уже не надо

Обратите внимание — герцогиня просто неразлучна с клатчами. Во-первых, клатч — это неотъемлемый аксессуар для выхода в свет. А во-вторых, для Кейт клатч — это спасение от назойливых подданных. Некоторые из них настойчиво хотят пожать ей руку, но указанный аксессуар их сдерживает. И нельзя не признать, что сумочки такого плана смотрятся очень стильно и благородно и красят любой образ.

13. Свадебное платье должно быть незабываемым