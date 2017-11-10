13 признаков того, что вы выглядите несовременно

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Наш внешний вид — это наша визитная карточка. И если мы одеваемся старомодно, то выглядим старше своих лет, не стильно и не статусно. А это в свою очередь снижает шансы получить престижную работу, подняться по карьерной лестнице или связать свою судьбу с мужчиной мечты. AdMe.ru собрал список из 13 вещей, которые являются синонимами несовременного стиля и отбрасывают назад в прошлое не хуже машины времени.

1. Подчеркнутая сексуальность образов

Несовременно

Хорошо

Обтягивающие мини-платья с глубокими декольте, особенно дополненные обувью на высоких каблуках, смотрятся старомодно, да и попросту вульгарно. Сегодня в моде — сдержанная интеллигентность, свободный крой и длина миди.

2. Высокий каблук всегда и везде

Несовременно

Хорошо

Классические высокие шпильки становятся выбором для особых случаев. А туфли на огромном каблуке со скрытой платформой являются пережитком далеких 2000-х, и по ним мусорное ведро плачет. Выбор современных модниц — стильная обувь на плоском ходу или умеренно высоком каблуке.

3. Пуховики «гусеничных» фасонов

Несовременно

Хорошо

Обтягивающие туловище пуховики, напоминающие шкурку гусеницы, — это не модно. Более того, не красиво и не стильно. При этом сам по себе пуховик — это очень актуальный вид верхней одежды. Главное, выбрать правильный силуэт (прямой, «кокон», оверсайз) и умело обыграть этот предмет гардероба.

4. Блестящие колготки

Несовременно

Хорошо

В данном пункте речь идет исключительно о телесных колготках. А блестящие телесные колготки — это настоящее модное табу. Если вы хотите выглядеть стильно и современно, то ваш выбор — исключительно матовые колготки в тон коже, не плотнее 20 den. Ни в коем случае не цвета загара.

5. Подобранные тон в тон аксессуары

Несовременно

Хорошо

Обувь в тон к сумке — это уже не актуально. Сюда же относятся такие комплекты, как шапочки, шарфы и перчатки из одного набора. Куда интереснее и актуальнее смотрятся необычные сочетания цветов в одном комплекте.

6. Золотые украшения а-ля «Ювелирторг»

Несовременно

Хорошо

Эра «Ювелирторга» давно прошла. И золотые колечки, подвески и серьги такого плана, как носили наши мамы и бабушки, уже не носят. Даже с бриллиантами. Выбор современных модниц — стильная и качественная бижутерия, которая может стать очень эффектным аккордом в вашем образе.

7. Вещи с заниженной линией талии

Несовременно

Хорошо

Джинсы и другие предметы гардероба с заниженной линией талии уже давно не актуальны. Сегодня в тренде «нормальная» и завышенная линия талии, благодаря которой наши ноги от ушей визуально выглядят еще более длинными. Что очень даже приятно.

8. Вещи со стразами

Несовременно

Хорошо

Стразы и выложенные ими узоры и надписи — это привет из «гламурных нулевых». Хотите добавить блеска в свой гардероб? Носите вещи из материалов цвета «металлик», а также актуальных пайеток.

9. Заколки и резинки в волосах

Несовременно

Хорошо

Всевозможные разноцветные резинки, заколки и крабики, с декором и без — все это не стильно, не современно и очень удешевляет образ. А для того чтобы собрать волосы в хвост, сегодня используют тонкие резинки под цвет волос, которые сверху прикрывают своей прядью.

10. Все вещи в образе в одном стиле

Несовременно

Хорошо

Для современной моды характерно смешение стилей и модные эксперименты. А о стереотипах такого плана, как «к романтичному платью — изящные босоножки», «под деловой костюм — туфли-лодочки», «кроссовки только в спортзал», «пайетки только для вечерних выходов» давно пора забыть.

11. Идеально уложенные прически

Несовременно

Хорошо

В моде естественность и простота, легкая растрепанность, мягкие волны, выбившиеся из прически пряди (о сколько труда порой может стоять за этой кажущейся естественностью!). А вот залитые лаком прически, кукольные локоны и идеально уложенные волосы уже не актуальны.

12. Длинные ногти

Несовременно

Хорошо

Длинные ногти — верный признак того, что обладательница подобного маникюра не разбирается тенденциях современной моды. А уж если с дизайном, стразами, рисунками, лепниной — вообще туши свет.

13. Чрезмерное увлечение «тюнингом»

Несовременно

Хорошо