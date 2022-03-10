13 ошибок, которые допустили звездные визажисты, а мы заметили

Со звездами работают профессиональные гримеры, которые, казалось бы, собаку съели на правилах нанесения макияжа. Но даже они допускают промахи, которые служат уроком не только самим визажистам, но и нам.

Мы в AdMe.ru решили взглянуть на 13 ошибок в макияже знаменитостей, которые мы и сами порой допускаем.

Помада, не подходящая к тону кожи

Кожа каждого человека имеет холодный, нейтральный или теплый подтон. У большинства светлокожих он холодный, а значит, и помаду им желательно выбирать холодных оттенков. Женщинам с теплым подтоном кожи подойдет помада теплых тонов, а с нейтральным — практически любая.

Акцент на внутреннем уголке глаза

Наносить тени на внутренний уголок глаза надо очень осторожно: это может испортить пропорции лица и визуально сделать глаза близко посаженными по отношению друг к другу.

Перебор с консилером

Как бы ни хотелось замазать ненавистные синяки под глазами, использовать консилер нужно в умеренном количестве. Иначе область под глазами может стать слишком светлой и отличаться от тона лица.

Нерастушеванный карандаш для глаз

Эксперты советуют использовать карандаш для создания дымчатого макияжа, а наносить его плотным четким слоем нежелательно.

Толстые стрелки

Для прорисовки четких линий и стрелок лучше использовать подводку, а не карандаш. Но и здесь главное не перестараться: широкие стрелки и слишком длинный кончик утяжеляют взгляд и делают глаза визуально меньше.

Слишком плотный тон

В попытках скрыть изъяны многие девушки используют большое количество тонального крема. Из-за этого слой косметики видно невооруженным глазом. Желательно использовать умеренное количество средства и промокнуть лицо после его нанесения, чтобы убрать излишки.

Неподходящий оттенок румян

Данное косметическое средство не должно выделяться на лице: его роль — создать эффект легкого естественного румянца. Чтобы подобрать идеальный оттенок для вашей кожи, ориентируйтесь на цвет слизистой оболочки полости рта.

Смоки айс без растушевки

Смоки айс — это техника нанесения теней, которая предполагает плавные переходы от одного оттенка к другому. Следует использовать специальные кисти для растушевки, чтобы избежать четких контуров.

Слишком темный карандаш для губ

Карандаш для губ нужен для того, чтобы помада не растекалась, а слишком темный и четкий контур выглядит не лучшим образом. Он должен сочетаться с помадой и быть практически незаметным.

Перебор с контурингом

Четкое скульптурирование смотрится невыигрышно: темные линии слишком заметны и перетягивают все внимание на себя. Средства для контуринга нужно наносить в умеренном количестве, особенно с учетом того, что их достаточно сложно растушевать.

Полный отказ от контуринга

Другая крайность — воздержание от контуринга. Грамотное скульптурирование добавляет лицу выразительности, а отказ от него делает лицо плоским.

Тональная основа, не соответствующая тону кожи

Тональный крем должен полностью соответствовать оттенку кожи, иначе лицо будет отличаться по цвету от шеи, плеч и других частей тела, что выглядит не лучшим образом. Визажисты советуют тестировать оттенок тонального крема на челюсти, а не на запястье. Макияж глаз на правом фото мы не берем во внимание, поскольку он был сделан нарочито неаккуратно и являлся частью эпатажного образа звезды.

Тени под цвет глаз

Голубые тени под голубые глаза — не самая удачная идея, потому что тени должны контрастировать с глазами и делать их более заметными.