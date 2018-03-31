13 предметов мужского гардероба, о которых нужно забыть навсегда

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Мужская мода меняется так же стремительно, как и женская. Но сами представители сильного пола не всегда за ней успевают.

AdMe.ru собрал главные антитренды мужской моды. Эти вещи нужно срочно убрать в сундук и больше никогда не носить.

Рубашка под тонким джемпером

Нет, мы не имеем ничего против сочетания рубашки и джемпера. Мы против того, чтобы поверх рубашки был надет слишком тонкий джемпер. Тонкий материал подчеркивает все складочки рубашки, сквозь него просвечивают швы и пуговицы. Это визуально добавляет пару лишних килограммов, да и выглядит неаккуратно. Чем заменить? Все просто: нужен более плотный свитер. Продавец-консультант поможет подобрать его в любом магазине мужской одежды. Главное правило — примерять свитер нужно сразу на рубашку.

Костюм «из шторы»

Костюмы, которые выглядят так, будто их пошили из гобелена, портьеры или театральной шторы, остались где-то в нулевых. Тогда казалось, что чем «наряднее» пиджак, тем более стильно выглядит его владелец. К этому же антитренду мы можем отнести и блестящие «клубные рубашки», которые буквально способны ослепить своим сиянием. Современная мода стремится к удобству и простоте, и такой предмет гардероба вряд ли будет актуален в ближайшее время. Чем заменить? Если черные офисные пиджаки вас не вдохновляют и хочется чего-то более яркого, обратите внимание на цветные костюмы, например, выполненные в винных или актуальных в этом году фиолетовых оттенках.

Футболки с глубоким вырезом

Огромный вырез, оголяющий густую растительность на груди, не всегда уместен — если вы, конечно, не звезда футбола. Как же хорошо, что глубокие вырезы на мужских футболках ушли в прошлое. И возвращаться к ним не стоит. Чем заменить? Если вы горячий и знойный мужчина, которому жарко летом, вас спасут тонкие трикотажные и хлопковые майки свободного кроя. В одежде из натуральных тканей не жарко даже в теплую погоду, да и внешний вид куда лучше.

Джинсы скинни

Обтягивающие все, что можно, джинсы скинни из трендов постепенно уходят. В последнее время их было слишком много, и модный рынок пресытился. Их лучше убрать на антресоли и ждать, когда этот тренд снова к нам вернется. Чем заменить? Выберите джинсы, зауженные к низу, или так называемые брюки с защипами. Они сужаются от начала колена и не обтягивают ногу.

Трикотажные треники в городе

Начнем с того, что треники — это одежда для занятий спортом. И в спортзалах они актуальны как никогда. Другое дело, если вы надеваете их на прогулку, а уж тем более на свидание: там им не место. Чем заменить? Трикотажными брюками или брюками из хлопка. Поищите в интернете образы в стиле спорт-шик, если не хотите отказываться от спортивных элементов в своем облике.

Летние шорты со множеством карманов

Они никогда не были трендом, но их упорно покупают и носят. Такие шорты обычно шьют из шуршащих синтетических материалов, а их огромные карманы делают ваши бедра более полными. Подобные шорты подходят для работы на даче или отдыха у реки, но никак не для ношения в городе. Чем заменить? Летом в синтетике ничуть не прохладней, чем в джинсах. На жаркую погоду лучше выбрать прямые шорты из натуральных материалов.

Зимнее кожаное пальто с мехом

Желательно из кожзама и с огромным таким меховым воротником. Выглядит такое пальто старомодно и дешево, накидывает пару-тройку лет и примерно столько же килограммов. Чем заменить? Обратите внимание на классическое зимнее двубортное пальто или куртку-авиатор на меху.

Пуховик + классический костюм

Сочетание классических туфель, костюма и спортивного пуховика типа AutoJack выглядит нелепо, особенно в совокупности с дипломатом или портфелем. Солидности такой образ не придает и производит неоднозначное впечатление. Чем заменить? В зависимости от погоды на улице — классическим прямым двубортным пальто, тренчем или паркой. Среди моделей мужских пальто сейчас в тренде милитари и пальто oversize, также очень актуальны куртки-авиаторы.

Кожаная куртка с обилием декора

Стразы, шипы и обилие молний в 2018 году являются чуть ли не главными антитрендами в мужской моде (да и в женской тоже). Особенно это касается кожаных курток. В прошлых сезонах подобные куртки заполонили рынок, и наступило пресыщение. Да и девушки считают, что в кожанке с шипами мужчина выглядит как молодящийся байкер. Чем заменить? Обычной кожаной или джинсовой курткой. Как и в случае с пиджаками, цвет может быть любым. Ну а если вы хотите быть на пике моды, запомните: ведущий тренд 2018 года — логомания. Ищите куртки с логотипами известных брендов. Или с нашивками. Нашивки сейчас тоже очень актуальны.

Ремни с огромными пряжками

Еще один антитренд, дошедший до нас из нулевых. Бляха должна была обязательно выглядывать из-под рубашки, иметь размер с хороший такой кулак, блестеть от обилия страз и камушков. Сейчас этот тренд ушел в прошлое и возвращаться не собирается. Чем заменить? Ремнем с классической пряжкой без лишних деталей и декора.

Контраст между носками и обувью

Особенно когда носки черные, а кроссовки белые (та же ситуация с сочетанием черных туфель и белых носков). Контраст светлых и темных тонов смотрится нелепо и рушит весь образ. Чем заменить? Под кроссовки выбирайте короткие носки или хлопковые следки светлых тонов. Они не обязательно должны быть белыми, главное, не создавайте сильного контраста.

Соломенная шляпа

Такие шляпы были актуальны лет 7 назад. Сейчас их время прошло. Если вы не хотите расставаться с любимым головным убором, то оставьте его для отдыха на даче или летнего пикника у озера. Чем заменить? Бейсболки сейчас актуальны как никогда. На жаркую летнюю погоду можно выбрать головной убор из тонких натуральных тканей.

Бусы

Слишком короткие мужские бусы из дерева или ракушек, казалось бы, остались где-то далеко позади. Но мужчины, вспоминая лихую молодость, продолжают их носить. Время этих бус давно прошло. Оставьте их в прошлом как приятное воспоминание. Сюда же можно отнести и массивные золотые цепи а-ля «привет из 90-х». Чем заменить? Рынок мужских украшений сейчас весьма разнообразен: браслеты, кольца, ожерелья из натуральной кожи и драгоценных металлов. Выбирайте минималистичные украшения, которые дополнят ваш образ.

Как вы считаете, что еще можно включить в список антитрендов мужской моды? Расскажите об этом миру во имя мужской красоты.